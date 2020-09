c3eb9e9639

Covid-19 Política Con exposición de parte opositora y abogados constitucionalistas, se inicia análisis de acusación contra Mañalich La diputada Claudia Mix, de Comunes, fue la encargada de dar a conocer los argumentos a favor de la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud. Diario UChile Martes 29 de septiembre 2020 16:12 hrs.

Esta mañana, la Comisión que revisa la acusación constitucional contra el ex ministro Jaime Mañalich inició el debate y análisis del libelo. La instancia es presidida por el diputado Iván Flores (DC) e integrada además por Daniela Cicardini (PS), Pablo Lorenzini (ind-exDC), Ramón Barros (UDI) y Leopoldo Pérez (RN) . La sesión de este martes fue la primera realizada luego de su constitución y estuvo centrada en escuchar a la diputada Claudia Mix, de Comunes, como representante de los acusadores. La parlamentaria realizó un amplio recuento de cómo se ha desarrollado la pandemia en Chile, cómo lo ha abordado el Gobierno y las diferentes estrategias que se fueron aplicando durante el período en que el ex ministro Jaime Mañalich estuvo al mando de la cartera de Salud. Junto a ello, la diputada también expresó los fundamentos que sustentan los dos capítulos de esta acusación: “El primero acusa al ex ministro de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población, el cual versa principalmente con la administración y gestión sanitaria del ex ministro en su calidad de autoridad máxima y especializada de la cartera y en la toma de decisiones de la pandemia”. A esto agregó sobre el segundo capítulo que “acusa al ex ministro de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes a raíz del ocultamiento de datos y las falta de la probidad administrativa, se acusa a la autoridad en particular por las inconsistencias en las cifras que se habrán detectado en los reportes diarios a propósito del sistema DEIS y, por otro lado, el Epivigila, lo que vincula directamente con la publicidad y la transparencia en la función pública”. Por otra parte, y como se hace en cada comisión legislativa, se dio espacio a preguntas y comentarios por parte de los integrantes de la instancia. Desde el oficialismo, el diputado UDI Ramón Barros aprovechó sus minutos de interpelación para cuestionar que en el texto se omita las cosas buenas que hizo el ministro Mañalich en su mandato en Salud. “Yo sé que se han cometido errores y seguramente el ministro Mañalich cometió errores, qué duda cabe, pero no se hace una mención en que se aseguraron los ventiladores a partir de los primeros días de enero para que llegaran a Chile, no se hace mención alguna de la unificación de redes público privadas que ayudó tanto a poder aminorar los efectos y poder tener un control respecto del sistema de salud, no se hace mención alguna que Chile tiene un récord, al menos latinoamericano y como parte también del mundo, en la cantidad de testeos como una forma de hacer los seguimientos”, comentó el integrante de Chile Vamos. Durante esta primera sesión se escuchó también a los abogados constitucionalistas Fernando Atria y Enrique Navarro. El primero informó que iba a utilizar su exposición en su rol de académico y que por lo tanto solo iba a explicar el marco legal que rige la acusación, sus motivaciones y sus aplicaciones, sin embargo no hizo referencia a si para él debe o no ser aceptada la acusación, sin perjuicio de que aceptó que como ciudadano tiene una opinión fundada al respecto. En tanto, el profesor Enrique Navarro se pronunció respecto del sentido de esta acusación contra Jaime Mañalich y señaló entre parte de sus reflexiones que “respecto del análisis casuístico de la lectura de los antecedentes de la primera acusación (primer capítulo) se desprende una imputación que nos parece más bien de carácter genérica respecto de derechos de las personas, la vida y la salud, que no se singularizan ni precisan, no se observan la intención positiva y dolosa de producir un daño en personas determinadas”. “Nos parece que más bien la acusación constitucional se desnaturaliza y desfigura al emplearla para evaluar la gestión de la pandemia, fenómeno que aun azota al mundo entero entre muchos casos sin respuestas aún ni certezas absolutas”, agregó. En lo que refiere al desarrollo del análisis de la comisión, en las próximas sesiones se procederá a seguir escuchando expertos constitucionalistas, luego expertos del área de la salud y también se dará el espacio a la defensa del ex ministro Mañalich. Créditos fotografía referencial: Cámara de Diputadas y Diputados

