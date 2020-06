6e468a07bd

Nacional CUT del Maule y foco de Covid-19 en mall de Talca: "Se debe establecer una cuarentena a la obra completa" Soraya Apablaza, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la Región del Maule, aseguró que, ante las nulas medidas de la empresa, han solicitado audiencias tanto con el Servicio de Salud del Maule, el Seremi de Trabajo y de Salud, como con la Intendencia. Camilo Villa J. Miércoles 3 de junio 2020 18:39 hrs.

Avenida Colín con 26 Sur es una intersección que ha dado que hablar para los talquinos: allí se construye el Mall Outlet de la ciudad, con más de 60 tiendas, pero también es al interior de esos 30 mil metros cuadrados de construcción donde se ha confirmado uno de los mayores brotes de coronavirus de la urbe. Según denunció Radio y Diario Universidad de Chile, hoy existen 11 casos de Covid-19 confirmados y más de una treintena trabajadores que presentan síntomas. Pese a que la situación ya es conocida por la empresa que gerencia el proyecto, MEDS Arquitectos, esta no ha paralizado las obras ni ha mandado a cuarentena a sus trabajadores. Ante esto, nuestro medio se contactó con Soraya Apablaza, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la Región del Maule, quien aseguró que, como sindical, han solicitado audiencias tanto con el Servicio de Salud del Maule, el Seremi de Trabajo y de Salud, como con la Intendencia. Apablaza explicó que lo que buscan es que las autoridades informen y tomen las medidas correspondientes con una empresa que ha incumplido los protocolos establecidos. “Que salga un documento formal, que nosotros podamos difundir, hacer llegar a todos lados, pero también ante una situación e Covid-19 que ya está diagnosticada y confirmada, en un espacio donde el distanciamiento social es imposible -en una construcción no se puede mantener- es que se tomen las medidas y la medida acá es la cuarentena a la obra completa”. MEDS Arquitectos, empresa encargada de la obra, no ha dado explicaciones de su actuar y han evitado la comunicación con periodistas y organizaciones sindicales. Según Apablaza, la actitud de la compañía no ha de extrañar tomando en cuenta que ya tiene una mala reputación por no hacerse cargo de sus propias faltas, tal como acontece hoy. “Esta empresa también tiene en otros puntos un historial de situaciones similares, entonces el comportamiento no es de ahora. Por lo que, con mayor razón, cuando ya hay un historial, cuando primero aparecen tres casos, luego 11 casos se suman y, finalmente, un número indeterminado de trabajadores llegan por sí solos al centro asistencial porque estaban con todos los síntomas, eso nos dice que no se han hecho las cosas que se deben hacer”. Pese a que la dirigenta informó que la empresa fue multada con mil millones de pesos, también se mostró pesimista en cuanto a si realmente pagarán ese monto, pues, según señaló, este tipo de entidades recurren a todas las artimañas posibles para evadir sus deberes y, muy por el contrario, los trabajadores seguirán en riesgo. “Las multas, las empresas no las pagan. Ellos no van a pagar mil millones de pesos de multa, van a buscar todos los resquicios habidos y por haber para no pagar, pero el daño que sufren las personas, sus familiares directos, no se sabe con qué secuelas puedan quedar las personas afectadas, porque hay a quienes el Covid-19 afecta más que a otros”. Soraya Apablaza se refirió también al caso de un trabajador que tras infectarse con Covid-19 y tomar su respectiva cuarentena, fue despedido por la empresa. La dirigente aseguró que como CUT velarán por la reincorporación del trabajador a la obra o, en su defecto, que el dinero que le corresponda sea pagado por la compañía. Además, aseguró que estarán atento a lo como se desarrolle el conflicto. Por lo pronto, este jueves las autoridades regionales darán respuesta a la solicitud de la CUT para fijar audiencias.

