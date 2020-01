d554ec6be5

Internacional Guillermo Holzmann: "Lo que Trump hace es demostrar su capacidad de actuar cuando quiere" Para el analista, uno de los motivos que encausan la agresión de Estados Unidos a Irán, además del petróleo, es generar presiones sobre china, pues para Pekín es imprescindible el Medio Oriente. Diario Uchile Lunes 6 de enero 2020 19:12 hrs.

El asesinato del general iraní Qassem Suleimani, por parte de Estados Unidos, tiene al mundo en vilo. Amenazas de un lado a otro y viceversa ponen nuevamente todas las miradas sobre el Medio Oriente, región que, en todo caso, está acostumbrada a los embates norteamericanos. Pero esta vez, la arremetida de Donald Trump fue certera y pasó los límites de una mera advertencia, pues la muerte de Suleimani, hombre clave del régimen iraní, ha calado hondo en el país persa y, por lo mismo, ha prometido venganza. Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con el analista internacional Guillermo Holzmann, quien sostuvo que Irán, efectivamente, tomará represalias en contra del país norteamericano, pero no inmediatamente y no de manera convencional, sino que apelará a la tecnología y a la economía, de manera que no se le pueda culpar directamente. “Primero va a buscar objetivos de Estados Unidos en la región, y luego va a buscar en el mundo aquellos objetivos donde pueda atacar y donde, eventualmente, no sea Irán el que aparezca como responsable evidente de lo que ahí suceda. Yo creo que Irán va a buscar más bien una respuesta no convencional, a través, por ejemplo, del ciberataque, en el ámbito financiero estadounidense, y ahí yo diría que Irán se va a abstener de ir hacia Israel, se va a abstener de dar argumentos para que Israel y Arabia Saudita tengan una acción mucho más dura sobre Irán y que se genere una guerra que puede comenzar pero que sería desastrosa para todo medio oriente y para el mundo”. De todas formas Estados Unidos está lejos de poner paños fríos al conflicto pues, ante la advertencia de Irán, el presidente Donald Trump declaró que su país está preparado para responder “rápida y contundentemente”, incluso de manera “desproporcionada”, sobre 52 objetivos iraníes. Para Guillermo Holzmann, uno de los motivos que encausan el actuar de la Casa Blanca, además del petróleo, es generar presiones sobre china, pues para Pekín es imprescindible el Medio Oriente con miras a su propio desarrollo, por lo cual una desestabilización del escenario iraní, influiría negativamente en el gigante asiático. “Entre las cosas que le importan a Donald Trump está el generar nuevos escenarios y nuevas presiones sobre China, y para China todo lo que es Medio Oriente es muy importante en su estrategia de aquí al 2030 que es la Ruta de la Seda terrestre y marítima, por lo tanto, uno no puede dejar de lado que este ataque contra Irán coloca a China ante un nuevo escenario con respecto de su propia posición y la de Rusia en torno a este ataque, esto con la idea de que no escale. Donald Trump, al hacer este ataque, magnifica lo que es la posición de Estados Unidos y Trump aprovecha de mirar el cómo se mueven los otros actores porque el siguiente paso ya sería una confrontación directa, lo que significa un impacto negativo en la economía china que ya tiene problemas de distinto tipo”. Además, el académico de la Universidad de Valparaíso se refirió a la actitud de Donald Trump, aclarando que detrás de sus decisiones hay toda una estrategia detrás, entre ellas, el posicionar nuevamente a Estados Unidos como la gran potencia mundial. “Se plantea como una potencia hegemónica, la más poderosa, y lo hace saber a todo el mundo, es decir ‘puedo actuar donde yo quiera’ y eso es sin considerar ni organismos internacionales ni el derecho internacional. Esto es un nuevo escenario porque lo que Donald Trump hace es demostrar su capacidad y voluntad de actuar cuando quiere y donde quiere conforme a los intereses de Estados Unidos”. A esto se suma el hecho de que Donald Trump se enfrentará a una elección presidencial próximamente, por lo que necesita un discurso y un actuar fuerte para conquistar el voto de los estadounidenses ensalzando ‘la grandeza’ de la nación norteamericana. El 3 de noviembre es la fecha de su prueba final, la ocasión en que salga o se mantenga en la Casa Blanca.

