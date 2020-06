a70a2ed57c

Covid-19 Derechos Humanos Salud, educación y más: Mesa de Género COVID-19 presenta propuestas al Congreso y al Ejecutivo Durante la presentación de las medidas -que abarcan áreas territoriales, de salud y educación, entre otras- la pauta de prensa online fue intervenida con manifestaciones en contra de las demandas feministas, un hecho que fue condenado por las convocantes. Andrea Bustos C. Martes 23 de junio 2020 16:41 hrs.

Luego de un trabajo de varias semanas y en el que confluyeron 80 organizaciones de diversos ámbitos, la Mesa de Género COVID-19 presentó sus propuestas finales, mismas que son a corto, mediano y largo plazo, y requieren el trabajo tanto de los ministerios como del Congreso. Esta mesa de trabajo fue convocada hace un par de semanas por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien convocó a las diputadas Camila Vallejo y Gael Yeomans, presidentas de las Comisiones de Género y Trabajo de la Cámara, respectivamente, quienes junto a las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron un trabajo de diálogo para elaborar estas propuestas que se enfocan en áreas como trabajo, violencia de género, salud, educación, territorio, agua y migración. Sobre esta iniciativa, la senadora PPD y presidenta del Senado, Adriana Muñoz, destacó el trabajo coordinado y responsable que han hecho estas organizaciones, y valoró que, si se avanza en estas propuestas, en el futuro nuevas emergencias podrán ser abordadas con un real enfoque de género. “Yo creo que eso ya va estar consagrado, gracias a ustedes que concurrieron a esta propuesta de conformar una mesa, visibilizar lo que nos pasa en salud, en educación, en el territorio, en el agua, en violencia, todo lo que estamos viviendo hoy día y que está plasmado en estas urgencias que ustedes han entregado, así es que agradecer y ojalá que este espíritu colaborativo permanezca y que sea una señal para cómo tenemos que ir haciendo políticas, construyendo sociedad”, dijo la legisladora dirigiéndose hacía las representantes de las organizaciones adherentes a la agenda. Parte de las propuestas de la Agenda Género COVID-19 son en materia de trabajo, donde destacan como medidas urgentes la creación de un Fondo Nacional Solidario de apoyo a una red de ollas comunes existentes y otras iniciativas ciudadanas similares, la creación y fortalecimiento de bolsas de trabajo para mujeres desempleadas de las distintas categorías socio ocupacionales, priorizando a las jefas de hogar y exigir que la Dirección del Trabajo fiscalice y promueva la formalización de las trabajadoras de casa particular en el marco del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización del Trabajo. En salud está aprobar protocolos COVID-19 para atención de salud reproductiva incluyendo mujeres de pueblos originarios, migrantes, afrodescendientes y con discapacidad, así como también se solicita aplicar las Normas Nacionales sobre regulación de la fertilidad para entrega de anticoncepción en emergencias y desastre y priorizar atención de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales, con un plan que asegure continuidad de atención durante la pandemia. Al respecto la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, señaló que con estas propuestas se busca que “en salud nunca más queden fuera de ningún tipo de atención los derechos que necesitan sobre todo las mujeres, las mujeres cuidadoras, gestantes, de la tercera edad, las mujeres con discapacidad, la diversidad que han puesto en esta mesa sus demandas”. “Es muy necesario hoy día que la ciudadanía completa entienda que en las catástrofes no pueden parar estas atenciones”, complementó. Junto a 80 organizaciones de mujeres y las diputadas @camila_vallejo y @GaelDiputada presentamos nuestra Agenda de Genero Covid, trabajo enfocado en visibilizar las necesidades frente a la crisis sanitaria, económica y social que enfrentamos. pic.twitter.com/EzOfiynb3f — Senadora Adriana Muñoz D`Albora (@_adrianamunoz) June 23, 2020 En tanto, en educación se propone a corto plazo formar una mesa social de educación con Gobierno, Parlamento y ciudadanía con enfoque de género, y generar propuestas específicas para el regreso a clases también con enfoque de género. Además, se solicita la suspensión del Simce, la PSU y la Evaluación Docente. Rosario Olivares, de la Red Docente Feminista, se refirió a la poca relevancia que se le ha dado a esta área en la pandemia y dijo que “la educación es un campo altamente feminizado, más del 74 por ciento del mundo docente somos mujeres y eso claramente ha tenido muchas consecuencias en la pandemia. Creemos que el Ministerio de Educación no ha estado a la altura de este proceso”. “Se habla mucho de las primeras líneas de esta pandemia y creemos que en esa primera línea también está la educación porque, efectivamente, es una cuestión central que ha tenido muy pocas directrices y orientaciones por parte del Ministerio”, añadió. La Agenda de Género COVID-19 también incluye violencia de género, área en la que destaca como medida urgente destinar presupuesto con glosa reservada para la prevención universal y comunitaria, atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de violencia que garantice la implementación de una estrategia integral articulada con los territorios. En el tema agua destaca una solicitud de oficio a la DGA sobre la entrega de agua en zonas rurales, el aseguramiento de los 100 litros que recomienda la OMS para zonas rurales y campamentos y calidad y continuidad del agua para cada territorio, que el consumo humano tenga la mejor agua disponible. En tanto, en territorio se menciona como urgente potenciar el emprendimiento de todas las mujeres incluyendo valor agregado de productos agro-elaborados, fortalecer los mercados rurales y locales urbanos como espacios de comercialización asegurada, ferias itinerantes, canales de distribución de las productoras agrícolas que van a fortalecer la economía familiar con nuevos productos y servicios, así como disponer fondos directos para estos emprendimientos. En lo que refiere a migración se indica la necesidad de una regularización migratoria para facilitar acceso a apoyos y beneficios, establecer un número identificador o RUT provisorio para quienes no tienen cédula de identidad para acceder a salud pública, medidas de emergencia y sistema protección social, otorgar acceso retroactivo a medidas del plan de apoyo a la emergencia y la condonación de multas por irregularidad migratoria en emergencia Todas estas medidas serán puestas a disposición de la autoridad para iniciar diálogos y motivar la creación de proyectos, leyes y normativas que permitan avanzar en esta agenda en el marco de la crisis social, sanitaria y económica que vive el país, con miras a tener un sistema más fortalecido en materia de género ante una nueva emergencia. Durante la presentación de las medidas, la pauta de prensa online fue intervenida con manifestaciones en contra de las demandas feministas, un hecho que fue calificado como preocupante por las organizaciones y que será llamado a investigar por parte del Congreso. “La violencia contra las mujeres es un problema a nivel global y los ciberataques son otra manifestación de ella, con prácticas de amedrentamiento que buscan intimidar los diversos espacios de mujeres y feministas que apuntan a avanzar en materia de derechos”, indicaron al respecto desde la Mesa ante este ataque digital. “Como Mesa de Genero Covid-19 continuaremos con más fuerza nuestro trabajo. Internet es una plataforma que ha permitido que los movimientos por los derechos de las mujeres se organicen y tejan redes y un ataque cobarde no nos quitará este espacio”, concluyeron. Con el postnatal de emergencia hasta el final En la Agenda de Género COVID-19 se incluye también el postnatal de emergencia, un tema que ha tenido en un importante debate a los y las parlamentarias durante las últimas semanas, y también al Ejecutivo que ha descartado apoyar la iniciativa por ser inconstitucional. Sobre este tema, la diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, quiso recalcar que justamente este punto haya sido relevado en esta agenda. “Esta Mesa de Género COVID-19 también solicitó como una urgencia que se legislara sobre el postanatal, en particular hacia el Gobierno, y quiero resaltarlo porque acá hay distintas organizaciones, de distintos ámbitos que están respaldando esta medida con la urgencia que esto requiere y que lamentablemente el Gobierno acá se ha negado generando esta contraposición además con el Congreso”. Además, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara señaló que “hay distintas perspectivas que acá se cruzan pero, sin duda, que la perspectiva de género ha estado ausente en este tipo de medidas, o sea creo que qué más visible que cuando se estaba discutiendo este proyecto en el Senado la ministra de la Mujer estuvo ausente, ni siquiera se conectó. Ese es el nivel de relevancia que tiene para el Gobierno este tipo de medidas y creo que hay que decirlo así simplemente y de manera sincera y transparente”. En tanto, la diputada Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara, llamó a seguir defendiendo el proyecto. “Estas controversias que se han producido con el Ejecutivo respecto a la inadmisibilid es producto de que el Gobierno no está haciendo el trabajo que le corresponde en cuanto a la protección de las personas y particularmente de las mujeres y los niños y las niñas, y ante esa falta de diligencia, falta de compromiso, falta de asumir la responsabilidades que tiene el Presidente de la República en esta materia, al Congreso Nacional y al menos nosotras como parlamentarias de oposición no nos queda más que seguir avanzando en esta iniciativa, le guste o no le guste al gobierno yo creo que hay que llevarla hasta el final”. Por su parte, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, opinó sobre este punto que “desde el Gobierno la resistencia a legislar en esta materia es realmente poco explicable, porque le han puesto números a un derecho universal de las mujeres, un derecho esencial de las mujeres trabajadoras y los niños, y las niñas hijos de esas mujeres”. “Yo no entiendo por qué el gobierno, o bueno entiendo que por una mentalidad economicista más que de derechos ha frenado el debate sobre este tema y, además, de aquello ha incurrido en este conflicto entre poderes que realmente resulta en un anuncio increíble el día de ayer”, agregó. El proyecto de postnatal de emergencia debe ser revisado en los próximos días por una Comisión Mixta, para que luego el informe de dicha instancia parlamentaria sea revisado en la Cámara y en el Senado. De declararse admisible pasará a tramitación, si por el contrario es considerado inadmisible será archivado.

