Juan Araya y paro de camioneros: “Alguno de ellos querrá ser candidato a gobernador o alcalde y están usando a nuestro gremio”

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) anunció que de no aprobarse las leyes de protección a los camioneros, este jueves a la medianoche iniciarán una paralización del transporte a nivel nacional. Ello, luego de varios hechos de violencia contra maquinaria en la Región de La Araucanía y el estado de indefensión en el que ese gremio asegura encontrarse.

Desde el domingo, la tensión ha ido escalando y el presidente de esa organización, Sergio Pérez, ha dirigido ácidas críticas al Ejecutivo y al Congreso a quienes interpeló directamente conminándolos a “hacer la pega por la que todos los chilenos les pagamos” refiriéndose a la tramitación de las leyes de protección que tal gremio ha solicitado.

“Sólo pedimos que nos den la protección que todo chileno puede exigir al Estado, el derecho a trabajar, a la vida, a circular por los caminos de Chile”, dijo Pérez, en entrevista radial con Biobio.

Sin embargo, los ánimos no son unánimes en el gremio de camioneros. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Juan Araya, presidente Nacional de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile manifestó enfáticamente que la asociación que él encabeza no se plegará a la movilización convocada por la CNTC.

“La Confederación hoy tiene reunión de directorio, pero no está participando en esta movilización porque no es el momento y tenemos que abastecer a la gente, por lo tanto, no estamos en eso”.

Respecto específicamente de los últimos hechos sucedidos en La Araucanía, Araya señaló que ese es un tema que requiere reflexión y conversaciones tranquilas, pues es de una profundidad e importancia basal.

“Podemos hacer diez paros y las cosas seguirán igual. Han fracasado las policías, los tribunales, la Fiscalía, este Gobierno y el anterior, y el anterior a ese, por eso es que nosotros como Confederación estamos disponibles para conversar con todo el mundo, autoridades y con la gente. Esa es la razón por la que no vamos a estar en esta aventura”.

“Primero hay que acercarse a los grupos que quieren conversar y teniendo confianza en que la gente de las comunidades mapuche sí quiere participar. No solo debe haber gente del Gobierno, sino que estar presentes los camioneros, los agricultores y la gente de la comunidad, todos. Ese es el primer paso para recién empezar a construir la confianza, porque si no hay confianza no pasa nada“, agregó.

El dirigente gremial también se refirió a los hechos de violencia y expresó que se trata de “grupos muy pequeños que hacen una operación, queman un camión, una escuela, una casa y luego se retiran, pero la policía ha sido incapaz de descubrirlos. Ningún servicio de inteligencia ha sido capaz de ubicarlos y ese es un gran fracaso porque involucra a todo el proceso de investigación, incluyendo la Fiscalía”.

Consultado sobre su participación como representante de los dueños de camiones en mesas de trabajo propiciadas por el Ejecutivo, Juan Araya aclara que ellos jamás han participado de tales instancias.

“El Gobierno nunca nos ha invitado, con quienes sí hemos conversado es con las comunidades. En Ercilla formamos una asociación cuyos integrantes son en un 95 por ciento de origen mapuche y hemos estado trabajando en conjunto con las forestales en diálogos que se dan diariamente. Creo que el tema de las leyes de inteligencia que pide la CNTC es algo que ya está en proceso y es el Gobierno el que debe apurarlas, pero no por eso vamos a detener el país. ¿Qué piensa un camionero que está en Antofagasta o La Serena sobre esta paralización nacional? No entiende el tema, porque no le afecta directamente”.

En cuanto a las presiones que ejerce el gremio sobre el Ejecutivo, el dirigente expresó que lo que hay detrás es simplemente un asunto político. “Alguno de ellos querrá ser candidato a Gobernador o alcalde y están usando a nuestro gremio. Nosotros no queremos que se use a a nuestro gremio, lo que queremos hacer es trabajar, producir y transportar productos. Durante la pandemia tenemos la gran suerte de mantener nuestro trabajo y que seguimos empleando a nuestros choferes. Hay que poner atención a lo siguiente: el paro no lo hacen los dueños de camiones, sino que los choferes y a ellos, ¿se les consultó? La votación que se hizo, ¿entre quiénes fue?”, cuestionó.

“Nuestra Confederación tiene 65 años y conflictos o paros hemos tenido siempre, forman parte de la historia de la Confederación, pero no podemos ser irresponsables, porque no debe hacer la fuerza el que tiene los tanques, sino que hay que usar la razón y diálogo. Nosotros hemos conversado con los ministros de diferentes Gobiernos y siempre hemos llegado a acuerdos sin amenazar. ¿Cómo se les ocurre amenazar a la gente con que no habrá arroz, azúcar o remedios? Eso es terrorismo, porque se puede hacer terrorismo de diferentes maneras”, aseguró el empresario transportista.

Araya ahondó en las razones por las que esta movilización es completamente inadecuada considerando la época de crisis sanitaria y las urgentes necesidades de las personas. “Lo que estamos viendo es si nos vamos a morir o no al otro día, o si vamos a quedar inválidos, con problemas, o quizás sin trabajo. Hay tres millones de cesantes hoy en Chile, entonces no podemos seguir con estos juegos y el Gobierno tendrá que buscar una solución. No quiero actuar como pitoniso pero hoy, en la reunión que sostendrán el ministro Pérez y Sergio Pérez (presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga), lo más probable es que su resultado será que la ley tanto va a salir rápido y hasta ahí va llegar el tema. Esto será así porque la CNTC no tiene la gente para hacer paro“.

Consultado por el rol del ministro Pérez y las críticas que el secretario de Estado ha recibido de parte de la Confederación, Araya relevó el manejo político del actual titular de Interior.

“Sus años de experiencia en el Congreso lo han llevado a conocer a los camioneros y el tema en sí”, aseguró, sin embargo volvió a dirigir sus críticas hacia la CNTC.

“Como gremio tenemos un trabajo interno, en las 14 asociaciones, con las forestales para integrar a la gente, lo que falta es más diálogo de parte de las autoridades. Cuando hay una movilización, en la práctica se ponen los camiones a la orilla de la carretera y cuando se ve que igual hay movimiento de camiones que no forman parte de la paralización, lo que se hace es cortar la carretera y eso produce muchos problemas. Estos movimientos pueden empezar en cualquier parte, pero su conducción debe ser clara y precisa, con gente responsable y aquí hay una irresponsabilidad absoluta pues estamos en una situación diferente, en un periodo de catástrofe por lo tanto el Gobierno tiene herramientas que puede aplicar y si no lo hace vamos a estar más debilitados”, reflexionó Juan Araya.

Consultado sobre la posibilidad de un proceso constituyente y si éste puede ser un terreno idóneo al momento de discutir los conflictos en La Araucanía, el dirigente gremial se manifestó proclive a tal idea.

“El diálogo debe integrar a las comunidades indígenas, no solo las mapuche. Hay que entender que no se puede hacer un movimiento de este tipo sin el apoyo de la ciudadanía, si el 18 de octubre se hubiese quedado en el grupo que hizo las protestas y no hubiese crecido, entonces no tendríamos plebiscito ni nada. Cuando se actúa en este tipo de situaciones, hay que tener el apoyo de la comunidad y aquí no hay apoyo”. “Si esto sigue así vamos a quedar los camioneros como golpistas y de esos camioneros del 72 ya no queda nadie“, añadió.