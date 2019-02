Roger Waters exige a Estados Unidos “dejar en paz al pueblo venezolano”

El músico y activista británico Roger Waters pidió a Estados Unidos que “deje en paz al pueblo venezolano” y ha instado a los internautas a protestar frente a la misión diplomática estadounidense ante la ONU, según se expresó este lunes a través de su página oficial de Twitter.

“Detengan esta última locura del Gobierno de Estados Unidos, dejen en paz al pueblo venezolano”, reza el mensaje de Waters, que subraya que en Venezuela existe una democracia real. Asimismo, el ex líder de Pink Floyd criticó a Washington por intentar destruir el país sudamericano con el objeto de que “el 1 por ciento pueda saquear su petróleo”.

Waters concluye su publicación, en la que utiliza el hashtag #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA (Detén el golpe de Estado de Trump en Venezuela, en inglés), con un rotundo “EU, ¡fuera las manos de Venezuela!”.

STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.

US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV

— Roger Waters (@rogerwaters) 3 de febrero de 2019