Política Candidaturas a la Convención Constituyente: La unidad de la derecha y la fraccionada oposición marcan la jornada "Yo quiero expresar mi desazón porque aquí deberíamos haber estado todos los presidentes de partido y las listas de independientes, y no lo hemos hecho", expresó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Diario Uchile Lunes 11 de enero 2021 21:26 hrs.

Fue una jornada intensa la de este lunes en el Servel, pues se trataba del último día para inscribir las candidaturas a alcalde, concejales, gobernadores y constituyentes. Por supuesto, fueron estos últimos cargos donde se concentraron todas las miradas, ya que los constituyentes serán los encargados de redactar la nueva Constitución que regirá al país durante las próximas décadas. Desde la vereda de la oposición, la inscripción de dos listas fue la evidencia de la división de sus partidos. A eso de las 13:00 horas, llegaron a las oficinas del Servel los dirigentes de los partidos que conforman la lista Apruebo Dignidad. La lista de izquierda se logró luego de intensas negociaciones entre el FA, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y otros movimientos sociales afines, negociaciones que, en todo caso, no estuvieron ajenas a la polémica, pues el FA tuvo una división interna tras su “izquierdización”. Pese al quiebre interno, desde el Frente Amplio celebraron la inscripción de la lista. La presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, dijo sentirse feliz por esta opción ante la Convención, pues está integrada por quienes lucharon “en las calles”. En cuanto a la división de la oposición de cara a la Constituyente, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que este distanciamiento es razonable tomando en cuenta las diferencias ideológicas y programáticas de los distintos partidos. “Nosotros estuvimos, en un comienzo, por una lista única, pero no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo sobre los objetivos principales, porque no se trata solo de sumar votos, nosotros no estamos por eso. El primero que dijo que no era posible una sola lista fue el presidente de la Democracia Cristiana que o mantuvo hasta el final, y nosotros creemos que es razonable pensar en dos listas”. Una opinión distinta tiene el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. El ex canciller de Michelle Bachelet expresó su disgusto por la falta de unidad en la oposición, la que llevó a conformar dos listas distintas, la llamada Apruebo con Dignidad, y la que conforman los partidos de la ex Concertación más Ciudadanos, el PRO y Nuevo Trato. Por otra parte advirtió que tal división abrirá la oportunidad para que la derecha esté sobrerrepresentada y, por lo tanto, con la capacidad de veto propia de un tercio de los representantes. “Yo quiero expresar mi desazón porque aquí deberíamos haber estado todos los presidentes de partido y las listas de independientes, y no lo hemos hecho. Hemos llegado, sin embargo, con la lista más amplia posible, la Lista del Apruebo, pero no hemos estado a la altura del mandato ciudadano que pidió no solo el apruebo, sino que una nueva Constitución con nuevos contenidos, y como la derecha va unida y la oposición está dividida quizás en cuantos pactos, vamos a tener una derecha sobrerrepresentada en el proceso constituyente y eso es lamentable”. Y desde el oficialismo piensan más o menos igual. El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, logró su objetivo de ir en un pacto junto a Chile Vamos, esto, a cambio de 13 cupos para el partido de extrema derecha. Si bien no todos los timoneles de Chile Vamos se hicieron presentes en las oficinas del Servel, Kast destacó la unión entre los partidos de derecha y centro derecha, asegurando que los tiempos de discusión vienen más adelante. “Hoy es tiempo de unidad y ya tendremos tiempo para hablar más adelante. Hoy hay que ver qué hacemos por un Chile mejor, y eso requiere unidad y después conversaremos”. Cabe destacar que la inscripción de la lista de derecha, llamada Vamos por Chile, no estuvo exenta de tensión, pues decenas de transeúntes encararon a los dirigentes oficialistas quienes se vieron obligados a resguardarse por más tiempo al interior de las oficinas del Servel. Por otra parte, más de 2000 candidatos independientes lograron inscribirse, quienes competirán por una Convención que solo tendrá 155 constituyentes. En tanto, 18.346 personas patrocinaron a 199 candidaturas independientes de pueblos originarios. Recordemos que son 17 los escaños reservados para la población indígena. De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile, el padrón auditado suma 14.900.089 electores habilitados para votar en las elecciones de abril de 2021.

