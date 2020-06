9c625b1733

Política Miguel Mellado (RN) y veto a Ley de Servicios Básicos: "La señal del Gobierno es querer proteger a las empresas en vez de las personas" Sobre dicho veto, el diputado oficialista por La Araucanía manifestó que "va a ser muy mal recibido por la ciudadanía y no sé si va a ser aprobado". Tomás González F. Domingo 28 de junio 2020 15:25 hrs.

“El Gobierno no ha ingresado un veto a la Ley de Servicios Básicos. Aún se está dentro de los plazos legales para tomar una decisión”, fueron las palabras con las que el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, intentó poner un alto a la oleada de críticas que surgieron ante la posibilidad de que el Ejecutivo presentara un veto presidencial al proyecto que busca beneficiar a los clientes de servicios básicos, evitando cortes por no pago en cuentas de agua, luz, gas por red y telecomunicaciones, además de prorratear las deudas en 12 cuotas sin intereses para los clientes del 60% más vulnerable. El proyecto de ley -emanado de dos mociones parlamentarias- se aprobó el pasado 11 de junio en el Congreso y desde entonces han surgido cuestionamientos, sobre todo desde La Moneda, en torno a su admisibilidad y constitucionalidad, en donde la posibilidad de que el Gobierno modifique el proyecto y lo devuelva al Parlamento con cambios ha ido tomando cada vez más fuerza. Sin embargo, teniendo un plazo de 30 días desde el despacho de la iniciativa -es decir, el 10 de julio- el Ejecutivo hasta ahora no ha confirmado la decisión y se espera que ésta se tome a último minuto. Pero en medio de esta incertidumbre también hay voces en Chile Vamos que insisten en que el proyecto es necesario y debe ser promulgado cuanto antes. Así lo planteó en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional (RN) por La Araucanía e integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, Miguel Mellado -quien también participó de la Comisión Mixta de la que emanó el último texto del proyecto-, quien se refirió a la posibilidad que se ha deslizado desde el Ejecutivo, de presentar un veto a la moción que busca evitar cortes por el no pago de las cuentas de agua, luz, gas y telecomunicaciones. “Hay que avanzar en esta ley, hay que ponerle nombre a este hijo que ya nació y no demorar las cosas, porque si demoramos lo que estamos haciendo es que la gente sienta que la clase política no le da respuesta a lo que ellos necesitan“, comentó Mellado. Consultado por las motivaciones que podría tener el Ejecutivo para modificar el texto ya despachado y devolverlo al Congreso Nacional, el parlamentario RN deslizó una motivación política en el planteamiento que ha surgido desde la Segpres. En ese sentido, Mellado indicó que éste “es un gallito para ver quién es el papá de la guagua”, en donde el Ejecutivo estaría intentando capitalizar la aprobación que genera la iniciativa. “Seamos claros, esto pasa porque estos proyectos son mociones parlamentarias y no es un proyecto de ley del Ejecutivo. Ahí está el punto, esa es la razón. Si el Gobierno hubiera querido hubiese puesto las urgencias y se hubiese comprometido mucho antes. Los parlamentarios estamos haciendo un trabajo por la ciudadanía y si esta ley se promulga los aplausos serán para el Parlamento y no para el Ejecutivo, a lo mejor por ahí es que los asesores del Presidente le dicen que si firma y hace cambios, la ciudadanía va a decir que fue gracias al Gobierno y no al Parlamento“, agregó Mellado. “Pero para ellos esto es inconstitucional este proyecto, porque supuestamente las empresas podrían demandar al Estado porque se les metió la mano quitando los plazos de pago y el no corte de los servicios. Pero si es algo que ya se había consensuado con las empresas, esto sólo darle un marco legal. Por eso no entiendo el razonamiento de los asesores de Palacio”, sostuvo el parlamentario RN. Es por esto que el diputado por la Región de La Araucanía apuntó sus dardos al segundo piso del Palacio de La Moneda y a los asesores que rodean a Sebastián Piñera, a quienes acusó de ver a la ciudadanía como números más que personas. Asimismo, Mellado enfatizó en que la grave crisis sanitaria y socioeconómica de la que es víctima nuestro país requiere de soluciones sociales y no necesariamente enfocadas sólo en la economía. “Lo que está pasando aquí es que dentro del Gobierno hay técnicos demasiado ortodoxos, donde los números tienen que cuadrarles, pero no ven que la necesidad de la gente es otra. Lo que ha sucedido es algo inédito, tener una cuarentena con 10 millones de habitantes encerrados, no se había visto nunca que a un negocio o pyme se lo obligara a cerrar y después de tres o cuatro meses ya no es viable para la banca y resulta que pasa a ser un paria en la sociedad. No es sólo un tema económico, es un tema social, y para los técnicos es un número“, sentenció el parlamentario RN. “Ellos (los asesores) cuando arman sus propuestas técnicas tienen que cuadrar con las grandes empresas, más que cuadrar con la gente. Ahí es donde se produce el desencuentro con el Congreso, que nosotros estamos por las personas y no estamos por las empresas. Ahí está el tema principal“, añadió Mellado. El debate en torno al proyecto de ley de servicios básicos y el eventual veto que presentaría el Gobierno, se ha visto azuzado en los últimos días por el anuncio que hizo el Presidente Piñera la semana pasada, dando cuenta de la creación de una instancia que revisará y propondrá cambios al mecanismo a través del cual se define la admisibilidad o inadmisibilidad de los proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Un mensaje que fue recibido con una oleada de críticas desde el Parlamento, acusando una intervención improcedente por parte del Poder Ejecutivo en los asuntos del Legislativo. Para Mellado, esto tiene directa relación con la determinación del Gobierno de evaluar un veto al proyecto de ley de servicios básicos. En ese sentido, el diputado RN criticó la desconexión en la que parecieran vivir los asesores presidenciales, destacando que, a diferencia de éstos últimos, los parlamentarios sí están sintonizados con las temáticas que preocupan a la ciudadanía. “Nosotros los parlamentarios estamos en constante relación con la gente y tenemos que estar en esa relación con la gente, con las juntas de vecinos, los comités de vivienda, adultos mayores. Tenemos que estar con la gente de arriba, pero también con la gente de abajo. ¿Qué pasa con los asesores y técnicos del Gobierno? Ellos llegaron ahí de una fundación o de una empresa privada, no estaban dentro del sistema. Ellos nunca han tenido que ir a pedir un voto, nunca han visto de igual a igual la pobreza, nunca han mirado una persona que no ha tenido pega y que les ha pedido pega a ellos. Eso es lo que nosotros a diario vivimos. Por lo tanto, la mirada hacia la población que sufre es distinta. Por eso uno siempre pelea con los técnicos porque la mirada economicista técnica es una, y la mirada social es otra distinta“, argumentó Mellado. “Yo creo que (el veto) va a ser muy mal recibido por la ciudadanía y no sé si va a ser aprobado, con eso te digo todo. La señal que yo creo que la gente entendería es que el Gobierno quiere proteger a las empresas en vez de a las personas. Yo creo que además habría una pugna innecesaria e inconducente en estos momentos entre el Congreso pleno y el Ejecutivo. Esa señal sería muy mala y yo creo que del 24% que tiene de aprobación bajaría 10 puntos fácilmente si se tranza en una pelea entre la ley y la no promulgación”, finalizó el diputado RN. Foto en portada: Agencia UNO.

