Nacional Política Sebastián Piñera y presidentes de ambas Cámaras llaman a retomar el diálogo “Nosotros hemos sido muy claros con el Presidente, creo que en este diálogo franco es necesario terminar con algunas presiones injustas", señaló el presidente del Senado, Jaime Quintana, a raíz del quiebre producido por las acusaciones de la ministra Cecilia Pérez al Partido Socialista. Diario Uchile Jueves 22 de agosto 2019 19:04 hrs. Compartir

La tarde de este jueves, el presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y al mandamás del Senado, Jaime Quintana. En la reunión, el mandatario hizo hincapié en la colaboración que deben mantener los diferentes poderes del Estado en un contexto –recordemos- de especial tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. “Concordamos en la necesaria y debida relación de colaboración y respeto que debe existir entre los distintos poderes del Estado (…) y también con las instituciones democráticas de nuestra República”. El Presidente Piñera aprovechó también de resaltar la aprobación que este jueves la Cámara Baja le dio a la polémica ley de Reforma Tributaria. “Quiero también destacar y valorar la aprobación que otorgó hoy la Cámara de Diputados al proyecto de Modernización Tributaria que presentó nuestro Gobierno hace ya un año atrás (…) Esperamos que el Senado le dé un pronto y oportuno tratamiento y aprobación a este proyecto”. Sin embargo, el jefe de Estado evitó referirse a la polémica con el Partido Socialista desatada luego de que la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, acusara a dicha colectividad de mantener nexos con el narcotráfico. Quien sí se refirió al tema fue el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), indicando que un ataque de estas características contra un partido política erosiona la democracia. “Nosotros hemos sido muy claros con el Presidente, creo que en este diálogo franco es necesario terminar con algunas presiones injustas. Nos parece que las apreciaciones de la ministra vocera nos parecen injustas a un partido con representación en el Parlamento. Lo que se dice respecto de un partido erosiona el sistema democrático y no contribuye, no nos permite avanzar, el clima de tensión no es bueno para nadie”. En ese sentido, el legislador sostuvo que el Gobierno tiene que “resarcir” el daño causado. “Le hemos señalado al Gobierno que esta crisis puede tener solución, pero depende mucho de las palabras del Gobierno, pues no la hemos generado nosotros, por lo tanto, la resolución no está en el Congreso. El Congreso está en la mejor disposición para el diálogo franco y directo, pero evidentemente el Gobierno tiene que ver maneras de resarcir el daño injusto que se le ha hecho a un partido y a la centro izquierda chilena”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, llamó a retomar el diálogo entre el legislativo y el ejecutivo. “Lo que nosotros queremos hacer –y es lo que planteamos- es retomar el diálogo. Lo dijimos en la cuenta pública: es necesario priorizar la agenda legislativa y aquellos temas que a Chile le interesan. Hay muchos temas que necesitan ser tratados desde el Ejecutivo con el trabajo parlamentario”. Recordemos que durante las últimas jornadas los subsecretarios de Estado no han podido ingresar a las comisiones del parlamento, pues a raíz de las declaraciones de Cecilia Pérez, los legisladores socialistas han vetado a esas autoridades gubernamentales.

