Maite Alberdi: “Me encanta lo inverosímil de la realidad”

Rómulo es un investigador privado y debe emprender una particular misión: investigar el estado de salud de una mujer que vive en un asilo. Para realizar dicha tarea, contrata a Sergio, un hombre de 83 años, quien debe infiltrarse en una casa de retiro para concretar el encargo.

Esa es la historia detrás de El Agente Topo, documental de la realizadora Maite Alberdi que representará a Chile en la carrera por los Premios Óscar y que fue estrenada este jueves en las salas virtuales de Cinemark y Cinépolis

La cinta, que será el primer documental en representar a nuestro país en la Academia de Cine de Hollywood, llega a la cartelera nacional luego de presentarse en certámenes como el Karlovy Vary y San Sebastián. Pero esto no será todo, ya que la obra también representará a Chile en los Goya 2021.

“Me siento muy orgullosa y honrada de que El Agente Topo sea la película que represente a Chile en los Óscar. Es la primera vez que un documental representa a Chile. Es un hito y habla de que la Academia Chilena está alineada con las tendencias internacionales”, dijo Maite Alberdi, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“El año pasado por primera vez un documental estuvo nominado en la categoría mejor documental y mejor película internacional, entonces, es algo que está empezando a pasar y la gracia que tiene El Agente Topo es que el público y la crítica la han entendido como una película en la que no importa el género. La gente se conecta con el personaje, con la historia y no importa realmente si es documental o ficción”, comentó la realizadora, quien también ha estado detrás de documentales como La Once (2014) y Los Niños (2016).

¿Qué etapa marca para ti el llegar a esta instancia de los Óscar?

Es un camino que se construye. El Agente Topo la eligieron por la película que es, pero somos un equipo que ha venido trabajando desde hace muchos años en la industria documental y hemos tenido reconocimiento afuera. Esto también ayuda a pensar que tenemos un bagaje como para poder hacer una campaña.

Pero, actualmente también existe una revaloración del género documental…

Si, definitivamente existe una revaloración del cine documental. En Chile se ha ido insertando en la industria y la gente ve cada vez más documentales. La gracias de estos meses de encierro es que muchos empezaron a ver cosas que no se veían. A nivel nacional, el público está empezando a ver documentales desde sus casas y eso es un cambio importante.

¿Cómo nace la historia de El Agente Topo?

Quería hacer una película de un detective privado, entonces, investigué en todas las agencias de detectives hasta que encontré a Rómulo, que era un ex PDI. Él me dejó investigar con él y ver los tipos de casos que trabajaba. Ahí vi que investigaba casos de asilos. Entonces, el señor con el cual él usualmente trabajaba se rompió la cadera así que puso un aviso en el diario para buscar un nuevo agente. Allí apareció Sergio que es el protagonista de esta película. No lo esperábamos y fue un regalo, porque era el peor espía del mundo, pero tenía algo que conectaba con la gente que conocía cuando se infiltraba en este hogar. Él dio vuelta la película, porque nos hizo mirar con otros ojos este espacio.

En El Salvavidas, La Once y Los Niños has indagado en historias muy íntimas y cuyos protagonistas también son muy especiales. ¿Cómo se da este proceso de seleccionar con pinza los protagonistas de los documentales?

Es como el casting en una película de ficción. Los directores buscan a sus actores adecuados y me pasó lo mismo. Sólo hago películas donde me conmuevo y me conecto con el personaje principal. Si eso no me pasa, no la hago, no la filmo. El personaje es fundamental, porque es el que te va a conectar con el tema que estás trabajando. El tema es una abstracción, son datos, información y la manera de encarnar esa información en una experiencia que surge a través del personaje y pocos personajes logran eso. Entonces, invertimos mucho tiempo y mucha investigación en la búsqueda de los personajes, a veces, más que el rodaje.

¿Qué historias te interesa retratar?

Me interesa retratar historias que puedan hablar de la sociedad y del mundo, pero a través de lo cotidiano, de pequeños espacios. La política se cuela en las casas y a través de la intimidad de los personajes podemos mirar el mundo. En nuestro cotidiano está la vida y desde ahí voy buscando historias. No es que hay aun sólo gran tema que me interese trabajar.

¿Existe una inclinación especial por retratar el mundo de los adultos mayores?

Me interesa el mundo de los adultos mayores y creo que puedo seguir haciendo películas de adultos mayores, porque hay tantas historias distintas y tantos personajes distintos que el tema no se agota nunca. Es un tema que me va a seguir acompañando como otros. No hay una sola forma de contar la vejez.

¿Te gustaría incursionar en otro género?

De momento, no.

¿Por qué esta decisión tan clara?

Porque me gusta trabajar con la realidad. La realidad me sorprende siempre. El Agente Topo es terriblemente real. Me encanta lo inverosímil de la realidad. En la realidad pasan cosas insólitas que asombran. Hay tanto por conocer y por mirarnos a nosotros mismos y la cámara me regala una experiencia que no tendría sino fuera por ir a filmarlas.

¿Cómo ves esta adaptación forzada del audiovisual a las plataformas digitales?

Es un hito, una oportunidad única que generó la pandemia y que, probablemente, no habría pasado. Hoy las películas se pueden ver de forma democrática, desde las casas. Va cambiando la forma de consumir cine y los documentales quedan a la mano de todos. Eso es clave. Hoy podemos estar hablando del Óscar y decir: puedes verla ahora mismo en tu casa. Sólo puedo estar agradecida de esa posibilidad.

¿Qué enseñanza crees que le dejó la pandemia a la industria audiovisual?

Es una aceleración de las plataformas y la simultaneidad de ventanas. Pronto uno va a poder comprar su entrada al cine y elegir si la quiere ver en la sala o la quiere ver online. Van a haber distintos tipos de públicos que vana a querer ir a las salas y otros que van a querer verla en su casa. Eso quizás habría pasado en diez años y ahora por la pandemia se aceleró.