Plebiscito Catalina Pérez: “No me explico cómo se genera unidad sin contenidos” La parlamentaria de Revolución Democrática insistió en la importancia de conversar sobre un programa común, con mínimos éticos que permitan llevar adelante una mayoría transformadora y participativa. Diario UChile Jueves 22 de octubre 2020 9:53 hrs. Compartir

En conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria de Revolución Democrática y presidenta del partido, Catalina Pérez, se refirió al pacto impulsado desde su conglomerado para unir a la oposición en post de la redacción de una nueva Constitución. La propuesta, presentada este lunes por los voceros del bloque, incluye la invitación a organizaciones sociales y a otros representantes del espectro político opositor a participar de estas discusiones por las formas en las que se pretende hacer efectiva la participación de la ciudadanía en la discusión, a través de tres pilares fundamentales de convergencia, basados en la democratización, la participación ciudadana y en la superación de un modelo económico basado en el extractivismo. El llamado del Frente Amplio es a que en conjunto se pueda construir un reglamento democrático y participativo de la Convención Constitucional; y más allá del reglamento, a acordar en conjunto formas que profundicen la participación ciudadana en todo el proceso constituyente, como plebiscitos a medida que avanza la iniciativa. Catalina Pérez explicó que la idea del conglomerado fue “la invitación para conversar desde ya sobre los mecanismos que van a funcionar. Este tipo de objetivos, son centrales a la hora de buscar esa anhelada unidad”. La diputada insistió en que es necesario no perder de vista “que el objetivo de la convención constitucional es transformar Chile. Para eso necesitamos alcanzar los 2/3, donde deben estar representados todos. Eso exige empezar a pensar en el proyecto que estamos pensando, como los presentados por el Frente Amplio, pero también, cómo garantizamos la participación y el fortalecimiento de la democracia en el mismo. Con eso, debemos definir una táctica electoral que nos permita alcanzarlo”, con el fin de que este avance en estos objetivos comunes, minimice el avance del conservadurismo. Sin embargo, fue enfática en una unión sin proyecto de fondo: “No me explico cómo se genera unidad sin contenidos. La unidad debe estar llena de contenidos, de programas, de mínimos éticos que no debiera ser complejo. No me cabe duda que compartimos similitudes con los que piensan que pudimos haber construido más en los últimos treinta años, con los independientes, con las organizaciones. Abrámonos a ese debate, porque la calculadora electoral sirve, pero debemos dotar de mayor sustancia la discusión que estamos teniendo en este momento”. Lo crucial, entonces, explica es asegurar tres momentos: “Garantizar la convención constitucional, el proceso constituyente la exige para representarnos a todas y todos; los delegados deben ser reflejo de la diversidad del Chile, tenemos que avanzar a que los independientes tengan las mismas posibilidades de salir electos, pelea por los escaños reservados para los pueblos indígenas, de lo contrario no será representativa de aquellos excluidos históricamente; también, incluso ganando esa convención y reflejando Chile, hay que asegurar que la participación ciudadana sea partícipe durante todo el momento”. Sobre el cierre de campaña, la diputada habló de la forma en que se hizo territorio ad portas de la votación de este 25 de octubre, naturalizando las diversas opciones existentes en torno al Apruebo, como el reflejo de la diversidad que existe y se reconoce en las oposiciones.

