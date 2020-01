9297c8c7df

Nacional Política Salud Jaime Mañalich por víctimas de violaciones a los DD.HH: "Desde el primer día este ministro se movilizó" La tarde de este jueves el ministro de Salud fue interpelado. El diputado encargado de formular las preguntas fue Miguel Crispi, quien partió cuestionando la actitud del secretario de Estado en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Diario Uchile Miércoles 8 de enero 2020 20:39 hrs.

La tarde de este miércoles se llevó a cabo la interpelación, por parte de la Cámara de Diputados, al ministro de Salud, Jaime Mañalich, para que este rindiera cuentas sobre el sistema de salud en Chile en cuanto a recursos e infraestructuras, y el rol que debe cumplir y efectivamente cumple el Estado en cuanto a la regulación de medicamentos. El diputado encargado de formular las preguntas fue el militante de Revolución Democrática, Miguel Crispi, quien partió cuestionando la actitud del secretario de Estado en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. “Me gustaría saber por qué no defendió a los manifestantes, por qué solo vimos al personero de gobierno y no al médico, por qué no levantó la voz como otros médicos. Usted tuvo acceso a las radiografías y no hizo nada para que los perdigones siguieran cegando a los jóvenes”, le recriminó el parlamentario frenteamplista. Ante esto, Mañalich afirmó que “desde el primer día este ministro se movilizó, esas visitas tuvieron que ser limitadas después porque los propios trabajadores de la salud impidieron, como en El Salvador, que yo pudiera informarme adecuadamente de lo que estaba ocurriendo ahí”. Otro punto importante de la interpelación fue lo relacionado con la ley de aborto en tres causales, pues Crispi acusó que los medicamentos utilizados para tal se encuentran vencidos y que habría un sesgo ideológico del Ejecutivo para dejar que se llegara a tal situación. “Usted debe saber que la norma técnica refiere claramente que el procedimiento de interrupción necesita tanto de misoprostol como de mifepristona, medicamentos definidos como esenciales para este procedimiento. También debe saber de que es el Minsal el encargado de que los centros de salud públicos cuenten con el stock de estos medicamentos. Entonces ministro le ruego que nos explique ¿cómo es posible que la mifepristona no esté disponible en ningún hospital público? ¿le digo por qué no está disponible? Porque el lote está vencido, el último que se compró lo hizo el gobierno pasado y venció en noviembre” “¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible entender si no es por una definición ideológica o valórica esta vulneración a una ley aprobada por este Congreso? ¿Por qué le siguen poniendo barreras a las mujeres en sus derechos?”, cuestionó el parlamentario RD. Ante las preguntas, Jaime Mañalich respondió que no estaba enterado del caso y que, como Gobierno, están obligados a respetar y a hacer cumplir la ley. “Este Ministerio, y quien lo encabeza en este momento, ha dado estricto cumplimiento a la ley. Lo que usted me señala de que estos medicamentos estarían vencidos en la red pública, no tenía conocimiento. La última vez que pregunté sobre esto me dijeron que había un stock suficiente de medicamentos y me aseguré de que Cenabast hiciera las licitaciones correspondientes para el próximo año, tengo que decir que no sé el estado de eso para no afirmar algo de lo que no estoy seguro, pero lo que sí quiero señalar es que es una materia absolutamente clara que este Parlamento ha aprobado una ley que permite o despenaliza el aborto en tres causales y que al poder Ejecutivo -al Ministerio de Salud en particular y a su red- le corresponde solo respetar claramente esa ley”. Jaime Mañalich fue el segundo ministro en ser interpelado luego de que este martes el turno fuera de la ministra del Trabajo, María José Zaldivar. Este jueves será interpelado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien le solicitarán respuestas sobre el modelo de desarrollo y democracia en Chile

