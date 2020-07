4467f3f6e3

Artistas y creadoras de la U. de Chile convocan a bordar los nombres de las y los muertos por COVID-19 "Para remendar el dolor" es el nombre de la iniciativa a partir de la cual invitan a generar una base de datos popular de la y los muertos en el contexto de esta pandemia, para organizar y distribuir sus nombres a colectivos artísticos y creadoras y creadores textiles. ¿El objetivo? Un ejercicio artístico, reflexivo y reparador en torno a la muerte. Jueves 30 de julio 2020

En Chile, el arte textil sin duda ha sido uno de los medios de manifestación de temas sociales y demandas en diferentes momentos de la historia, como la dictadura militar. Hoy, post estallido social, ha vuelto a ser una de las herramientas protagónicas para comunicar y denunciar diversas demandas y consignas, así como colectivizar y estetizar la protesta. Es esta misma herramienta la que será utilizada por un grupo de artistas y creadoras quienes están empezando el proyecto “Para remendar el dolor”, acción textil de gran envergadura que contendrá los nombres de las y los muertos de la pandemia en Chile, “con el propósito de reencontrar a los fallecidos con su legado y de manera simbólica honrar a los idos y dar un consuelo de conexión y gesto hacia los familiares”, plantea Stefania Daroch Baltra, artista visual de la Universidad de Chile y una de las integrantes del equipo organizador. Como relata la artista visual, el contexto nacional y el suyo personal convergen en este proyecto. “‘Para remendar el dolor’, es una iniciativa que me surgió tras el fallecimiento de mi padre por COVID-19. El dolor de la pérdida, la angustia de los días, toda esta experiencia, me hizo empatizar con las demás muertes y visualizarlas como un gran dolor”, relata, aludiendo a “un duelo subterráneo que está viviendo nuestra sociedad, un dolor inconcluso, muchas dudas y anhelos que quedaron suspendidos entre cuarentenas, distancias y funerales sin velorios”. Es por ello que, explicó, este proyecto “es una forma de que podamos visibilizar lo que ha pasado tras este encierro, no menospreciar las cifras ni la experiencia de perder y de vivir con miedo a perder más”. “La convocatoria es abierta para todos los colectivos textiles, artistas y participantes que deseen ser parte de este llamado nacional para no dejar en el vacío todas estas vidas que se han ido y que muchos no han podido despedir”, agregan desde la Asamblea de Trabajadoras de Casa Central y Torre 15 de la U. de Chile, otro de los grupos convocantes de este proyecto, agregando que con esta iniciativa, “se busca tensionar políticamente la gestión del gobierno y de los ministerios correspondientes que han tenido la responsabilidad de estas decisiones. Y así no olvidar lo que sucedió en el año 2020 en nuestro país”. Las y los interesados en participar pueden escribir al correo bordadospararemendar@gmail.com para entregar el o los nombres de personas fallecidas a causa del COVID-19 -incluyendo nombre, edad y localidad-, y/o para pedir dichos datos para la creación de las piezas textiles, las cuales deben realizarse en cualquier tipo de tela y con cualquier hilo o lana, midiendo 30 x 30 cms. o 15 x 30 cms. (formato horizontal). Finalizado el proceso de bordado, se comunicará la forma de reunión de las piezas para su posterior unión y exposición en diferentes espacios públicos. Texto: Francisca Palma.

