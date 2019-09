77f41795a8

6526f43088

Cultura Artista francés se instala en el Bellas Artes para hablar sobre los bosques de La Araucanía La obra Against the Drought of Signs (Contra la sequía de los signos) será presentada como parte de la Bienal de Artes Mediales desde el 17 de octubre hasta el 17 de noviembre del 2019. Diario Uchile Lunes 30 de septiembre 2019 10:47 hrs. Compartir

Entre el 17 de octubre y 17 de noviembre, la obra Against the Drought of Signs (Contra la sequía de los signos) del artista francés Etienne de France, será presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de la decimocuarta edición de la Bienal de Artes Mediales de Santiago, El cuarto mundo, dedicada a observar, reflexionar e imaginar la relación entre los seres humanos y ecosistemas. La instalación audiovisual y sonora es resultado de investigaciones realizadas durante el programa de residencia de Fundación Mar Adentro en Bosque Pehuén, en la región de La Araucanía. Adicionalmente se presentará una publicación y un trabajo de traducción del poema galés Cad Goddeu (La batalla de los árboles) realizado en conjunto con el antropólogo Diego Milos y el poeta Lionel Lienlaf. La curatoría en que se presentará el trabajo de Etienne de France se titula El tercer paisaje, uno de los principales hitos de esta bienal y cuyo nombre se relaciona con la estrategia de acción y reflexión propuesta por el paisajista y filósofo francés Gilles Clément, que se refiere al mundo vegetal que comienza a brotar luego del abandono de un lugar intervenido por los seres humanos. En esta muestra, el trabajo de Etienne de France se presentará junto al de reconocidos artistas tales como Denise Lira-Ratinoff, Josefina Guilisasti, Jorge Tacla, Claudia González, Nicole L´Huillier, Maia Urstad, Sergio Larraín y Sebastián Preece, quienes tienen en común el desarrollo de obras que observan las transformaciones de la naturaleza. Radicado en París, Etienne de France (1984) cuenta con una amplia trayectoria internacional, que se caracteriza por explorar desde la interdisciplinariedad las relaciones entre los conceptos de naturaleza y paisaje. Cruzando los campos de la ciencia y la arquitectura, el artista crea sus obras utilizando una variedad de medios como video, escritura, fotografía, escultura y dibujo. Y, a partir de un cuestionamiento del paisaje como un espacio imaginario y de emancipación, elabora mapas y narrativas ficticias. Interesado en pensar los límites entre realidad y ficción, de France ha participado en más de 16 residencias artísticas en diversas partes del mundo, dos de ellas dentro del programa de residencias de Bosque Pehuén, área bajo protección privada de Fundación Mar Adentro ubicada en La Araucanía, que desarrolla proyectos colaborativos que vinculan arte y ciencia para el cuidado de la naturaleza. En ese lugar el artista desarrolló el proceso de investigación para la obra Against the Drought of Signs, y tal como él menciona: “es un proyecto sobre los bosques y la relevancia de buscar una representación contemporánea de ellos en la situación política y económica de la región de La Araucanía en Chile”.

Entre el 17 de octubre y 17 de noviembre, la obra Against the Drought of Signs (Contra la sequía de los signos) del artista francés Etienne de France, será presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de la decimocuarta edición de la Bienal de Artes Mediales de Santiago, El cuarto mundo, dedicada a observar, reflexionar e imaginar la relación entre los seres humanos y ecosistemas. La instalación audiovisual y sonora es resultado de investigaciones realizadas durante el programa de residencia de Fundación Mar Adentro en Bosque Pehuén, en la región de La Araucanía. Adicionalmente se presentará una publicación y un trabajo de traducción del poema galés Cad Goddeu (La batalla de los árboles) realizado en conjunto con el antropólogo Diego Milos y el poeta Lionel Lienlaf. La curatoría en que se presentará el trabajo de Etienne de France se titula El tercer paisaje, uno de los principales hitos de esta bienal y cuyo nombre se relaciona con la estrategia de acción y reflexión propuesta por el paisajista y filósofo francés Gilles Clément, que se refiere al mundo vegetal que comienza a brotar luego del abandono de un lugar intervenido por los seres humanos. En esta muestra, el trabajo de Etienne de France se presentará junto al de reconocidos artistas tales como Denise Lira-Ratinoff, Josefina Guilisasti, Jorge Tacla, Claudia González, Nicole L´Huillier, Maia Urstad, Sergio Larraín y Sebastián Preece, quienes tienen en común el desarrollo de obras que observan las transformaciones de la naturaleza. Radicado en París, Etienne de France (1984) cuenta con una amplia trayectoria internacional, que se caracteriza por explorar desde la interdisciplinariedad las relaciones entre los conceptos de naturaleza y paisaje. Cruzando los campos de la ciencia y la arquitectura, el artista crea sus obras utilizando una variedad de medios como video, escritura, fotografía, escultura y dibujo. Y, a partir de un cuestionamiento del paisaje como un espacio imaginario y de emancipación, elabora mapas y narrativas ficticias. Interesado en pensar los límites entre realidad y ficción, de France ha participado en más de 16 residencias artísticas en diversas partes del mundo, dos de ellas dentro del programa de residencias de Bosque Pehuén, área bajo protección privada de Fundación Mar Adentro ubicada en La Araucanía, que desarrolla proyectos colaborativos que vinculan arte y ciencia para el cuidado de la naturaleza. En ese lugar el artista desarrolló el proceso de investigación para la obra Against the Drought of Signs, y tal como él menciona: “es un proyecto sobre los bosques y la relevancia de buscar una representación contemporánea de ellos en la situación política y económica de la región de La Araucanía en Chile”.