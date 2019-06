11b4650bf8

Agrupaciones lesbofeministas realizan "velatón" por el asesinato impune de Nicole Saavedra Este martes 25 de junio se cumplieron tres años del crimen de la joven, encontrada con signos de tortura en el Embalse Los Aromos de Limache. Organizaciones afines exigen a la fiscalía esclarecer el hecho, considerado lesbofóbico. Rodrigo Fuentes Martes 25 de junio 2019 20:35 hrs.

Organizaciones feministas, lesbofeministas, transfeministas, intersex y una amplia red de agrupaciones de la sociedad civil, realizaron la tarde noche de este martes una “velatón” en el sector de Plaza Baquedano con el fin de protestar por el crimen impune de la joven Nicole Saavedra. Al cumplirse tres años del asesinato, una de las principales demandas es que este hecho sea considerado un crimen lesbofóbico, dada la orientación sexual de Nicole, ya que ella era víctima de acoso y amenazas en su pueblo natal, El Melón, ubicado en la Región de Valparaíso. Para la abogada de la Red Lesbofeminista, Carmina Vásquez, la actividad, además de recordar a Nicole, tuvo como objetivo visibilizar los asesinatos impulsados por el lesbo-odio, donde la mayoría de ellos ha quedado en completa impunidad. “Tenemos varios casos, como el de Mónica Briones, María Pía Castro y Nicole Saavedra, donde no existe culpables. También queremos interpelar al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por sus desafortunados dichos, pues dijo que si hubiera habido una perspectiva de género y derechos humanos, podrían haberse hecho las cosas distintas. Entonces nosotros no sabemos que perspectiva tuvo el crimen de Nicole y obviamente nos preocupa que no exista voluntad real de poner a un fiscal exclusivo a cargo de la investigación, que es lo que nosotras estamos pidiendo”, afirmó. Nicole Saavedra, en ese entonces de 23 años, fue encontrada muerta en el Embalse Los Aromos de Limache el 25 de junio de 2016, con señales de tortura y las manos atadas, después de estar desaparecida por siete días tras haber ido a una fiesta. La abogada Carmina Vásquez recalcó su crítica a las policias y al propio Ministerio Público, quienes, según ella, no han realizado todos los esfuerzos basados en una investigación rigurosa que le permita a su familia obtener las garantías de una debida diligencia en las indagatorias y acceso a la justicia. “A las tres las torturaron y las mataron, incluso a María Pía Castro la amarraron a un catre y la quemaron, en la misma provincia de Quillota. Lamentable que no exista educación en los organismos pertinentes sobre el lesbo-odio, ni siquiera en materia de género, de derechos humanos, menos una perspectiva respecto a las necesidades de la comunidad lésbica y de lo que significa ser lesbiana en Chile”, argumentó. El fin de semana pasado, familiares de Nicole Saavedra e integrantes de agrupaciones ciudadanas, realizaron una toma pacífica de la Fiscalía de Quillota exigiendo que el actual Fiscal Ulises Meneses tenga un mayor compromiso con el proceso judicial y con los cercanos a Nicole, ya que el persecutor ni siquiera ha sostenido una audiencia con la familia en la que pueda dar cuenta del porqué a tres años del crimen, este sigue en la completa impunidad.

