Covid-19 Internacional España confirma presencia de nueva cepa Covid-19 en su territorio Se trata de cuatro casos confirmados de la nueva cepa de Coronavirus detectada por primera vez en el Reino Unido, no obstante el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid señaló que "es una noticia que no hay que tomar con nerviosismo". Diario Uchile Sábado 26 de diciembre 2020 11:28 hrs.

La variante británica del coronavirus ha sido detectada por primera vez en España, aseguraron desde la Comunidad de Madrid. Son cuatro los casos confirmados de la nueva cepa y tres sospechosos que serán evaluados en las próximas horas. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, sostuvo que “es una noticia que no hay que tomar con nerviosismo”, no obstante llamó a la población a no bajar la guardia ya que “esto nos obliga a ser todavía más cautelosos”. “Los tres primeros casos guardan relación con un ciudadano que vino de Inglaterra, realizó una prueba de antígenos y dio positivo. Al día siguiente, su familia acudió a urgencias porque tenía síntomas y una PCR confirmó que eran positivos en Covid-19. El cuarto caso es un hombre joven que vino de un vuelo directo de Londres y dio positivo por PCR”, detalló Zapatero. Respecto de los cuatro casos confirmados, el viceconsejero aseguró que no han presentado mayor gravedad en sus síntomas, al mismo tiempo que reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de seguridad para evitar posibles contagios: distancia, mascarilla, higiene de manos y ventilación. La confirmación de que la nueva cepa del virus ya se encuentra en España, se suma a lo señalado por investigadores brasileños quienes señalaron que en octubre ya se detectó la presencia de la nueva variante del Covid-19 en el estado de Río de Janeiro.

“El aumento significativo en la frecuencia de ese linaje levanta preocupaciones sobre la gestión de la salud pública y la necesidad de vigilancia genómica durante la segunda ola de infecciones”, señaló Ana Tereza Vasconcelos, coordinadora de la investigación.

