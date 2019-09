1f12b4c7cf

Justicia Corte de Apelaciones condena a CODELCO por discriminación y prácticas anti sindicales La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la demanda de un ex dirigente de la FESUC y el sindicato de supervisores de El Teniente, ordenando indemnizaciones y su reintegro a CODELCO, desde donde había sido desvinculado con el argumento de 'la necesidad de reducir costos' tras 42 años, un mes después de terminar su fuero sindical. Tomás González F. Jueves 26 de septiembre 2019 17:53 hrs.

Días después de su despido de la división El Teniente de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), Enés Zepeda Vicencio acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en donde presentó una denuncia contra la empresa estatal acusando prácticas antisindicales y una discriminación arbitraria en su desvinculación, la que fue argumentada por la minera en ‘necesidades de la empresa’, luego de 42 años de servicio y a sólo un mes de haber concluido su fuero sindical. No obstante, en su sentencia, el Juzgado de Letras desestimó su denuncia. Pero esto no detuvo al ingeniero civil, quien presentó un recurso ante la Corte Apelaciones de la ciudad pidiendo, por una parte, que se decretase la nulidad de la resolución y, por otra, ser reintegrado a sus funciones en El Teniente. Así, este martes, la acción presentada por el ex presidente de la Federación de Supervisores del Cobre (FESUC) y del sindicato de supervisores de la División El Teniente fue acogida en un fallo categórico, que ratificó que su desvinculación careció de fundamentos y que existió una voluntad discriminatoria del empleador. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Enés Zepeda señaló que el fallo servirá como precedente para enfrentar la que calificó como “una cultura de prácticas antisindicales” por parte de la Corporación Nacional del Cobre. “En CODELCO (…) se instaló una cultura de los altos ejecutivos de la práctica anti sindical, de vulnerar derechos como si les saliera gratis“, acusó el dirigente sindical. “De tomar medidas disciplinarias y sancionar a cualquiera que, en el ejercicio de su rol, se oponga a las decisiones ejecutivas. Aún cuando las decisiones sean injustas, como ha ocurrido, algún dirigente sindical que salte o algún trabajador que sólo se atreva a emitir una opinión, es sancionado como ha ocurrido”, agregó a este medio. La resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua se fundó, principalmente, en que el demandado, es decir, CODELCO, no pudo comprobar la existencia de motivos fundantes para la desvinculación de Zepeda. En la carta de despido, argumentaban la acción en la necesidad de reducir costos, lo que fue desestimado en el fallo de la corte por tratarse de una empresa “con miles de trabajadores y utilidades de más de mil millones de dólares”. Los ministros de la corte estuvieron de acuerdo en que la desvinculación fue por “razones ocultas” que no se expresaban en la carta, lo que significa una vulneración de los derechos fundamentales del ex presidente del sindicato de supervisores de la División El Teniente. Así, se ordenó el reintegro de Zepeda en el mismo cargo que ocupaba cuando fue desvinculado y, en caso de no querer reintegrarse, el pago de indemnizaciones por más de 250 millones de pesos. No obstante, el ex dirigente sindical aseguró a este medio que el aspecto económico no le interesa, por lo que se reintegrará en las primeras semanas de octubre. “Yo quiero ser consecuente con lo que pedí, yo me voy a reincorporar“, afirmó Zepeda a Diario y Radio Universidad de Chile. “Con el abogado declaramos ante la Corte cuando correspondieron los alegatos que, a ese estrado, yo no llegaba pidiendo más plata, yo no llegaba por una razón económica. Yo llegaba allí por una razón de valor, por una razón de dignidad profesional, el respeto a mí dignidad. Y se logró”, valoró el dirigente sindical. El fallo fue recibido con optimismo por la Federación de Supervisores del Cobre (FESUC), desde donde su presidente, Ricardo Calderón, hizo un llamado a la actual administración de la Corporación Nacional del Cobre a considerar lo dictado por la Corte. “Lo conmina, en definitiva, a terminar con la obstaculización y las prácticas discriminatorias hacia nuestra federación y hacia el mundo sindical de los profesionales en general“, destacó el dirigente de FESUC. “Plantea medidas reparatorias que, esperamos, haga que la administración -esta nueva administración- cambie radicalmente lo que es su política laboral. Esperamos que este fallo, efectivamente, tenga un impacto bien significativo en cambiar el estilo y la forma en que se han venido desarrollando las relaciones laborales en CODELCO”, pidió el presidente de la Federación de Supervisores del Cobre. La Corte de Apelaciones de Rancagua definió multas para la División El Teniente por 250 Unidades Tributarias. Así también, ordenó el pago de una indemnización compensatoria equivalente a seis sueldos y que se le pague a Zepeda el monto equivalente a las remuneraciones mensuales de todo el tiempo que transcurrió entre que fue desvinculado de la empresa y su reincorporación, en este caso, 20 meses.

