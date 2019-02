af18b41572

Nacional Política Tucapel Jiménez: "Siempre he pedido justicia para Jaime Guzmán" Durante la conmemoración por los 37 años del asesinato del ex presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez Alfaro, su hijo y actual diputado pidió justicia para el fundador de la UDI afirmando que no hay que perderse pese a las diferencias políticas. Diario Uchile Lunes 25 de febrero 2019 17:04 hrs.

Este 25 de febrero se cumplen 37 años del asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, presidente de la ANEF y militante del Partido Radical que fuera una víctima más de la dictadura militar de Augusto Pinochet. En este contexto, la jornada de este lunes se realizó un homenaje al otrora líder sindical en el Cementerio General, al que asistieron autoridades tanto de gobierno como de oposición. Dentro de los presentes se encontraba Francisco Moreno, quien, además de ejercer como subsecretario de Hacienda, es sobrino del asesinado fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Mientras ofrecía un discurso a los asistentes, el hijo de Tucapel Jiménez Alfaro, el diputado Tucapel Jiménez Fuentes, se refirió al asesinato de Guzmán, aprovechando la presencia de Moreno. Al respecto, el legislador PPD pidió justicia en torno al caso de Jaime Guzmán. “Francisco no es solamente hoy día subsecretario, sino que además sobrino de Jaime Guzmán. Nosotros podemos tener muchas diferencias con lo que fue Jaime Guzmán en política, pero yo nunca me he perdido en eso; lo he dicho públicamente, lo repito acá, siempre he pedido justicia para Jaime Guzmán”, sostuvo. “Muchas gracias Francisco por estar acá y mi solidaridad con tu familia”, finalizó el diputado. Entre los demás asistentes a la ceremonia se encontraba la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; el presidente del PPD, Heraldo Muñoz; y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, entre otras personalidades.

