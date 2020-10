09ebd7a43f

Concha Buika: "Tendríamos que unir todas las culturas en pos de la desaparición de los miedos" En conversación con el programa Semáforo, la cantante española se refirió al concierto virtual que realizará este sábado con el objetivo de recorrer sus 20 años de carrera. Durante la conversación, la artista también se pronunció respecto del poder de la fusión: "Los músicos del mundo estamos hermanados por una misión común que es darle la sabrosura a la vida", dijo.

Este sábado 10 de octubre a las 21:00 horas y a través de la plataforma Punto Play, María Concepción Balboa Buika, más conocida como Concha Buika, una de las voces reconocidas del flamenco, protagonizará el concierto virtual Word Tour 2020. En la ocasión, la artista española recorrerá sus 20 años de carrera musical, pasando por una decena de discos que le han valido comparaciones con artistas como Nina Simone y Chavela Vargas. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Buika señaló que el concierto será una instancia para mantener los lazos con sus seguidores: “Nos han separado de los teatros, de los clubs, de los escenarios, pero no nos podrán separar de nuestros jefes, porque nuestros jefes son lo máximo: tenemos a la audiencia, al público, a la tribu como jefes y no les podemos fallar por mucha pandemia que exista”, comentó. “Utilizaremos los recursos que sea para poder seguir haciendo nuestro trabajo (…). Todos los músicos del mundo estamos hermanados por una misión común que es darle la sabrosura a la vida”, dijo la cantante de ascendencia africana. Concha Buika es una de las voces que, a lo largo de su carrera, ha propiciado trabajos de fusión, intercalando estilos musicales como el jazz, el pop, el soul, el reggae, el folk y el flamenco. En esa línea, manifestó que que este interés tiene que ver con la hermandad que puede producirse por medio de la mezcla de sonoridades: “En el mundo de la música, el idioma no es una barrera. Es otra herramienta más para que nos sometamos a otro nivel. No hay que tenerle desapego a las músicas que no son de tu tierra, porque las músicas que no son de tu tierra vienen a contarte historias que son las mismas que te pasan a ti”. “Esto es algo que a los músicos nos gusta demostrar a través de esas fusiones que hacemos, porque al final lo único que cambia son los colores, pero las historias son las mismas”, dijo la cantante. La voz española también indicó que actualmente la sociedad se encuentra sumergida en discursos de odio que terminan por segregar a los pueblos. De acuerdo a ello, manifestó que uno de los retos de la música es dar a entender que las diferencias no son más que un constructo emanado desde el poder. “Los músicos intentamos, pese a toda adversidad, seguir haciendo que las personas sigan despiertas. No nos creamos lo primero que nos cuentan”, comentó, agregando: “Tendríamos que unir todas las culturas en pos de la desaparición de los miedos”. “Es tiempo para estar abiertos a conocer otras culturas. Por qué tengo que tener miedo de un árabe. No, vamos a conocerlos (…). Amemos a nuestras razas, porque son nuestras gentes, son nuestras familias, ese es el mensaje”, cerró la artista.

