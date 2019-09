601501f9b6

Deportes Universidad Católica femenino hará de local en San Carlos de Apoquindo Las cruzadas recibirán este sábado al cuadro de Deportes Temuco, por primera vez en el estadio principal de San Carlos en este 2019. Claudio Medrano Viernes 6 de septiembre 2019 12:14 hrs.

Una gran novedad tendrá la quinta fecha de la segunda rueda en el Campeonato Nacional Femenino 2019 ya que Universidad Católica recibirá a Deportes Temuco en la cancha principal del estadio San Carlos de Apoquindo por primera vez en la presente competencia. La capitana cruzada Javiera Moreno destacó la oportunidad de jugar en el recinto principal de la precordillera: “Es muy importante volver a San Carlos después de tanto tiempo. Como equipo es algo que buscábamos hace mucho y sabíamos que el club estaba trabajando para eso, al fin se pudo dar. Muy contenta también porque es una sensibilidad importante para el Fútbol Femenino, no solo para nosotras, sino que para las más pequeñas que están en la escuela, para la Sub 17. Para todas, no solo para la Católica”. “En lo personal, creo que es muy importante también empezar a marcar un poco más de pertenencia, de identidad con el club. Que los hinchas se acerquen a nosotras, eso nos va a dar más exposición, habrán más interesados en el Fútbol Femenino. La idea es mostrar un muy buen juego, así que muy contenta porque jugar en el estadio no solo significa jugar en una nueva cancha, que es nuestra casa, sino que tiene muchas repercusiones”, agregó la jugadora. El duelo se disputará este sábado 7 de septiembre a las 16:00 horas y según informó Universidad Católica la entrada tendrá un valor único de mil pesos y los niños y niñas de hasta 12 años no pagarán. El ingreso será por la Tribuna Livingstone.

