04fdefb6d0

a87c472137

Nacional Política Daniel Jadue: “Fuad Chahín esconde un odio hacía los comunistas, es un hipócrita” Así se refirió el alcalde de Recoleta y militante del PC a las acciones del presidente de la Democracia Cristiana, quien junto a su par del Partido Radical, anunciaron la posibilidad de la exclusión de la colectividad de cualquier acto conmemorativo del triunfo del No el próximo 5 de octubre. Argumentó que la discusión es una excusa para presionar y eliminar a la entidad de una futura coalición. Rodrigo Fuentes Domingo 2 de septiembre 2018 13:58 hrs. Compartir

El próximo cinco de octubre se cumplen 30 años del triunfo del No, momento en que el dictador Augusto Pinochet fue derrotado en las urnas. Una jornada épica aquel 1988, donde los ciudadanos inscritos en los registros electorales derrocaron con un lápiz a quien se había tomado el poder por la fuerza, y permanecido en él por 17 años. Tres décadas no se cumplen en vano, la celebración iba a ser en grande en la Plaza de La Ciudadanía, donde miles de banderas de diversos colores se preparaban para la conmemoración del histórico episodio. Sin embargo, la recién asumida mesa del Partido Radical junto a la Democracia Cristiana, decidieron que la actividad la organizarían ellos, sin participación del Partido Comunista. Según el presidente de la DC, Fuad Chahín, la exclusión se debe a que los comunistas no integraron la otrora Concertación, coalición que, para el dirigente, eligió la vía pacífica para derrotar a la dictadura, a diferencia de la colectividad de izquierda. Por eso no entra a ese club. Para el militante del PC y alcalde Recoleta, Daniel Jadue, tanto el representante de la falange como el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, cometen el mismo error “grave” que los israelíes en Palestina ocupada. Precisó que los delegados de ambas entidades creen que la historia comienza con ellos. Jadue apuntó especialmente a Fuad Chahín, quién según él, estuvo con las Juventudes Comunistas en aquel período de recuperación de la democracia, cuando el presidente de la DC estudiaba en la universidad. Para el edil, el presidente de la Democracia Cristiana es un “hipócrita” y además esconde un odio hacia los militantes del partido de izquierda. “Él sabe cuánto compartimos en la lucha por la liberación de nuestro país, y creo que es un muy mal ejercicio. Él esconde un odio profundo hacia los comunistas y tiene que reflexionar, porque claramente lo que ha planteado en sus declaraciones es mentira, me parece un poco hipócrita. Cuando era candidato a senador me llamó para pedirme que hiciera un video llamando a votar por él, entonces no entiendo la relación que Fuad quiere establecer con mi partido, me parece un trato muy instrumental, que no está basado en principios ni valores”, afirmó. Daniel Jadue se refirió también al rol que juega el Partido Radical en esta alianza para excluir al PC de las actividades conmemorativas del triunfo del No. Para el alcalde Recoleta, la colectividad ha estado históricamente dividiéndose por la izquierda y la derecha, ahora precisó, ha pasado lo mismo, ya que la considera una colectividad plural en términos de pensamientos, “lo propio le ha sucedido a la DC”. Agregó que las declaraciones tanto de Chahín como de Maldonado van más allá de la coyuntura sobre el No. A su juicio, están pensando en una próxima alianza sin los comunistas. “Ellos tienen esas contradicciones que los mismos protagonistas las tienen que resolver. Creo que Chile sabe claramente cuál es la verdad y no porque los dirigentes de partidos, hoy día digan una cosa, se van a olvidar o cambien la historia. Yo creo que la discusión que se ha planteado en torno al tema del No es una excusa de estos dos representantes para tratar de presionar a una exclusión en el futuro del PC”, argumentó. Consultado sobre si el Partido Comunista está dispuesto a integrar próximamente alianzas con radicales, democratacristianos o el mismo Frente Amplio, el edil de Recoleta, Daniel Jadue, aseveró que están preparados a unirse a todos aquellos sectores que están por alejar al neoliberalismo y avanzar en la protección y calidad de vida de los chilenos. “Con las declaraciones que ha hecho Fuad de seguir el rumbo neoliberal, que siguieron durante los gobiernos de la Concertación y que por los cuales la DC perdió más de un millón de votos, es probable que quiera reeditar la misma tendencia, pero ese es un tema que tienen que resolver ellos. Una posible coalición tiene que ver con quien está en la convicción de la necesidad de superar el capitalismo como forma de organización. Creo que el Frente Amplio es demasiado amplio, he visto las discusiones que ellos tienen respecto de las relaciones internacionales, del tema de los Derechos Humanos, por eso creo que falta mucho para que el Frente Amplio decante en una posición que les permita hablar como un todo”, argumentó. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apuntó además a las diferencias sobre el tema de los Derechos Humanos en los países de la región. El edil precisó que la colectividad de izquierda ha condenado cualquier tipo de golpe de Estado, sin embargo, la Democracia Cristiana ha presentado un doble estándar, al apoyar incluso en su oportunidad a un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Recordó el financiamiento de Estados Unidos para la campaña a la presidencia de Eduardo Frei Montalva. Una dificultad evidente, que para Jadue, no se ha zanjado en el debate democrático y que tampoco, según él, están dispuestos a validar.

El próximo cinco de octubre se cumplen 30 años del triunfo del No, momento en que el dictador Augusto Pinochet fue derrotado en las urnas. Una jornada épica aquel 1988, donde los ciudadanos inscritos en los registros electorales derrocaron con un lápiz a quien se había tomado el poder por la fuerza, y permanecido en él por 17 años. Tres décadas no se cumplen en vano, la celebración iba a ser en grande en la Plaza de La Ciudadanía, donde miles de banderas de diversos colores se preparaban para la conmemoración del histórico episodio. Sin embargo, la recién asumida mesa del Partido Radical junto a la Democracia Cristiana, decidieron que la actividad la organizarían ellos, sin participación del Partido Comunista. Según el presidente de la DC, Fuad Chahín, la exclusión se debe a que los comunistas no integraron la otrora Concertación, coalición que, para el dirigente, eligió la vía pacífica para derrotar a la dictadura, a diferencia de la colectividad de izquierda. Por eso no entra a ese club. Para el militante del PC y alcalde Recoleta, Daniel Jadue, tanto el representante de la falange como el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, cometen el mismo error “grave” que los israelíes en Palestina ocupada. Precisó que los delegados de ambas entidades creen que la historia comienza con ellos. Jadue apuntó especialmente a Fuad Chahín, quién según él, estuvo con las Juventudes Comunistas en aquel período de recuperación de la democracia, cuando el presidente de la DC estudiaba en la universidad. Para el edil, el presidente de la Democracia Cristiana es un “hipócrita” y además esconde un odio hacia los militantes del partido de izquierda. “Él sabe cuánto compartimos en la lucha por la liberación de nuestro país, y creo que es un muy mal ejercicio. Él esconde un odio profundo hacia los comunistas y tiene que reflexionar, porque claramente lo que ha planteado en sus declaraciones es mentira, me parece un poco hipócrita. Cuando era candidato a senador me llamó para pedirme que hiciera un video llamando a votar por él, entonces no entiendo la relación que Fuad quiere establecer con mi partido, me parece un trato muy instrumental, que no está basado en principios ni valores”, afirmó. Daniel Jadue se refirió también al rol que juega el Partido Radical en esta alianza para excluir al PC de las actividades conmemorativas del triunfo del No. Para el alcalde Recoleta, la colectividad ha estado históricamente dividiéndose por la izquierda y la derecha, ahora precisó, ha pasado lo mismo, ya que la considera una colectividad plural en términos de pensamientos, “lo propio le ha sucedido a la DC”. Agregó que las declaraciones tanto de Chahín como de Maldonado van más allá de la coyuntura sobre el No. A su juicio, están pensando en una próxima alianza sin los comunistas. “Ellos tienen esas contradicciones que los mismos protagonistas las tienen que resolver. Creo que Chile sabe claramente cuál es la verdad y no porque los dirigentes de partidos, hoy día digan una cosa, se van a olvidar o cambien la historia. Yo creo que la discusión que se ha planteado en torno al tema del No es una excusa de estos dos representantes para tratar de presionar a una exclusión en el futuro del PC”, argumentó. Consultado sobre si el Partido Comunista está dispuesto a integrar próximamente alianzas con radicales, democratacristianos o el mismo Frente Amplio, el edil de Recoleta, Daniel Jadue, aseveró que están preparados a unirse a todos aquellos sectores que están por alejar al neoliberalismo y avanzar en la protección y calidad de vida de los chilenos. “Con las declaraciones que ha hecho Fuad de seguir el rumbo neoliberal, que siguieron durante los gobiernos de la Concertación y que por los cuales la DC perdió más de un millón de votos, es probable que quiera reeditar la misma tendencia, pero ese es un tema que tienen que resolver ellos. Una posible coalición tiene que ver con quien está en la convicción de la necesidad de superar el capitalismo como forma de organización. Creo que el Frente Amplio es demasiado amplio, he visto las discusiones que ellos tienen respecto de las relaciones internacionales, del tema de los Derechos Humanos, por eso creo que falta mucho para que el Frente Amplio decante en una posición que les permita hablar como un todo”, argumentó. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apuntó además a las diferencias sobre el tema de los Derechos Humanos en los países de la región. El edil precisó que la colectividad de izquierda ha condenado cualquier tipo de golpe de Estado, sin embargo, la Democracia Cristiana ha presentado un doble estándar, al apoyar incluso en su oportunidad a un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Recordó el financiamiento de Estados Unidos para la campaña a la presidencia de Eduardo Frei Montalva. Una dificultad evidente, que para Jadue, no se ha zanjado en el debate democrático y que tampoco, según él, están dispuestos a validar.