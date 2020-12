ce66797113

Cultura Ya es tiempo: Simón González y Nano Stern se unen en homenaje sinfónico a Congreso Grabado en marzo de este año en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, el álbum presenta trece canciones que transitan por distintas producciones discográficas del grupo fundado en Quilpué de la mano de canciones como En todas las esquinas, Tus ojitos y Pájaros de arcilla. Abril Becerra Miércoles 23 de diciembre 2020 22:17 hrs.

A principios de marzo, los músicos Simón González y Nano Stern se encerraron en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, junto a 17 intérpretes de cámara, para dar vida a un proyecto que venía arrastrándose hace varios años: grabar un disco sinfónico en homenaje al grupo Congreso. Así, bajo la dirección de Francisco Núñez, los músicos lograron registrar trece canciones que fueron grabadas en tiempo récord y con sonido directo, dando origen al disco Ya es tiempo. La idea de crear un disco de estas características surgió hace casi cuatro años, cuando Simón González, hijo del baterista y compositor de Congreso, Sergio “Tilo” González, realizó un concierto junto al Ensamble MúsicaActual que dirige Sebastián Errázuriz. A partir de entonces, el guitarrista comenzó a planificar el proyecto, pensando en quién podría ser la voz que debería estar a la altura de Francisco Pancho Sazo. En ese camino, apareció Nano Stern. “Con Nano estábamos muy encontrados. Estábamos en varios proyectos juntos. Fue la persona que mejor pude haber elegido para cantar las canciones de Congreso, dándole otra vuelta, con la fuerza y calidez que se necesitaba”, relató Simón González. Ya es tiempo recorre distintas producciones discográficas de Congreso a través de canciones como En todas las esquinas, Tus ojitos, Hijo del Sol Luminoso y Pájaros de arcilla. Según González, esta selección tiene que ver con las melodías que marcaron su infancia, pero también se vinculan a la idea de explorar nuevas versiones. “Fue súper difícil elegirlas, porque hay muchas canciones que me llevan a una época, a un lugar en específico. Finalmente, escogí las canciones que de alguna manera me siguieron durante toda la vida, cuando fui creciendo musicalmente. Fueron las canciones que me acompañaron al momento de inspirarme en crear música como compositor y también pensando un poco en que Nano las iba a interpretar”, explicó González. “Hay varias canciones que, pensando en la historia de Congreso, hubiera puesto, partiendo por el En el Patio de Simón que es una canción muy personal y que, finalmente, decidí no incluirla dentro de este repertorio. Está Nocturno que para mi es una de las canciones históricamente muy representativas de Congreso, pero había que elegir en ese instante”, comentó el músico. La idea de generar un disco sinfónico surgió ante las mismas posibilidades que presentaba la música de Congreso. “Las melodías siempre han sido muy orquestables (…). En general, creo que la música puede interpretarse de muchas maneras”, dijo Simón González, quien valoró la experiencia dada en la Sala Master. “A muchos de los músicos chilenos les gusta mucho la sala como lugar para hacer una residencia, para poder grabar un disco, porque tiene un formato de estudio dentro de una sala de conciertos”, sostuvo. Para Nano Stern colaborar en el proyecto fue “un sueño”. Desde muy joven siguió al grupo, realizando, posteriormente, distintas versiones de canciones del grupo de Quilpué. No obstante, el reto también implicó un redescubrimiento de la banda: “Fue una experiencia muy enriquecedora, partiendo por el hecho de que los Congreso mezclan muchas cosas distintas. Es muy interesante ir entendiendo cuales son esas raíces, de dónde vienen, además porque son muchos creadores diferentes”, dijo el músico en conversación con el programa Semáforo. Del mismo modo, el músico señaló que siempre es gratificante poder rendir tributo cuando los homenajeados siguen activos: “Me quedo con la sensación de que, perfectamente, podríamos hacer otros discos para seguir celebrando su música, porque su obra es de una inmensidad difícil de abarcar en un solo disco, siendo que éste un disco largo”. El álbum ya está disponible en distintas plataformas digitales como Spotify. En ese sentido, los músicos detrás del proyecto esperan reunirse a fines de 2021 para poder presentar el disco de manera presencial y cerrar, de ese modo, el ciclo que pretende homenajear al grupo surgido en 1969.

