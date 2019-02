9bc6e1988d

Salud Técnicos sin reconocimiento legal: los TENS exigen su espacio Desde el Colegio Nacional de Técnicos en Enfermería Nivel Superior (Conatens) hicieron un llamado al Ministerio de Salud para que se les incluya en el Código Sanitario de manera de poder definir el rol que les corresponde en los distintos servicios de salud del país. Tomás González F. Sábado 9 de febrero 2019 10:14 hrs.

Una situación insólita es la que viven aproximadamente 180 mil técnicos en enfermería a lo largo y ancho de nuestro país, los que, pese a la exigencia del Ministerio de Salud de completar con 2.500 horas de estudio, no son reconocidos como tales en el Código Sanitario que norma todas las actividades respectivas a la salud en nuestro país. El problema se remonta a mediados del siglo XX cuando comenzó la carrera de auxiliar en enfermería. En esa época, para obtener el diploma eran necesario realizar un curso que duraba 850 horas y que luego, con el pasar de los años, se fue especializando y aumentando su carga hasta mil 200 horas y luego a mil 600. Así funcionó hasta el año 1991. Hasta ese momento, el curso se podía realizar en cualquier institución autorizada por la Seremi de Salud de las distintas regiones del país o incluso se podía hacer dentro de algún Servicio de Salud o hospital. Terminando el curso, se obtenía el título de auxiliar de enfermería con el que se podía trabajar en cualquier servicio del país. En 1991 el Minsal decidió aumentar las horas de estudio y la carga académica, dejando atrás los cursos y pasando a una educación de tipo técnica en búsqueda de mayor profesionalismo. Así, entre los ministerios de Salud y de Educación, se creó la carrera de Técnico en Enfermería de nivel superior, que desde ese momento comenzó a ser impartida por toda la educación superior y así se ha desarrollado hasta la fecha. Sin embargo, hoy en día aquellos técnicos en enfermería no pueden trabajar como tales debido a que su carrera no está incluida en el Código Sanitario. Alejandor Montecino, vicepresidente del Colegio Nacional de Técnicos en Enfermería Nivel Superior (Conatens), manifestó su preocupación por esta situación y explicó las razones que dan cabida a esta complicada situación. “Lo que pasa es que nosotros como técnicos en enfermería no estamos reconocidos en ese código, no existimos. Por lo tanto cuando uno estudia técnico nivel superior en enfermería, con 2.500 horas, en cinco semestres, obteniendo el título de educación superior, a nosotros nos contratan como auxiliar de enfermería o técnico paramédico. Y esos cursos no existen hace muchos años”, dijo Montecino. “Por eso nosotros decimos que no nos reconocen y que no estamos reconocidos por el Minsal, y en este caso en el Código Sanitario, porque en realidad nosotros estudiamos una cosa que no está reconocida en el Código pero sí en el Minsal, y nos contratan como algo que nosotros no somos”, agregó. El mayor problema que crea esta situación es el que se produce en la definición de los roles que debe cumplir cada profesional en los servicios de salud. Esto debido a que a algunos técnicos les permiten hacer ciertas labores en algunos hospitales, mientras que en otros se les impiden las mismas. Así, queda todo a merced de cada hospital. “Por ejemplo colocar un suero, administrar un medicamento oral, colocar oxígeno o por ejemplo asistir en un procedimiento médico a una enfermera. Hay muchas cosas que dependiendo de cada hospital son diferentes”, señaló el vicepresidente de Conatens. Actualmente en el Código Sanitario se reconoce a las enfermeras, médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos. Sin embargo, tanto los tecnólogos médicos, como kinesiólogos, nutricionistas y veterinarios no existen en el documento. “El Minsal nos obliga a ser técnicos en enfermería a nivel superior. Para poder trabajar en un hospital o en una clínica tengo que tener el título, o si no no puedo trabajar. Y aparte tiene que estar reconocido por la Superintendencia de Salud. Pero cuando yo voy a la entrevista y me contratan, me contratan como auxiliar de enfermería o técnico paramédico, y no me reconocen el título”, señaló Montecino. Pese a que han ido en reiteradas ocasiones al Congreso a exponer su situación, los técnicos en enfermería dicen que no han sido escuchados del todo y que las soluciones se proyectan a muy largo plazo. El Minsal actualmente ha conformado una mesa de trabajo en la que se está revisando este tema, pero según el dirigente ha sido un trabajo lento y que no ha entregado muchos frutos. “Hemos ido varias veces a exponer frente a la comisión de Salud, exponiendo nuestra necesidad de que nos ingresen en el Código Sanitario para poder tener un rol definido, porque no lo tenemos. Pero es súper lento”, dijo Montecino.

