Subsecretario Ubilla sobre migración: "El país no tiene una capacidad ilimitada" El subsecretario del Interior abordó la actual situación de nuestro país en la materia, luego de visitar el paso fronterizo Chacalluta, donde hasta hace un par de días se encontraban cientos de venezolanos esperando para poder entrar a nuestro país. "Hay un límite", aseguró Ubilla respecto de la entrada de extranjeros a Chile. Diario Uchile Domingo 7 de julio 2019 10:45 hrs.

“Hay un límite, el país no tiene una capacidad ilimitada para recibir extranjeros”, así se refirió a la entrada de migrantes a nuestro país el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, esto luego de viajar al norte del país para visitar el paso fronterizo de Chacalluta, en el límite entre Chile y Perú, tras conocerse la situación de cientos de venezolanos que esperaban en pésimas condiciones poder entrar a nuestro país. En entrevista con La Tercera, el subsecretario señaló que lo que ahí ocurrió es algo que no esperaban, a pesar de que sabían que el flujo de migrantes venezolanos aumentaría. “”Si usted me dice si esperaba que el 23 de junio tuviéramos 540 personas, no, no lo esperábamos. Pensé que iba a ser un flujo progresivo”, dijo. Además, Ubilla indicó que el límite para dejar entrar extranjeros a nuestro país debe existir, sin importar la nacionalidad porque de lo contrario sería engañarlos. “Es, al final, invitarlos a que terminen viviendo hacinados, en un gueto, en cualquier parte o ciudad del país y vendiendo cualquier producto en las esquinas”, aseveró. Respecto de este “límite” explicó que no se trata de que sea numérico, y que más bien se debe reflejar en el tipo de medidas que implemente el Gobierno en relación a los principios que toma como orientador del flujo de entrada de personas extranjeras, y que en el caso de nuestro país se expresó “en la decisión que tomó el Ejecutivo de exigir la visa consultar”. El subsecretario también se refirió a la evaluación que hacen desde el Gobierno sobre la Visa de Responsabilidad Democrática que implementaron para los venezolanos, al respecto indicó que “en los hechos, es una visa humanitaria, porque no les exige nada más que no tener antecedentes penales. Chile es el único país de la región que tuvo la visión de poder implementar un sistema para que viaje la gente”. Agregó respecto de su posible eliminación que “ha sido evaluada positivamente. No existe ningún antecedente al día de hoy que la lleve a eso, pero sí puede surgir -adelanto yo- que a lo mejor se tiene que tomar mucho más énfasis en esta fase en una visa de reunificación familiar, porque ya que tenemos una cantidad importante de venezolanos, a lo mejor más que nuevas familias uno puede darle una prioridad a la reunificación de los que ya están”. Por otra parte, Rodrigo Ubilla se refirió a la necesidad de que las medidas migratorias se puedan abordar a nivel regional, existiendo una necesidad de que se coordina entre países de la Alianza del Pacífico.

