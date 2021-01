d6ec94b7f4

Pueblos originarios Aucán Huilcamán por allanamiento en Temucuicui: "Es una estrategia del Gobierno para ocultar su responsabilidad en el caso Catrillanca" Los hechos ocurridos ayer en la comunidad mapuche de la comuna de Ercilla provocaron el repudio de los integrantes del Consejo de Todas las Tierras. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el encargado de relaciones internacionales del organismo aseguró que el masivo allanamiento realizado por la PDI representa el fracaso del gobierno del presidente Piñera en su relación con el pueblo mapuche. Claudia Carvajal G. Viernes 8 de enero 2021 15:22 hrs.

Este jueves fue otro día de conflictos en la región de La Araucanía. En Victoria, el agricultor y ex candidato a senador Orwal Casanova Cameron (70 años) murió luego de recibir un disparo en el rostro en la zona de Selva Oscura en la comuna de Victoria, mientras que en Temucuicui en el marco de un operativo de allanamiento por presuntos delitos de drogas y tráfico de armas, falleció el inspector de la Policía de Investigaciones, Luis Morales Balcázar, de la dotación del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de Iquique, también por un impacto de bala. Las reacciones a los hechos no se hicieron esperar y desde el Gobierno calificaron como horrendo crimen lo ocurrido con el funcionario de la PDI y también desde el mundo empresarial se alzaron voces condenando los hechos y pidiendo más seguridad para La Araucanía. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, fue uno de quienes lamentó lo ocurrido ayer en la zona y criticó la falta de avance en las agendas de desarrollo indígena y de seguridad, asegurando que lo que sucede en La Araucanía es un problema que excede al Gobierno y debe ser tratado como Estado. “Han venido muchos presidentes, han hecho muchas propuestas en la región, se han ofrecido muchas cosas que no se han cumplido. Por otro lado también hay muchas propuestas que están durmiendo en el Congreso desde hace muchos años en materia de resolución, seguridad, inteligencia y acción y yo creo que si no se pone de acuerdo la sociedad en su conjunto en cómo avanzar, va ser imposible salir. Por último, voy a decir algo que quizás me va a costar caro: todos los chilenos tenemos derechos humanos y tienen que estar protegidos para todos”. En tanto, desde el Consejo de Todas las Tierras calificaron como un atentado a la paz lo ocurrido ayer en la comunidad mapuche de la comuna de Ercilla. En conversación con nuestro medio, el encargado de relaciones internacionales del Consejo, Aucán Huilcamán, aseguró que el operativo de la PDI justo el día en que se entregaba el veredicto por el caso Catrillanca fue una estrategia del gobierno para omitir la responsabilidad penal y política del ex ministro del interior, Andrés Chadwick, y del ex Intendente de la Araucania Luis Mayol. “Es una estrategia clara del Gobierno para ocultar su responsabilidad penal y política en el caso Catrillanca, porque es curioso y sospechoso que el mismo día y a la misma hora que se iba a dar a conocer la sentencia sobre los victimarios de Camilo Catrillanca, se haga este allanamiento masivo sin precedentes”. Además, ayer trascendió en redes sociales y medios independientes, que tanto la viuda, como la hija del comunero mapuche asesinado en noviembre de 2018, junto a la madre de Catrillanca fueron detenidas por funcionarios policiales mientras se dirigían al Tribunal Oral en lo Penal de Angol, a escuchar el veredicto en el juicio por la responsabilidad en la muerte del joven, que declaró culpable al exsargento del GOPE, Carlos Alarcón, por el homicidio simple consumado en la persona de Camilo Catrillanca y homicidio simple frustrado en la del adolescente iniciales M.A.P.C. que acompañaba al comunero en el tractor al momento de su asesinato. Según las fotos difundidas ayer, la menor de edad de siete años fue detenida ilegal y arbitrariamente por la PDI lo que generó el repudio de las organizaciones pro infancias y gran parte de la opinión pública. En ese sentido, Aucán Huilcamán expresó que lo ocurrido a la hija de Camilo Catrillanca es una prueba más de la violencia del Estado para con el pueblo mapuche. “Estamos ante un grave hecho no solo de violación de derechos humanos, sino de violencia institucional sistemática como una manera de distraer la atención del gobierno del presidente Sebastián Piñera ante el fracaso rotundo que ha tenido en La Araucanía y en el país, por lo tanto, este Gobierno lo que debería hacer urgentemente es llamar aun gran diálogo y convocar al comité Wallmapu que formó hace tres meses atrás, pues de lo contrario, eso fue una distracción comunicacional”. Finalmente, esta mañana, la Defensoría de la Niñez confirmó a través de su cuenta de Twitter que presentará una “acción constitucional” por la denunciada detención de la niña de siete años en Temucuicui, ante el procedimiento “ilegal y arbitrario” contra la menor de edad y aseguró que intervendrá en este caso a la brevedad. Ante la detención ilegal y arbitraria de La Niña de 7 años de iniciales G.P.C.A ayer en Temucuicui, la Defensoría de la Niñez ya trabaja la acción constitucional correspondiente y que se presentará a la brevedad. — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) January 8, 2021 Foto principal @Radio Nativa

