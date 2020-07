1d786ec53b

Política Schalper y postura de RN en favor a vetar límite a la reelección: "Debió haberse consultado a las bases" El diputado RN aseguró a nuestro medio que, debido a una opinión ampliamente mayoritaria dentro de su partido en rechazo a realizar modificaciones al proyecto, su postura es en contra del eventual veto presidencial que evalúa presentar el Gobierno. Tomás González F. Jueves 2 de julio 2020 20:51 hrs.

Con plazo hasta este viernes para tomar cartas en la materia, el Gobierno aún no toma la decisión de si modificar o no la ley que limita la reelección de las autoridades. La presión desde su propio sector, especialmente de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ha llevado al Ejecutivo a evaluar un veto presidencial buscando salvar a alcaldes y concejales afectados, dándoles una última oportunidad para reelegirse. Pero debido al amplio consenso ciudadano y parlamentario que tuvo la medida, el debate no ha estado exento de discrepancias y la presión de los timoneles de ambos partidos ha generado resquemores al interior del conglomerado. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional por la Región de O’Higgins, Diego Schalper, se refirió a la postura -distinta a la del presidente del partido- que decidió tomar en el escenario de tener que votar un eventual veto a la ley que limita la reelección. El parlamentario aseguró que, debido a una opinión ampliamente mayoritaria del Consejo Regional de su partido en rechazo a modificar el proyecto, votaría en contra del veto sustitutivo que evalúa presentar el Gobierno en el Congreso. “Lo que debió haber hecho el partido es haber hecho consultas a nivel regional porque la situación en las regiones es distinta a como se percibe en Santiago. Personalmente, el Consejo votó muy mayoritariamente en rechazo al veto y obviamente voy a actuar en consecuencia”. ¿Cuáles son los argumentos para tomar esta postura, por lo demás, distinta a la de la directiva nacional de Renovación Nacional? “Yo creo que el Consejo Regional de O’Higgins, lo que argumentó, es que básicamente acá no tenemos que generar ningún tipo de privilegios respecto de nadie en particular, que la ley tiene que aplicarse a todos por igual y que por lo tanto lo razonable era no introducir ningún veto de esta naturaleza. Yo, obviamente, en el momento en que pretendo portar ese planteamiento en el Congreso, me hago eco de esos argumentos”. Pero yendo a su opinión personal respecto del proyecto, de la renovación de la política, ¿cómo ve esta eventual intervención del Gobierno? “A ver, yo llegué al Congreso con un planteamiento de renovación de la política. Y en ese sentido obviamente es el principio que a mi me ha inspirado desde que entré en política. Yo entré en política en una región en donde hace 24 años no había un diputado de Renovación Nacional, lo cual obviamente significó un esfuerzo muy importante de sobreponerse a muchas redes instaladas”. ¿Y respecto del veto? “Cuando uno representa a un grupo, porque yo además soy presidente regional de RN, uno tiene que hacer propia la opinión colectiva de ese grupo. Por lo tanto, cuando la opinión colectiva se ha manifestado diciendo que cree en la renovación como un principio y que, por lo mismo, una alteración de este proyecto de ley sería improcedente, yo me hago propia esa opinión. A mi me parece que efectivamente la renovación política es un valor muy importante en este minuto”. ¿Lo rechazaría entonces? “O sea, uno no puede creer en la convocatoria de un consejo, generar ese espacio, que el consejo se pronuncie y después no actuar en consecuencia. Entonces dado que el Consejo de O’Higgins por 17 votos contra 3, es decir, por una mayoría amplísima se manifestó en contra, yo obviamente voy a tener que votar en contra. Ojo, en la eventualidad que se plantée”. Una de las situaciones que evalúa el Gobierno es la molestia que podría generar en Chile Vamos que no se tomen cartas en este asunto. ¿Cómo ve esa situación? “Yo creo que en política no están los tiempos para estar con molestia. Acá yo creo que hay planteamientos legítimos, de distintas personas y bueno, el Gobierno tendrá que tomar una decisión. Pero esto de que a alguien le pueda producir molestia, yo no veo porqué habría de producir molestia, si lo que hay es una discusión política legítima donde hay que distintos puntos de vista que, yo al menos creo, que debimos haber canalizado con más consulta a las bases. Quizás ahí el panorama sería un poquito más claro”. ¿Qué le parece que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, esté pidiendo el veto? “Bueno, eso tendría que preguntárselo a Mario Desbordes…” Pero él dice que representa a los alcaldes, que está preocupado por los alcaldes de su partido… “Está bien. Yo tengo el deber de representar antes que todo a la Región de O’Higgins y, por lo mismo, me parece que lo que debimos haber hecho en todo el país, y yo lo hice en la región, es haber consultado a las bases. Esa es la forma como yo entiendo el hacer partido y construir desde el debate interno. Pero bueno, cada uno ve cómo conduce las discusiones”.

