Nacional Política Líderes migrantes por proyecto de ley en el Senado: "Quieren acelerar el debate" Aunque Rodolfo Noriega, asistente a esta sesión y vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, valoró esta reunión, aseguró que el tema migratorio ha sido un distractor para el gobierno por el caso de los hijos de Piñera y el viaje a China. "Allí queda graficado el ejemplo de falsos turistas", aseguró. Eduardo Andrade Miércoles 8 de mayo 2019 8:17 hrs.

Este lunes, diversas agrupaciones migrantes -entre las cuales destacan la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el Movimiento Acción Migrante y la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales- se dieron cita en la Comisión de Gobierno, en medio de un debate que pretende despachar a la nueva ley migratoria cuanto antes al Senado. Pese a que organizaciones como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes aprovechó la reunión para recordar que en 2018 el gobierno destituyó al Consejo Consultivo de Inmigración y que se restó del Pacto Internacional de Migración, el vocero de dicha organización, Rodolfo Noriega, consideró positivo el encuentro para comentar un proyecto de ley que consideran selectivo y discriminatorio. Además, según indicó el vocero, al Gobierno siempre le resultó incómodo tener a otras voces que cuestionen los desafíos del país. En ese sentido, Noriega no evitó pronunciarse sobre la última polémica del presidente Piñera por su viaje a China en compañía de sus hijos. “El tema migratorio ha sido un distractor para este gobierno. Cuando se discutía acerca del viaje de los hijos del presidente Piñera a China, salió el tema de las fiscalizaciones a migrantes y nos desenfocamos. El ejemplo de falsos turistas, como se nos pretende imputar, queda más que graficado en el ejemplo de los hijos de Piñera”, criticó Noriega. A la fiscalización a la que se refiere el vocero, es la que se dio inicio el fin de semana recién pasado en lugares de mayor afluencia de migrantes y en los que personal de Carabineros y la PDI está solicitando documentos a los migrantes para constatar su estado migratorio. Una situación que, según Noriega, se contrapone a la crisis que se vive en el área administrativa de entidades como el Departamento de Extranjería. “Es una de las entidades que tiene una gestión más deficitaria. No hay ninguna institución pública que diga no atendemos y el Departamento de Extranjería parte por decir eso. No es casual, es una voluntad política manifiesta en el hecho de negar la atención al ciudadano”, aseguró Noriega. Respecto de las acciones que en concreto plantea la nueva ley de migración que ya fue debatida y aprobada en la Cámara de Diputados, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, aseguró a este medio que muchas de ellas ya existen a través de vías administrativas y las consecuencias no han sido las mejores. “Planteamos que lo que hace esta ley es institucionalizar prácticas que ya se han llevado a cabo este año. Hicimos una valoración de esas prácticas, tanto las fiscalizaciones contra la población migrante, las visas consulares, la responsabilidad democrática, entre tantas otras que han sido ineficientes para controlar los flujos”, señaló Pujols. Finalmente, otro de los cuestionamientos a los que se refirió Pujols sobre este proceso de debate legislativo, es la ausencia de la participación de la comunidad migrante en la concepción del proyecto de ley. La eliminación del Consejo Consultivo, explicó, es un ejemplo de esto, y su organismo sustituto aún no ha entrado en funcionamiento.

