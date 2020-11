c8927d7d7b

Internacional "La gente está cansada, no tiene qué comer": la cólera en las calles de Guatemala Las manifestaciones han tenido participación fuerte de la juventud. Jóvenes expresan que han salido a las calles por el hartazgo de la mala gestión del gobierno actual durante los últimos 11 meses RFI Lunes 30 de noviembre 2020 13:20 hrs.

Lo han llamado la “revolución de los frijoleros”. Por segundo sábado consecutivo, este 28 de noviembre, los guatemaltecos salieron a manifestar y a reclamar la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Lo acusan de haber elaborado con opacidad el presupuesto del país para 2021. La manifestación pacífica en la capital terminó en disturbios con detenidos y heridos, incluidos periodistas, policías y delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos. En medio del caos, un grupo de vendedores ambulantes aprovecharon las marchas y salieron a las calles a trabajar. Cuentan a nuestro medio asociado, RFI, que sienten un respiro porque logran vender sus banderas, gorros o trompetas. “Con la ayuda de Dios porque con el gobierno no esperamos nada” “Fíjese que no nos ha ido tan bien. El sábado pasado con los gases lacrimógenos nos fue mal, no vendimos y hoy estuvo un poco mas movido”, dice Lesli Pérez de 38 años. “Yo tengo a mis dos hijos que están estudiando todavía y me endeudé donde ellos estudian”, relata Gloria Chinchilla, de 60 años. “Pero vamos a ir saliendo poco a poco con la ayuda de Dios porque con el gobierno no esperamos nada”, agrega. Al preguntarles qué debe hacer el presidente, Lesli responde: “que lo resuelva porque dicen que ha recibido tanto dinero y el pueblo no ha visto nada, mucho menos nosotros que somos vendedores no tenemos un sueldo y no trabajamos en una empresa”. Un joven, Miguel Rodas, ciudadano indignado por la política en su país afirma que la gente ha ido acumulando rabia. “Nosotros vimos cómo trataron de voltear e incendiar un bus. Es que la gente esta cansada, la gente no tiene qué comer, no vive con dignidad, no tiene un trabajo digno”, lamenta. Un bus incendiado Las manifestaciones han tenido participación fuerte de la juventud. Jóvenes expresan que han salido a las calles por el hartazgo de la mala gestión del gobierno actual durante los últimos 11 meses. Dicen que el pasado sábado explotó con represión hacia manifestantes de manera brutal y este fin de semana no fue la excepción. Al caer la noche, un bus urbano fue quemado en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, por un grupo pequeño de manifestantes. Acto que incentivó a los anti motines a tirar bombas lagrimosas hacia la población. La Organización de Estados Americanos (OEA) encabezada por Fulvio Pompeo, ha tenido reuniones con distintos sectores del país tras su llegada a Guatemala. Algunos de los invitados han declinado en participar, entre ellos el vicepresidente de la República. Su visita finalizará el 2 de diciembre.

