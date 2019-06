Irán rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre ataques a dos petroleros

Los buques cisterna Front Altair y Kokuka Courageous navegaban frente a la costa de Irán en el mar de Omán cuando tuvieron que ser evacuados al incendiarse como consecuencia de un ataque de origen indeterminado.

Es el segundo incidente de este tipo en pocas semanas en esta zona estratégica y coincide con las tensiones crecientes entre Irán y Estados Unidos, que ya había señalado a Teherán de provocar los ataques en mayo.

Washington reaccionó de inmediato. “La evaluación de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, a periodistas. Según él, las armas utilizadas y el nivel de experiencia necesario para llevar a cabo esta operación son pruebas de la culpa de Irán.

It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today’s attacks in the Gulf of Oman. These attacks are a threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable escalation of tension by Iran. pic.twitter.com/cbLrWNU5S0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 de junio de 2019