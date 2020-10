dc56544bdd

d7245c1340

Nacional Iván Flores por acusación contra Mañalich: “Aunque al Gobierno no le guste, es una herramienta de fiscalización” Este viernes, el exministro de Salud se defenderá en la Comisión de la Cámara que analiza la acusación en su contra. Al respecto, el presidente de dicha comisión, Iván Flores, despejó las presiones hechas por el Gobierno y que solicitan se le otorgue a Mañalich el tiempo suficiente para exponer. “Se le dará el mismo tiempo que tuvo la parte acusadora”, aseguró el diputado de Democracia Cristiana en conversación con nuestro medio. Eduardo Andrade Jueves 1 de octubre 2020 21:48 hrs. Compartir

Con plazos más acotados que los convencionales se viene llevando a cabo esta semana el análisis de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, en la comisión formada por sorteo en la Cámara de Diputados. Este martes, como se recuerda, la instancia escuchó la postura de la parte acusadora, encabezada por la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix. A partir de esa fecha, la defensa de Mañalich, contaba con 10 días hábiles para presentar los contraargumentos. Esto, sin embargo, al parecer se verá alterado en los plazos, dado que el propio exministro se presentaría este viernes ante los parlamentarios. De suceder tal cual está establecido por las partes, la comisión contaría solo con una semana para poder elaborar el informe final que emitirá a la Cámara en su conjunto. En este escenario de plazos acotados, el Gobierno ha intentado ejercer presión a la comisión encargada, señalando a través del subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, que se le otorgue al exministro el tiempo suficiente para exponer. Esto mismo, fue aclarado por el presidente de dicha comisión, Iván Flores, quien explicó a nuestro medio la forma en cómo está planteada la sesión de este viernes. “Si se presenta la defensa formalmente, en donde por procedimiento se recibe el documento, y quienes lo presentan hacen una reseña en general de lo que han estructurado, se le dará exactamente el mismo tiempo que tuvo la representante de la parte acusadora, la diputada Claudia Mix, para que quien alegue la defensa lo pueda hacer y en este caso es el propio exministro Mañalich que ha pedido representarse así mismo. Y luego tenemos el resto del horario normal para preguntas y respuestas, esto es hasta dos horas”, aclaró. Además de esto, la comisión adicionó una hora para la recepción de invitados, uno de la parte acusadora y otro del oficialismo, dejando para la siguiente semana el trabajo de análisis a fin de emitir el informe a la Cámara antes de la sesión del martes 13 de octubre. Así lo detalló a Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado demócrata cristiano, Iván Flores. “Lo que vamos a hacer la otra semana, y ya es atribución del presidente a fin de poder efectivamente recibir a personas invitadas de ambas partes, es sesionar mañana y tarde. Habíamos diseñado en principio, por acuerdo de la comisión, sesionar en paralelo la sala todas las mañanas, pero dado que se comprimieron los plazos vamos a sesionar mañana y tarde, lo cual si bien queremos preocuparnos de llegar al fondo de este asunto, también tenemos un plazo acotado y otras responsabilidades como parlamentarios”, manifestó. Hay que recordar que, de los cinco parlamentarios sorteados para integrar esta comisión especial, algunos se encuentran trabajo por ejemplo en la Comisión de Hacienda, concentrada por estos días en el Presupuesto 2021. Se trata de dos parlamentarios oficialistas y tres de oposición incluido el que preside la comisión. Asimismo, Iván Flores también se refirió a las críticas que tiene esta nueva acusación constitucional generada desde la oposición, dado que, de todas la realizadas, solo una (en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick), logró prosperar. “Al Gobierno, evidentemente, no le gusta que le acusen a sus funcionarios y mucho menos en una herramienta de última ratio, que es la más dura porque tiene consecuencias. Pero bueno, es la función de la oposición también cumplir su rol de fiscalización, y ya el debate en esta acusación, el debate de los expertos constitucionalistas es que lo legal y lo político esté absolutamente establecido. Y si esta es una herramienta, no señala estrictamente en qué casos con descripción de faltas puede aplicarse y en donde no, solamente habla de graves faltas a la exigencia constitucional”, precisó. Además de esta acusación en contra del exministro Mañalich, otras dos del tipo judicial también apuntan a su responsabilidad en el descontrol de la pandemia del COVID-19. Para Flores, se trata solo de herramientas con distinto carril, siendo esta comisión especial acompañada también de otras que investigan situaciones puntuales como el mal manejo de las cifras o los pagos por arriendos en residencias sanitarias. Este viernes, desde las 10:30 de la mañana, la comisión escuchará la defensa del propio exministro Jaime Mañalich, para posteriormente tener la visita de la epidemióloga integrante del Consejo Asesor COVID-19, María Teresa Valenzuela; así como de la médico cirujano y expresidenta del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), Danuta Rajs.

Con plazos más acotados que los convencionales se viene llevando a cabo esta semana el análisis de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, en la comisión formada por sorteo en la Cámara de Diputados. Este martes, como se recuerda, la instancia escuchó la postura de la parte acusadora, encabezada por la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix. A partir de esa fecha, la defensa de Mañalich, contaba con 10 días hábiles para presentar los contraargumentos. Esto, sin embargo, al parecer se verá alterado en los plazos, dado que el propio exministro se presentaría este viernes ante los parlamentarios. De suceder tal cual está establecido por las partes, la comisión contaría solo con una semana para poder elaborar el informe final que emitirá a la Cámara en su conjunto. En este escenario de plazos acotados, el Gobierno ha intentado ejercer presión a la comisión encargada, señalando a través del subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, que se le otorgue al exministro el tiempo suficiente para exponer. Esto mismo, fue aclarado por el presidente de dicha comisión, Iván Flores, quien explicó a nuestro medio la forma en cómo está planteada la sesión de este viernes. “Si se presenta la defensa formalmente, en donde por procedimiento se recibe el documento, y quienes lo presentan hacen una reseña en general de lo que han estructurado, se le dará exactamente el mismo tiempo que tuvo la representante de la parte acusadora, la diputada Claudia Mix, para que quien alegue la defensa lo pueda hacer y en este caso es el propio exministro Mañalich que ha pedido representarse así mismo. Y luego tenemos el resto del horario normal para preguntas y respuestas, esto es hasta dos horas”, aclaró. Además de esto, la comisión adicionó una hora para la recepción de invitados, uno de la parte acusadora y otro del oficialismo, dejando para la siguiente semana el trabajo de análisis a fin de emitir el informe a la Cámara antes de la sesión del martes 13 de octubre. Así lo detalló a Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado demócrata cristiano, Iván Flores. “Lo que vamos a hacer la otra semana, y ya es atribución del presidente a fin de poder efectivamente recibir a personas invitadas de ambas partes, es sesionar mañana y tarde. Habíamos diseñado en principio, por acuerdo de la comisión, sesionar en paralelo la sala todas las mañanas, pero dado que se comprimieron los plazos vamos a sesionar mañana y tarde, lo cual si bien queremos preocuparnos de llegar al fondo de este asunto, también tenemos un plazo acotado y otras responsabilidades como parlamentarios”, manifestó. Hay que recordar que, de los cinco parlamentarios sorteados para integrar esta comisión especial, algunos se encuentran trabajo por ejemplo en la Comisión de Hacienda, concentrada por estos días en el Presupuesto 2021. Se trata de dos parlamentarios oficialistas y tres de oposición incluido el que preside la comisión. Asimismo, Iván Flores también se refirió a las críticas que tiene esta nueva acusación constitucional generada desde la oposición, dado que, de todas la realizadas, solo una (en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick), logró prosperar. “Al Gobierno, evidentemente, no le gusta que le acusen a sus funcionarios y mucho menos en una herramienta de última ratio, que es la más dura porque tiene consecuencias. Pero bueno, es la función de la oposición también cumplir su rol de fiscalización, y ya el debate en esta acusación, el debate de los expertos constitucionalistas es que lo legal y lo político esté absolutamente establecido. Y si esta es una herramienta, no señala estrictamente en qué casos con descripción de faltas puede aplicarse y en donde no, solamente habla de graves faltas a la exigencia constitucional”, precisó. Además de esta acusación en contra del exministro Mañalich, otras dos del tipo judicial también apuntan a su responsabilidad en el descontrol de la pandemia del COVID-19. Para Flores, se trata solo de herramientas con distinto carril, siendo esta comisión especial acompañada también de otras que investigan situaciones puntuales como el mal manejo de las cifras o los pagos por arriendos en residencias sanitarias. Este viernes, desde las 10:30 de la mañana, la comisión escuchará la defensa del propio exministro Jaime Mañalich, para posteriormente tener la visita de la epidemióloga integrante del Consejo Asesor COVID-19, María Teresa Valenzuela; así como de la médico cirujano y expresidenta del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), Danuta Rajs.