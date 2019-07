57ae627153

01fc9cdcd2

Nacional Coordinadora Feministas en Lucha convocan nueva marcha por el aborto libre y el antirracismo Decenas de organizaciones feministas y sociales han adherido a esta movilización pacífica que se realiza por séptima vez en nuestro país un 25 de julio, y en esta ocasión cuenta con la colaboración del Colectivo Negrocentricxs y Microsesiones Negras. Andrea Bustos C. Jueves 25 de julio 2019 9:01 hrs. Compartir Milene Molina y la lucha por visibilidad de la mujer afrodescendiente en Chile

Este jueves se llevará a cabo la 7° Marcha Antirracista por el aborto libre, convocada por la Coordinadora Feministas en Lucha. Este año la manifestación sumó a su demanda el antirracismo, pues justamente el 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y caribeña, y están trabajando en conjunto al Colectivo Negrocentricxs y a Microsesiones Negras. A través de un comunicado, desde la Coordinadora Feministas en Lucha indicaron que “a partir del reconocimiento y respeto a las luchas de las mujeres afrodescendientes en Chile, hoy, la lucha antirracista unida a la del aborto libre se manifiesta contra las políticas racistas, xenófobas y misóginas que el Estado chileno y particularmente este gobierno de derecha y neoliberal han instalado en este país”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la vocera de la Coordinadora Feministas en Lucha, Verónica Ávila, se refirió a la importancia de juntar las demandas antirracistas con el aborto libre, seguro y gratuito. “Tiene la intención de recoger una particularidad que no es menor, porque nosotras estamos todas condenadas al aborto clandestino por igual, pero las compañeras tienen una dificultad que es peor, porque muchas son migrantes, y no tienen redes de apoyo o que les brinden el medicamento para abortar. Si lo logran hacer, lo hacen en mucha más soledad que nosotras y si llegaran a necesitar de los servicios médicos son absolutamente maltratadas y criminalizadas peor que nosotras, hay una distinción ahí importante”, explicó. Además, Verónica Ávila señaló que desde las diferentes organizaciones que han adherido a esta convocatoria han preparado medidas de protección y seguridad, para evitar que las mujeres puedan ser atacadas durante la marcha, como ha ocurrido en otras ocasiones. “Nos cuidamos entre nosotras, tenemos cordones de seguridad, y tenemos una estrategia desplegada desde mañana y de antes, para poder cuidarnos y autocuidarnos, pero tenemos una máxima que se repite en Argentina, en Chile, en todos lados y es que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nosotras no tenemos miedo, y vamos a seguir saliendo a la calle, le guste al Movimiento Social Patriota, le guste a Kast, le guste al fascismo o no le guste, nosotras no tenemos miedo porque creemos que nuestra lucha es del todo justa”, comentó. Respecto de la discusión que se pueda generar en el ámbito político sobre esta demanda, la vocera de la Coordinadora Feministas en Lucha señaló que de este Gobierno no esperan nada, y que lo que realmente les interesa es poder instalar el debate en la sociedad, y llevarlo a todas las mujeres. En Santiago, la marcha iniciará en Plaza Italia a las 18 horas. Sin embargo, la convocatoria se ha replicado a diferentes ciudades del país, por lo que en varias regiones y diversos horarios se realizarán otras manifestaciones.

Este jueves se llevará a cabo la 7° Marcha Antirracista por el aborto libre, convocada por la Coordinadora Feministas en Lucha. Este año la manifestación sumó a su demanda el antirracismo, pues justamente el 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Negra Latinoamericana y caribeña, y están trabajando en conjunto al Colectivo Negrocentricxs y a Microsesiones Negras. A través de un comunicado, desde la Coordinadora Feministas en Lucha indicaron que “a partir del reconocimiento y respeto a las luchas de las mujeres afrodescendientes en Chile, hoy, la lucha antirracista unida a la del aborto libre se manifiesta contra las políticas racistas, xenófobas y misóginas que el Estado chileno y particularmente este gobierno de derecha y neoliberal han instalado en este país”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la vocera de la Coordinadora Feministas en Lucha, Verónica Ávila, se refirió a la importancia de juntar las demandas antirracistas con el aborto libre, seguro y gratuito. “Tiene la intención de recoger una particularidad que no es menor, porque nosotras estamos todas condenadas al aborto clandestino por igual, pero las compañeras tienen una dificultad que es peor, porque muchas son migrantes, y no tienen redes de apoyo o que les brinden el medicamento para abortar. Si lo logran hacer, lo hacen en mucha más soledad que nosotras y si llegaran a necesitar de los servicios médicos son absolutamente maltratadas y criminalizadas peor que nosotras, hay una distinción ahí importante”, explicó. Además, Verónica Ávila señaló que desde las diferentes organizaciones que han adherido a esta convocatoria han preparado medidas de protección y seguridad, para evitar que las mujeres puedan ser atacadas durante la marcha, como ha ocurrido en otras ocasiones. “Nos cuidamos entre nosotras, tenemos cordones de seguridad, y tenemos una estrategia desplegada desde mañana y de antes, para poder cuidarnos y autocuidarnos, pero tenemos una máxima que se repite en Argentina, en Chile, en todos lados y es que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nosotras no tenemos miedo, y vamos a seguir saliendo a la calle, le guste al Movimiento Social Patriota, le guste a Kast, le guste al fascismo o no le guste, nosotras no tenemos miedo porque creemos que nuestra lucha es del todo justa”, comentó. Respecto de la discusión que se pueda generar en el ámbito político sobre esta demanda, la vocera de la Coordinadora Feministas en Lucha señaló que de este Gobierno no esperan nada, y que lo que realmente les interesa es poder instalar el debate en la sociedad, y llevarlo a todas las mujeres. En Santiago, la marcha iniciará en Plaza Italia a las 18 horas. Sin embargo, la convocatoria se ha replicado a diferentes ciudades del país, por lo que en varias regiones y diversos horarios se realizarán otras manifestaciones.