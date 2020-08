43cd935087

Covid-19 La preocupación del alcalde de Cerrillos por paso a Transición: "Nosotros no tenemos salud municipal (…) la trazabilidad no va a funcionar" En conversación con nuestro medio, Arturo Aguirre manifestó sus dudas sobre los criterios que motivaron la decisión y aseguró que su opinión respecto de la medida jamás fue consultada. "Por ningún motivo habría dado mi apoyo para esto", asegura. Tomás González F. Miércoles 26 de agosto 2020 20:23 hrs.

Este miércoles el Ministerio de Salud anunció que la comuna de Cerrillos, junto a otras ocho de la Región Metropolitana, entrará a la Fase 2 del plan “Paso a Paso”, es decir, a la etapa de “transición” hacia el desconfinamiento. Alzando una versión impresa del último Informe Epidemiológico del Minsal, el ministro Enrique Paris enfatizó en que “las decisiones se toman con cifras en mano” y en que las comunas “están preparadas”. Así también lo indican las cifras de Cerrillos, en donde actualmente hay 47 personas que portan el COVID-19 y la tasa de incidencia actual se mantiene en un 52,8. Pero los números no parecen ser suficientes para alejar las preocupaciones del alcalde de la comuna, Arturo Aguirre, quien entrevistado por Diario y Radio Universidad de Chile aseguró que su opinión respecto de la medida nunca fue consultada y manifestó sus dudas sobre los criterios que motivaron la decisión. “Nadie me preguntó qué pensaba. Yo creo que estamos en una situación que siguiendo la cantidad que dan positivas cada día y la cantidad de personas que fallecen, temo que sea prematuro lo que está pasando. Chile tiene un alto nivel de personas contagiadas, más de 400 mil”, sostuvo a nuestro medio. Pero Cerrillos tiene buenas cifras, ¿es la movilidad lo que le preocupa? “La ciudad está prácticamente abierta, si yo analizo y observo cómo ha sido la situación de las comunas que ya han abierto la semana pasada, Estación Central y Santiago, no puedo sino que concluir que las condiciones de aglomeraciones son inevitables. Nosotros tenemos una comuna con muchas empresas, hay centenares, miles de trabajadores y trabajadores que vienen de distintas comunas de la Región Metropolitana. El contacto es inevitable, tenemos nosotros el metro de Cerrillos que acoge una cantidad muy importante de pasajeros de distintas comunas todas las semanas”. ¿Este fue un paso obligado? “Efectivamente. No fuimos consultados, para nada. A mi nadie me preguntó qué pensaba o cuál era mi diagnóstico de la comuna, ni qué podía yo sugerir, aunque sea como un elemento más para el análisis que podría haber hecho el Gobierno. Si me hubiesen preguntado yo hubiera dicho: no. No están las condiciones en la Región Metropolitana. Quizás en las comunas del barrio alto, pero acá no, por ningún motivo están las condiciones. Por ningún motivo yo habría dado mi apoyo para eso”. ¿Cuál es su mayor preocupación? “Nosotros no tenemos salud municipal, acá los centros de salud dependen del Servicio de Salud Metropolitano Central del Ministerio de Salud. Lo que hicimos como municipio tempranamente fue crear una unidad médica. Contratamos médicos y enfermeras, les dije ‘no los quiero en un consultorio, no los quiero en la oficina atendiendo pacientes, queremos medicina preventiva’. Al mismo tiempo empezamos a sanitizar los barrios. Así que vamos a aprender, vamos a tomar todas las medidas que hoy día están tomando otros municipios. ¿Qué más podemos a hacer? Yo temo que no tengamos control y no sea posible respetar el distanciamiento social. Yo lo veo poco viable”. ¿Ve que su comuna va bien encaminada a una eventual Fase 3? “Anhelo que pasemos a la Fase 3, temo que no ocurra ese caso. Temo que pueda producirse un incremento de personas positivas, porque hay que recordar que en la mayoría de las comunas la trazabilidad se nos pierde. Cómo vamos a hacer el seguimiento de la enfermedad cuando ya toda la gente comience a mezclarse en todas partes. La trazabilidad no va a funcionar o va a estar seriamente limitada”. ¿La comuna puede volver rápidamente a una cuarentena? “Todos los elementos de análisis que tengo conducen a decir que tenemos un grave riesgo de que los contagios vuelvan con fuerza. Dios quiera que me equivoque”. Pero cree que es una apertura prematura… “Efectivamente. Esta apertura en mi opinión es prematura, es una apertura que obliga a que la gente se relaciones estrechamente con personas de otras comunas y con un control de la epidemia que sigue siendo muy urgente, yo veo que sí, la posibilidad es alta de que aumentemos la prevalencia de este virus. Porque no tenemos las herramientas para lograr el distanciamiento social”.

