Nacional ¿Quién mató a Aníbal Villarroel? Las dudas que deja el homicidio que opacó este 18-O Tanto el Gobierno como Carabineros insistieron en que la muerte del joven de 26 años en la población La Victoria se dio producto de un "enfrentamiento" en el que los uniformados debieron "defenderse". Nuestro medio recabó diversos testimonios de quienes presenciaron los hechos y estuvieron en el lugar, contrastando versiones que acusan a uniformados con otras que apuntan al narcotráfico. Tomás González F. Lunes 19 de octubre 2020 23:26 hrs.

El hecho más grave de la jornada del 18 de octubre pasado sucedió llegando la medianoche y en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En la esquina de la calle Eugenia Matte con Departamental, población La Victoria, Aníbal Villarroel (26) fue asesinado tras recibir el disparo de un arma de fuego. Su amigo, Bastián Salamanca (24), quien lo acompañaba en ese momento, también recibió un impacto de bala, pero corrió mejor suerte y hoy se encuentra estable. Todo sucedió en medio de un procedimiento de las unidades de Control del Orden Público de Carabineros de Chile. Diversos testigos relataron a nuestro medio que a eso de las 22 horas, en la esquina de Departamental con la calle Galo González, encapuchados encendieron varias barricadas. Por esta razón, casi una hora después, personal de Carabineros llegó al lugar con vehículos institucionales de distinta índole: había un carro lanzaaguas, otro lanzagases y un bus de transporte de personal. Los testigos relatan que este último se dirigió al lugar en donde estaban las barricadas por la calle Departamental, pero yendo en contra del tránsito, momento en que el vehículo fue atacado desde ambos lados de la calzada con piedras, bombas molotov e incluso armas de fuego, según relatan los presentes. Desde el centro asistencial en que espera a ser intervenido por sus heridas, Bastián Salamanca conversó con Radio Universidad de Chile y relató cómo fueron los últimos minutos de vida de su amigo. “Lo que dice Carabineros es verdad, que varia gente les tiró balazos. Nosotros subimos hasta la calle Raúl Fuica. Y claro, los encapuchados estaban tirando muchas molotov que se empezaron a incendiar y caleta de balazos; pegaron balazos al frente mío. De hecho le dije a un cabro: ‘¡oye, ten cuidado con la gente, cómo andai pegando balazos!’; y como siempre no más, no pescaron (sic)”, contó Bastián a nuestro medio. “Nos quedamos detrás de un poste y ahí estaba mi amigo Aníbal, atrás mío. Cuando cachamos que ya se puso fea la cosa le dije ‘oye Aníbal, vámonos no más porque nos puede llegar un balazo’. En el instante en que le digo eso, escuché como cinco balazos que le llegaron a los carabineros. De ahí apagaron el fuego y escuché unos bombazos desde donde estaban los carabineros. Me di vuelta para salir corriendo por la vereda hacia Eugenio Matte y el Aníbal me sigue, en el momento en que él se da vuelta -yo estaba al lado de él, a medio metro- escuchamos los disparos. Yo lo quedé mirando, vi que dio como dos pasos y de repente se desmaya. Le digo ‘¡hueón qué onda, qué pasa!’, cuando escucho varios balazos más. Vi que lo estaban atendiendo y salí corriendo, cuando siento que uno me llega en el talón”, relató en conversación con Radio Universidad de Chile. El contexto en que se desarrollaron los acontecimientos y de dónde provino la bala que asesinó a Aníbal Villarroel aún es materia de investigación. La versión que dio Carabineros durante la mañana de este lunes apuntó a un enfrentamiento entre los encapuchados y los uniformados, asegurando que estos últimos debieron defenderse ante ataques armados. “En el contexto de un ataque a un vehículo policial nuestro, que se desplazaba a prestar cooperación a la Tenencia La Victoria que estaba siendo atacada con armas de fuego y elementos incendiarios, donde además resultaron carabineros lesionados; este vehículo, en su desplazamiento, es atacado también con elementos incendiarios y con armas de fuego. Es producto de este procedimiento que se genera un intercambio de disparos por parte del personal nuestro, estamos hablando de un hecho y un atentado a la autoridad, un atentado a un vehículo policial, es que se hace uso de armas de fuego; y en los entornos se da cuenta de una persona que llega fallecida al hospital”, sostuvo el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez. Sin embargo, este relato de los hechos no se condice con lo que pudieron ver algunos testigos que se encontraban en aquel lugar de la población La Victoria a esas horas. Tampoco con el registro audiovisual que logró obtener el periodista de la Radio 1 de Mayo, Víctor Pino, quien estaba en el lugar cubriendo los hechos para el programa ‘De Frente y Sin Rodeos’ de la emisora comunitaria. En conversación con nuestro medio, Pino aseguró que los disparos salieron desde un vehículo táctico de Carabineros, el que salió persiguiendo al grupo de jóvenes por la calle Eugenio Matte. “Se levantaron barricadas y posteriormente llegó personal de COP de Carabineros, donde se producen algunos enfrentamientos. En esto, un carro lanzagases blindado ingresa siguiendo a un grupo de dos o tres chicos que estaban tirándole piedras a los carros. En ese contexto, es cuando abre la puerta intempestivamente el carro, y dispara de frente y a pocos metros a uno de los chicos que estaba en ese momento. Resultó ser Aníbal Villarroel, que terminó muerto producto de ese disparo”, aseguró el comunicador a nuestro medio. Lo cierto es que aquel disparo dejó a Aníbal Villarroel tendido en la calzada y fueron los encapuchados quienes se encargaron de socorrerlo. “Algunos cabros encapuchados que vieron al Aníbal caer lo agarraron al tiro y se lo llevaron, y yo salí corriendo hacia Eugenio Matte, porque pensaba que era un perdigón. Cuando llegué a la esquina me caí y cuando miré tenía el pie reventado, mucha sangre. Varias personas me vieron ahí, me ayudaron y me cargaron en un auto particular. Partí al CESFAM y cuando llegué, el Aníbal ya estaba adentro. Yo me quedé esperando ahí sentado desangrándome, cuando llegó la polola del Aníbal y le dijeron que estaba fallecido“, lamentó Bastián Salamanca. Según su ficha médica, Aníbal fue trasladado por desconocidos e ingresó al SAR del CESFAM Amador Neghme a las 23.17 horas. Entró con un paro cardiorespiratorio, pero logró ser reanimado -pero sin recobrar la conciencia- y fue intubado. Tras caer nuevamente en paro volvió a ser reanimado, sin embargo los esfuerzos del personal médico no lograron evitar lo que ya a esas alturas era inevitable. A las 23.55 horas se suspendió la reanimación y se declaró su fallecimiento. Al ingresar al CESFAM, el personal identificó en Aníbal una herida por arma de fuego en el brazo izquierdo, a la altura del hombro, con herida de entrada y salida. A su vez, lograron constatar otra herida de las mismas características en la parte izquierda del tórax, que entraba por la cara lateral pero no tenía orificio de salida. La versión de los paramédicos que atendieron a Aníbal en primera instancia era que la bala había entrado a la altura del hombro izquierdo, atravesó su brazo y entró en dirección a su pulmón. “Ahí cuando se empezó a quemar el camión, lo apagaron y escuché varios bombazos; pero también llegaban por parte de gente flaite que estaba ahí haciendo nada, puro daño. No puedo asegurar muy bien de dónde exactamente vinieron los disparos, porque nos tiraron una lacrimógena antes y había mucho humo blanco. No pude ver muy bien“, admitió Bastián. Hoy es la Policía de Investigaciones (PDI), comandada por la Fiscalía Metropolitana Sur, la que realiza las diligencias respectivas para establecer las circunstancias en que ocurrió el lamentable suceso. Éstas están a cargo de la Brigada de Derechos Humanos y la Brigada de Homicidios de la PDI. En el caso de Homicidios, se están rescatando imágenes de videos en redes sociales y cámaras de los vecinos, ya que no hay cámaras de seguridad ciudadana en aquel sector. La Brigada de DD.HH., por su parte, está tomando declaración y muestras de las manos a todos los policías que estuvieron en el lugar para establecer su participación, y además están a la espera del informe del Servicio Médico Legal para determinar qué tipo de impacto balístico es el que tiene y compararlo con las armas de las policías, o eventualmente de civiles que había en el lugar. La Fiscalía Metropolitana Sur aún no ha identificado la persona que disparó; pero considerando que se habla de un enfrentamiento con Carabineros, no descartan la posibilidad de que las balas que dispararon sean de uniformados. Pero hasta el minuto, no han podido ligar ni a Aníbal ni a Bastián con el uso de armas de fuego; como tampoco han podido determinar que efectivamente fue un carabinero el que les disparó.

De una forma u otra, sea quien haya sido; lo que exigen los amigos y familiares de Aníbal Villarroel -entre ellos su pareja y su hija de cinco años- es que se haga justicia.

