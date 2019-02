1e80a9f4b0

Derechos Humanos Política Proyecto de gobierno que busca igualdad de género en la educación no convence a estudiantes Educación no sexista fue una de las principales demandas del movimiento feminista del 2018, consigna que el Gobierno aseguró trabajar en un plan que busca la igualdad de género en el sistema educativo y que fue presentado este jueves. Sin embargo, la Coordinadora Feminista Universitaria (Cofeu) afirmó que el proyecto se elaboró sin la participación de actores sociales y que se trata de una "estrategia política que no busca despatriarcalizar el sistema educativo". Pilar León Jueves 31 de enero 2019 19:33 hrs. Compartir

Educación y Equidad de Género es el plan del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género junto con el Ministerio de Educación, que tiene por objetivo avanzar en la igualdad de condiciones y oportunidades para las niñas y mujeres en el sistema educativo. La iniciativa, que se presentó este jueves, se divide en tres áreas: equidad en el aula, igualdad de oportunidades, y tolerancia cero a la violencia de género, las que se aplicaran desde la educación parvularia hasta la universitaria. Respecto de la elaboración del proyecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, afirmó que “el movimiento de las estudiantes puso un tema sobre la mesa que estaba en el ambiente, sin embargo, ellas lograron que fuera un tema central de debate. Justamente a raíz de ese movimiento, nosotros le dimos potencia al programa del Gobierno en equidad de género”. Asimismo, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que “las dirigentes y lideres feministas visibilizaron un problema de justicia que era fundamental y nosotros, como autoridades, nos corresponde hacernos cargo de las medidas que se deben implementar”. Sin embargo, la vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria (Cofeu), Alondra Arellano, afirmó que este proyecto dejó a los actores sociales fuera de la discusión y que “para el movimiento feminista se ve como la típica estrategia que han adoptado los gobiernos con los movimientos sociales, que es adoptar el eslogan de las demandas, hacer un proyecto con ese nombre y que realmente sea una iniciativa vacía. Por tal motivo, nosotras no reconocemos que esto sea una ganada porque nosotras, con el movimiento, logramos instalar el tema, pero no solamente queremos visibilizarlo, sino que queremos ir más allá y cambiar la educación”. Además, la vocera de la Cofeu señaló que “lo que plantea es muy básico, o sea, todas podemos estar de acuerdo con eliminar las brechas de género, pero no plantean cómo se va a ejecutar ni el financiamiento (…) esto es solamente una cuestión de imagen que, en el fondo, nadie puede estar en contra pero que tampoco apunta a despatriarcalizar el sistema educativo en sí”. Parte de las medidas de Educación y Equidad de Género son la formación docentes sin sesgo de género, la eliminación de estereotipos en el proceso educativo, la creación de un programa que promueva el interés de niñas en las ciencias, matemáticas y tecnología, y una mesa de trabajo en educación parvularia, entre otras. No obstante, desde la Cofeu aseguraron que la educación no sexista es una demanda más compleja y que este plan del Gobierno no toca temas claves que también son parte de ella, como la educación sexual y reproductiva en los colegios.

