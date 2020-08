54eb942f97

Cultura El Viejo del Poncho, el documental que explora las múltiples facetas de Gastón Soublette Este domingo 23 de agosto, la Corporación Cultural de Las Condes exhibirá de manera online el documental que aborda la vida del musicólogo y pensador. La obra, dirigida por José Luis Villalba, repasa su infancia, su conexión con la naturaleza y su rol como educador. Abril Becerra Miércoles 19 de agosto 2020 19:04 hrs.

A mediados de los años 60 y gracias al vínculo en común con el compositor Tomás Lefever, el realizador nacional José Luis Villalba tomó contacto con el musicólogo Gastón Soublette. Ese acercamiento, que se dio entre tertulias literarias y en torno a conversaciones vinculadas a temas tan variados como la cultura china, terminó forjando una amistad que se extendería en el tiempo. Pero eso no sería todo. Pronto Villalba comenzaría a registrar los pasos de Soublette, lo que se vería reflejado en el documental El Viejo del Poncho que será estrenado el próximo 23 de agosto a las 19:00 horas de manera gratuita y por medio de las plataformas de la Corporación Cultural de Las Condes. La pieza, que se realizó entre enero de 2016 y septiembre de 2019, aborda distintos temas, pasando por la infancia del musicólogo, su relación con Valparaíso y su rol como educador, entre otros. “Como conozco tan bien a Gastón, no me costó mucho ir enhebrando los temas: yo le proponía y él se explayaba fuertemente. (…) Gaston tiene un don especial para narrar. Todo lo que él cuenta lo hace fascinante, le da una estructura narrativa de carácter mítico. Eso es realmente extraordinario, nunca me he aburrido de escucharlo. Gastón puede estar hablando una hora seguida y no perder el hilo y tener cautivos a los auditores”, comentó el realizador José Luis Villalba. “Entonces, con él tratamos, en primer lugar, su vida. Parto preguntándole dónde nació y en qué contexto se fue desarrollando su vida temprana. Él nos dijo que ahí estaba toda la esencia de lo que desarrolló después. Luego, fuimos entrando en temas como todo su conocimiento de la música, el tema de la cultura china, el Valparaíso de su niñez y los lugares que él frecuentaba”, adelantó el documentalista. La película también captura momentos relacionados con clases, charlas y conferencias. En cada una de estas imágenes, Soublette es retratado como un sabio capaz de convocar a distintas generaciones. “Gastón tiene esta capacidad de llegar a la gente del pueblo. Lo adoran, porque él se entrega plenamente a la gente. En ese sentido, mostramos también esos aspectos de su vida”, dijo Villalba. “Gastón tiene una visión muy amplia del mundo que trasciende a la ciencia y a las humanidades. También ha sido un gran paladín del cuidado de la naturaleza. Entonces, todo este pensamiento atrajo mucho a los jóvenes. Gastón ha sido un muy valorado por los alumnos en todos estos años que él lleva en la Universidad Católica”, señaló. Asimismo, la pieza se adentra en el universo del pensador, proponiendo la idea de que, a lo largo de su trayectoria, ha vivido diferentes vidas, producto de los distintos conocimientos adquiridos: “Gastón era un hombre extremadamente culto. No sólo se movía con gran conocimiento en la música clásica, sino que también en la historia y en la simbología. Pronto entró más a fondo en la cosmovisión mapuche. También se fue interesando en la cultura popular, tema que le abrió Violeta Parra”, sostuvo el director de la cinta. “Hoy Gastón es uno de los pocos sabios que tenemos en nuestro país. Es un hombre que ha trascendido y se pone en el terreno de la gran sabiduría. Es un gran referente en estos tiempos tan carentes de cultura profunda. Es una de las pocas personas que puede aportar algo”, cerró el cineasta. El Viejo del Poncho debió estrenarse a principios de 2020. Sin embargo, producto de la pandemia, la exhibición fue suspendida. Anteriormente, también había tenido una presentación en la Cineteca Nacional. Ahora bien, luego de su estreno, permanecerá por tres días en las plataformas de la Corporación Cultural de Las Condes. Posteriormente, los planes son, una vez superada la pandemia, llegar a los cines locales.

