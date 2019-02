e951706539

Nacional Política Marcelo Catrillanca: "El pueblo mapuche no tiene ninguna vinculación con los incendios" Luego de que el ministro (s) Rodrigo Ubilla vinculara "la causa mapuche" con los incendios forestales que han afectado a la zona sur del país, el padre de Camilo Catrillanca respondió que "se nos sigue matando nuestra gente y se nos sigue violentando". Por su parte, el vocero de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán, señaló que "la culpa la tienen las empresas forestales".

Marcelo Catrillanca, padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, respondió este lunes las afirmaciones del ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, y afirmó que el pueblo mapuche no tiene ninguna vinculación con los incendios forestales que están afectando a la región de La Araucanía. Esto, luego que Ubilla señalara en una entrevista publicada por el diario La Tercera que algunos siniestros “están asociados al tema de la causa mapuche”. En conversación con Radio Universidad de Chile, Catrillanca aseguró que el Gobierno “trata por todos los medios de tergiversar la información. Nosotros estamos tranquilos como pueblo nación mapuche, pero estamos preocupados de colaborar con el bienestar de nuestro entorno”. Respecto de la constante criminalización por parte de las autoridades al pueblo mapuche, el padre de Camilo Catrillanca señaló que “los más afectados somos nosotros como pueblo nación mapuche, porque se nos sigue matando nuestra gente y se nos sigue violentando. Por lo tanto, creo que debería haber un entendimiento entre el Gobierno y el pueblo mapuche donde podamos conversar de igual a igual”. En tanto, el vocero de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán, dijo que “hay movilizaciones por recuperación de tierras y por derechos políticos por parte del pueblo mapuche, pero esa situación no tiene nada que ver con los incendios”. “La culpa de los incendios la tienen las empresas forestales. Cuando hay un incendio, los mapuches son los principales perjudicados, pues son aledaños de las forestales”, argumentó. En ese sentido, Huenchullán señaló que el pueblo mapuche tiene “un vínculo muy cercano con la tierra” y agregó que “lo poco y nada de bosque nativo es sagrado para la comunidad mapuche: sacamos nuestros remedios, hay espiritualidad, se hacen guillatunes, hay una serie de situaciones que el mapuche respeta y convive diariamente. Ser arrasados por el fuego es una pérdida tremenda de espiritualidad, cultura y biodiversidad para las comunidades mapuches”. “El Estado sabe que tiene una deuda y no ha sido capaz de mediar, no ha sido capaz de hablar, nos han sido capaces de entendernos como pueblo. El Estado ha negado nuestra situación como mapuches, ha silenciado por la vía de la fuerza las movilizaciones mapuches, no tienen la voluntad política de resolver estos temas y más aún, es un desconocedor de nuestra causa”, agregó. Las declaraciones de Ubilla se suman a las del alcalde de Temuco, Miguel Becker, quien dijo que los incendios forestales en La Araucanía son producto de una planificación terrorista de grupos que actúan en la zona. Por su parte, tanto el intendente del Biobío, Jorge Ulloa, como el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se desmarcaron de los dichos de Ubilla y dijeron estar a la espera de que la Policía de Investigaciones (PDI) determine la causas de la emergencia en el sur. Finalmente, parlamentarios de la zona exigieron al ministro (s) del Interior que entregue los antecedentes que le permitieron afirmar que los incendios forestales están relacionados con la causa mapuche. Interior apunta a tres hechos En medio de la controversia, el ministerio del Interior emitió un comunicado en la tarde de este lunes, para respaldar las declaraciones del ministro (s) Rodrigo Ubilla, y apuntó a tres hechos ocurridos en febrero. Según la cartera, el primero sucedió el pasado jueves 7 y la intendencia de La Araucanía se querelló contra quienes resulten responsables, por el incendio de un bosque de eucaliptos en el predio Recreo y San Ramón, propiedad de la forestal Arauco, en la comuna de Ercilla: “Conaf cuenta con antecedentes concretos que permiten determinar que en el acceso al predio se instalaron letreros con consignas alusivas a la recuperación de tierras por parte de comunidades mapuches”, indicó. En segundo lugar, Interior informó de un incidente ocurrido a las 15 horas del miércoles 13, en que una avioneta de la empresa CMPC, que colaboraba en un incendio que afectaba al fundo Miramar, entre Contulmo y Tirúa, recibió “un proyectil de calibre mayor”. El mismo día y en la misma zona, pero a las 17 horas, “el conductor de una camioneta de la empresa Cambium es atacado por desconocidos que quemaban pastizales en la zona, quienes con armas de fuego le quitan la camioneta, la cual aparece quemada dos horas más tarde”, afirmó el ministerio. Finalmente, la secretaría de Estado se justificó con una toma de predio sucedida este domingo, cuando ya se conocían los dichos de Ubilla. Según esta versión, cien comuneros ingresaron a un fundo que cuenta con protección policial, ubicado en el kilómetro 8 de la ruta CH-181, en Victoria. Luego que actuara Fuerzas Especiales, “se producen focos de incendio en diferentes lugares, los que fueron provocados de forma simultánea, y según la afectada compromete 40 hectáreas aproximadamente”, afirma el comunicado. Asimismo, el ministerio de Interior informa que las intendencias de cada región presentarán querellas para que se determinen las responsabilidades en cada caso.

