Nacional Política Enrique Paris ante la Cámara e Diputados: "No ha habido ningún ocultamiento de cifras" Además, el secretario de Estado afirmó que el problema de la salud en Chile no es un problema de Gobierno, sino que de Estado. Diario Uchile Martes 16 de junio 2020 22:28 hrs.

La tarde de este martes, se realizó una sesión especial en la Cámara de Diputados titulada “análisis sobre incongruencias de información entregada por Minsal en el marco de la pandemia de Covid-19”. La instancia surgió para que los legisladores se dirigieran al ministro de Salud, Enrique Paris, con preguntas, propuestas, críticas y comentarios. Todo esto, ante la confusión de cifras que ha entregado el Ministerio con respecto de los fallecidos por coronavirus. Desde el Partido socialista, el diputado Juan Luis Castro sostuvo que el nuevo ministro de Salud tiene el deber de transparentar los números con respecto de la pandemia para que el Estado, realmente, pueda cumplir su rol. “Toda la opacidad que vivimos, tiene el deber el señor ministro de abrirla de par en par a la transparencia, a la luz del día, y clarificar todas las informaciones confusas, los mea culpas, todos los errores que han impedido hacer modelos predictivos que en todo el mundo se hacen para saber los momentos epidemiológicos que vamos a vivir y para permitir, además, la intervención del Estado para que logre resolver el conflicto principal que es ganar tiempo, evitar enfermos graves, evitar muertos y, sobre todo, dar señales de que es posible, desde el Estado, generar una conducta, una disciplina sanitaria en las personas que se ha perdido, particularmente en Santiago”. Por su parte, el diputado UDI Javier Macaya llamó al resto de los legisladores a trabajar en pos de superar la crisis sanitaria y no quedarse solo en el rol fiscalizador el Congreso. “Yo me pregunto, como Congreso Nacional qué estamos haciendo para enfrentar esta crisis, además de citar al ministro, hacer una sesión, hacer espectáculos por las redes, hay una inmensa tarea con la que colaborar y que este Parlamento tiene que ponerse a trabajar más allá de el legítimo rol fiscalizador que yo no niego que sea fundamental, pero hay una comisión investigadora, los subsecretarios han asistido a las sesiones que han sido invitados, y creo que no hay que perder de vista el foco principal e esta autoridades. Bienvenido ministro Paris, pero su foco principal está allá afuera, está en los hospitales, en las residencias sanitarias, en el manejo de las camas críticas”. Ante todo esto, el ministro Enrique Paris sostuvo que las cifras entregadas por el Ejecutivo son transparentes y nunca ha habido un ocultamiento de cifras. “Los fallecidos se calculan en base a los certificados del Registro Civil cuando en algunas de las partes dice Covid-19 y tienen PCR positivo. Hay que recordar que el sábado y el domingo la cantidad de gente que trabaja en el Registro Civil baja, por eso las cifras que se dan después del fin de semana son muy bajas, pero después eso se compensa y yo les aseguro que aquí no ha habido ningún ocultamiento de cifras“. Yo confío en el DIES (…) Probablemente tuvimos debilidad en la trazabilidad y en el aislamiento, pero ya lo estamos resolviendo”, continuó Paris. Además, el secretario de Estado afirmó que el problema de la salud en Chile no es un problema de Gobierno, sino que de Estado, en ese sentido, todos los gobiernos que han gestionado el Ejecutivo son responsables. Antes de terminar su intervención, Paris llamó a la unidad para enfrentar la pandemia, pidiéndole a los diputados salir todos juntos de la actual situación.

