Ciencias Salud Hepatitis C: Tres virólogos se quedan con el Premio Nobel de Medicina Michael Houghton, Harvey J. Alter y Charles M. Rice lograron descubrimientos que permiten avances fundamentales a la hora de tratar la Hepatitis C y de evitar su transmisión. Diario Uchile Lunes 5 de octubre 2020 8:45 hrs.

Tres virólogos, dos estadounidenses y uno británico fueron los galardonados este 2020 por la Asamblea del Nobel con el premio de Medicina por sus descubrimientos del virus de la hepatitis C. El británico Michael Houghton y los estadounidenses Harvey J. Alter junto a Charles M. Rice lograron avances que, según explicaron desde el Instituto Karolinska de Estocolmo, encargados de la designación del premio en el área médica, “han hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo”. El Comité Nobel señaló que con sus estudios los científicos ayudaron a salvar millones de vidas aislando e identificando el virus, permitiendo que los suministros de sangre en todo el mundo fueran examinados para detectar la hepatitis C y evitando la transmisión de la enfermedad. Los estudios metódicos de la hepatitis asociada a la transfusión realizados por Harvey J. Alter demostraron que un virus desconocido era una causa común de la hepatitis crónica. Por su parte, Michael Houghton utilizó una estrategia no probada para aislar el genoma del nuevo virus que se llamó virus de la Hepatitis C. A ello se suma el trabajo de Charles M. Rice que proporcionó la evidencia final demostrando que el virus de la Hepatitis C por sí solo podía causar hepatitis. La hepatitis -o inflamación del hígado- es una enfermedad considerada como una de las más grandes plagas que han afectado a la Humanidad desde tiempos prehistóricos.

