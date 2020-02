b835f89f86

Nacional Estudiantes de periodismo denuncian agresión de manifestantes en marcha por el rechazo Los jóvenes acusan que recibieron gas pimienta y golpes de parte de participantes de la manifestación que se desarrolló esta mañana en cercanías de Escuela Militar. Andrea Bustos C. Sábado 15 de febrero 2020 14:00 hrs.

Cerca de 300 personas se reunieron la mañana de este sábado en Escuela Militar para realizar una marcha en favor del rechazo a la nueva Constitución. Si bien la actividad se desarrolló mayoritariamente en calma, dos estudiantes de periodismo denunciaron haber sido agredidos por los manifestantes. Ambos estudiantes de último año de periodismo de la Universidad de Chile acudieron a cubrir la actividad en rol de practicantes del medio The Clinic. Sin embargo, ya finalizando la manifestación un hombre se les acercó para cuestionar su participación en la convocatoria. “Estábamos relativamente alejados y se nos acercan unos hombres y nos preguntan de dónde veníamos, qué hacíamos ahí. Les explicamos que éramos periodistas, les mostramos las credenciales y no nos creyeron, nos miraron y se quejaron porque éramos de The Clinic”, comentó a Radio Universidad de Chile la estudiante, quien ha solicitado que sus nombres no sean divulgados por ahora ante posibles nuevas agresiones. Además, comentó que “a mí me tiraron agua, y luego la botella. Nos íbamos, y se nos acercaron más personas. A mi compañero lo agredieron, le tiraron gas pimienta en la cara, me tiraron gas pimienta en el oído, a él le pegaron patadas, de todo. A mí no me pegaron, pero si me forcejearon, a él le quitaron la mochila, y le rompieron sus lentes”. La estudiante de periodismo explicó que los agresores fueron alrededor de 15 personas, mayoritariamente hombres, que estaban participando de la marcha por el rechazo, y que la motivación de la violencia fue “porque creían que éramos sapos, y luego fue por el medio, me quitaron la credencial, la tiraron lejos”. A la vez, destacó que en el momento de ser agredidos no estaban ni tomando fotografías ni realizando entrevistas y que, por el contrario, ya se iban a retirar de la manifestación. Posterior a este ataque, los jóvenes acudieron a la Mutual de Seguridad para constatar y evaluar sus lesiones, contando con el apoyo de la directora de The Clinic, medio en el que realizan su práctica profesional. Junto a ella evaluarán las acciones a seguir ante esta agresión en el ejercicio de sus labores periodísticas. Consultados por este hecho, desde el medio manifestaron “su total rechazo a los cobardes ataques contra la libertad de prensa. Nuestros periodistas estaban haciendo su trabajo profesional y responsablemente para informar a la opinión pública”.

