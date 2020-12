fbfc0f6c06

Nacional Retiro forzoso: la alternativa para el pago de pensiones de alimentos que el Gobierno se niega a apoyar A través de indicaciones, parlamentarios y parlamentarias buscarán que la persona afectada por la deuda de alimentos pueda exigir su pago directamente, sin necesidad de que el deudor haga el retiro. Esto luego de que muchos padres decidieran no pedir sus fondos para evitar pagar pensiones pendientes. Andrea Bustos C. Martes 1 de diciembre 2020 17:22 hrs.

El no pago de pensión de alimentos es un problema que por décadas ha generado perjuicios en miles de madres y el cuidado de niños y niñas. Ante el primer retiro de fondos de pensiones este 2020 la situación tomó una mayor relevancia social dado que se evidenció la desesperación que existía para miles de mujeres ante la necesidad de recibir lo adeudado por años. En paralelo, también quedó en evidencia la mala voluntad de los deudores – en su mayoría hombres – para cumplir con su obligación legal, esto porque muchos evitaron sacar su 10% para que este no fuese retenido para el beneficio de sus hijos e hijas. Fue común hace un par de meses leer a través de diferentes redes sociales las denuncias de muchas mujeres que habían recibido mensajes por parte de los padres de sus hijos informándoles que no harían el retiro porque no querían pagar sus deudas. Una alternativa que ha surgido para este segundo pago de fondos previsionales es el retiro forzoso, en que la persona afectada por la deuda podría exigir su pago directamente, sin necesidad de que el deudor haga la solicitud del retiro. Sin embargo, desde el Ejecutivo el apoyo a esta norma ha sido descartado. “No puede ser que esos padres y madres que no han financiado las pensiones de alimentos de sus hijos vean disminuidos sus fondos para una futura pensión, porque en definitiva lo que va a ocurrir es que esos padres no se van a hacer cargo de esas pensiones de alimentos, a futuro va a ser la sociedad completa la que lo va a tener que financiar a través de pensiones del Pilar Solidario”, expresó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, este lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara, generando varios cuestionamientos. En los proyectos, la reforma constitucional transitoria para el segundo retiro del 10 % – impulsada por parlamentarios – incluye un retiro forzoso, sin embargo, dado que el proyecto prácticamente está perdido por ser llevado al Tribunal Constitucional, esto no prosperará. Por otra parte, el proyecto del Ejecutivo solo contempla la retención de los fondos a los deudores alimentarios mediante la solicitud en un Tribunal de Familia, tal como fue en el primer retiro. Sin embargo, para quienes han hecho este trámite la situación ha generado también problemas dado que los plazos se han hecho extensos y miles de deudas siguen hoy sin ser canceladas. Frente este panorama diversos diputados ya anunciaron que insistirán en el retiro forzoso con indicaciones, tal es el caso del diputado del Vlado Mirosevic (PL) y la diputada Carolina Marzán (PPD), quienes ingresaron ya una indicación que incluye retiro forzoso. “Hemos presentado con el diputado Vlado Mirosevic una indicación símil al proyecto de retiro forzoso que se encuentra en el Senado, pues queremos asegurarnos de todas formas que esta vez sí se permita y a la vez que no existan los mismos trabas que hubo en el primer retiro. Esta indicación establece plazos de pago, modalidades de notificaciones, que inciden de manera positiva en la agilización del proceso al que se ven enfrentados miles de madres que aún no obtienen el pago de la deuda alimentaria”, expresó la diputada Marzán sobre la indicación. Respecto de las declaraciones de la ministra Zaldívar, la diputada Marzán expresó que estas “son impresentables y dolorosas para las miles de, en su mayoría, madres que llevan años luchando para que se les pague la pensión de alimentos para sus hijas e hijos. Realmente la ministra no sabe en el país que vivimos. Sabemos que no es la solución para el problema endémico cultural de las pensiones de alimentos, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados y darles la oportunidad a miles de niños, niñas y adolescentes de recibir algo de justicia”. En paralelo, desde la Vicepresidencia Nacional de la Mujer de la Democracia Cristiana impulsaron que el diputado Gabriel Silber ingrese una indicación en el mismo sentido, significando así otro apoyo al retiro forzoso para que las madres puedan exigir el pago de pensión de alimentos. En conversación con Radio Universidad de Chile, Camila Avilés, vicepresidenta de la Mujer de la DC, expresó que esta iniciativa busca que las madres podrán solicitar el traspaso de los dineros directamente a las AFP, de forma expedita y sustituyendo a los padres deudores, todo a través de la figura de la subrogación al igual que la indicación paralela de Marzán y Mirosevic. “La ley viene desde agosto, hay mujeres esperando más de cuatro meses esperando a que se les pague lo que se les adeuda por pensión alimenticia, entonces mientras la burocracia actúa, los niños y niñas no están en un congelador”, expresó Avilés sobre lo que ha sido el proceso en el marco del primer retiro del 10 por ciento. A ello agregó que espera que los y las parlamentarias de diversos partidos entiendan la complejidad del problema y apoyen un retiro forzoso: “Ojalá que el apoyo sea transversal, ya el Gobierno ha decidido no estar del lado de las niñas, de los niños y de las mujeres, pero nosotros sí y vamos a luchar porque esto tenga el mayor respaldo pensando en cómo proteger a las mujeres y sus hijos e hijas”. “Espero que los partidos políticos del oficialismo se pongan en los zapatos de estas mujeres, de sus hijos e hijas porque no podemos seguir actuando desde lo político para ver a quien le aprueban o no un proyecto. Aquí hay un tema que es sumamente transversal, que es que a lo largo de la historia las mujeres han sido vulneradas y más aún los niños y niñas, por lo tanto, el que no esté dispuesto a aprobar este tipo de indicaciones que van en beneficio de estas mujeres creo que está total y completamente equivocado de lugar. Hoy lo que tenemos que hacer es justamente ponernos del lado de ellas y no como lo ha hecho el Gobierno que se puso en la vereda del frente”, añadió. En lo que refiere a las cuestionadas palabras de la ministra Zaldívar, la vicepresidenta de la mujer de la DC comentó que “el problema es ¿Qué pasa con los niños hoy? ¿Qué pasa con todos esos niños, niñas y mujeres que tienen 2, 3 hijos y que el padre no se ha hecho responsable de pagarles las deudas por pensión alimenticia? Nuevamente vemos cómo se les da un portazo en la cara a las mujeres a los niños y niñas y que el slogan de los niños primero nunca fue, no existió”. El retiro del 10 por ciento será revisado esta tarde a partir de las 17 horas en la Comisión de Trabajo de la Cámara, instancia en la que será votado por lo que deben revisarse también sus indicaciones no solo referentes a las pensiones de alimentos, sino también a los impuestos o la reintegración de los dineros, instancia que será crucial para el futuro del proyecto. En caso de que el retiro forzoso sea rechazado, una opción pendiente es un proyecto de ley que apunta en la misma línea de las indicaciones y que está pendiente de análisis legislativo en el Senado.

