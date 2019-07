92a2b5f419

Cultura El adiós a los escenarios de Joan Baez La cantautora estadounidense cerró en Madrid su última gira de conciertos, un hito en una carrera de casi seis décadas. "Gracias a la vida", de Violeta Parra, fue una de las canciones que interpretó al despedirse. Diario Uchile Lunes 29 de julio 2019 11:52 hrs.

La cantante y compositora estadounidense Joan Baez ofreció en la noche del domingo el último concierto de su carrera, ante más de 1.700 personas que asistieron al Teatro Real de Madrid. La presentación cerró una serie de cuatro presentaciones que la artista neoyorquina ofreció en España durante los últimos días y fue la última, además, de su gira “Fare thee well”, que desde inicios de julio la llevó también a Suiza, Bélgica, Alemania, Francia e Italia. “Este es mi último concierto de mi última gira”, dijo Joan Baez, de 78 años, en medio del concierto, marcando un hito en una trayectoria iniciada en 1960, marcada por su característica voz de soprano y un fuerte arraigo en la música folk de vocación social. “Es lo mejor que tengo, pero cuesta mucho mantenerla en forma”, explicó al diario español El País, apuntando a las condiciones de su voz para justificar su alejamiento de los escenarios. “Hasta los 30 años no hice nada. Ahora, de gira, trabajo con ella a diario y cuando estoy en casa, descansando, la ejercito cuatro días a la semana: lengua, respiración, diafragma”. En la misma entrevista, sin embargo, detalló que abandonar las giras no implica un retiro absoluto. Tan solo el año pasado publicó un disco, Whistle down the wind, y tiene más tareas por delante: “Terminar un documental, pintar, continuar con mi autobiografía, seguir la lucha por las conquistas sociales. En mi país ya no vivimos en una democracia”. En su último concierto, Joan Baez abordó 21 canciones, la mayoría compuestas por autores que marcaron su trayectoria: Bob Dylan, Leonard Cohen, John Lennon, Woody Guthrie, Donovan, Paul Simon y Kris Kristofferson aparecen entre los créditos. Hacia el final de la actuación, antes de los bises, interpretó “Gracias a la vida” de Violeta Parra, la canción que titula el álbum que publicó en 1974, dedicado a un repertorio cantado exclusivamente en castellano. No fue, por cierto, su único vínculo con Chile: desde su recordada visita en 1981, en plena dictadura militar, hasta los conciertos que realizó en el Teatro Caupolicán en 2014, pasando por las colaboraciones que grabó e hizo en vivo con Nano Stern.

