Nacional Política Ximena Ossandón: "Sería importante sincerar si estamos hablando del aborto libre" La diputada RN se refirió al inicio de la discusión sobre la despenalización del aborto en la Comisión de Mujeres de la Cámara y llamó a quienes están a favor de la iniciativa a plantear de manera transparente sus puntos de vista. Respecto de la controversia entre Chile Vamos y el Partido Republicano, calificó como "matonesco" el actuar de José Antonio Kast. Diario Uchile Jueves 14 de enero 2021 10:07 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de Mujeres de la Cámara, se refirió a la discusión por la despenalización del aborto hasta la semana 14 de embarazo, y señaló que indudablemente lo que sucedió en Argentina con la aprobación de una ley de similares características influyó en que se retomara esta discusión en nuestro país. La parlamentaria dijo que en la jornada de ayer, las autoras del proyecto hicieron un interesante descripción de la iniciativa, al mismo tiempo que se ofició a instituciones como Gendarmería, Ministerio Público y el Ministerio de Salud para recabar datos respecto de cuántas mujeres han sido perseguidas penalmente por cometer abortos y cuántas mujeres han muerto a causa de esto. Ximena Ossandón, si bien se declaró contraria a la despenalización del aborto, sostuvo que es importante que se dé espacio a una discusión de este tipo de manera amplia y libre, al mismo tiempo que llamó a sincerar las posiciones “Sincerar, ¿es un tema de autonomía de la mujer, de lo que yo quiero decidir sobre mi cuerpo?; ¿es un tema sanitario, porque me preocupa que algunas personas dijeron que habían miles de mujeres muriendo?, yo creo que eso no es cierto y lo vamos a comprobar; y por otro lado también sincerar la cantidad de abortos que existen, yo he ido a programas de televisión donde me han dicho que 250 mil, y ahí habrían más abortos que niños que nacen, después la cifra baja a 30 mil. Entonces, hay mucha nebulosa, la cual tenemos que dilucidar”. La diputada Ossandón recordó que ya la aprobación del aborto en tres causales le causó dolor, ya que se declaró pro-vida desde la concepción hasta la muerte. “Yo creo que lo que tú tienes en el vientre es un miembro de la especie humana, que no tiene ninguna culpa de haber sido concebido en la forma que fue concebido”, señaló. No obstante, planteó que respeta la democracia, al mismo tiempo que reconoció que el Estado deja sola a las mujeres que están pasando por el trance de un embarazo no deseado. En este sentido, sostuvo que se debe crear un sistema integral de apoyo y acompañamiento que tienda a evitar, finalmente, que se concrete la interrupción voluntaria del embarazo: “A veces hay muchas mujeres que gritan tan fuerte este tema, porque creen porque va a existir una legislación, de alguna forma, les va a terminar la pena que tienen en el alma, y yo creo que eso no es así. Si somos responsables como Estado, tenemos que hacer todo lo posible porque ninguna mujer se vea en esta disyuntiva de tener que abortar”. Finalmente, la diputada planteó que la despenalización del aborto para evitar la clandestinidad del procedimiento sería “el camino más flojo”, porque puestos en ese plano, se debería despenalizar todas las prácticas ilegales para evitar que se realicen en la clandestinidad. “La forma en la que actuó José Antonio Kast fue matonesca” Respecto de la pugna abierta entre Chile Vamos y el Partido Republicano por los nombres que inscribió esta última colectividad como parte de la lista unitaria para las elecciones constituyentes, Ximena Ossandón se declaró “muy molesta”, ya que originalmente se les presentaron 13 nombres, los que luego fueron cambiados a última hora: “A mí lo que me preocupa es la forma. Llegar a las nueve de la noche, cuando estaba a punto de cerrar el Servel, amenazar con que se cae, realmente es algo impresionante, matonesco, grotesco que no tiene ninguna explicación”. La diputada de RN planteó que personas como Teresa Marinovic, que es uno de los principales puntos de discordia entre ambas colectividades, son parte de las personas de extrema derecha que no buscan el diálogo y que sólo tratan de imponer sus puntos de vista. “Yo nunca he visto un diálogo de ella, sino que siempre una imposición de sus ideas. Pero lo que más me preocupa, me desilusiona y también me pone banderas para enfrentar mi carrera personal de aquí en adelante, es la forma cómo actuó José Antonio Kast, realmente impresionante, esa cosa matonesca, de último minuto, porque todo esto estaba preparado, no solamente José Antonio (Kast) porque yo creo que hay más personas involucradas en esto, porque curiosamente atrincheraron a RN y el presidente de RN lo permitió, y eso es lo que hoy tiene al partido absolutamente revuelto”. De todas maneras Ximena Ossandón defendió el pacto con Republicanos, como una forma de integrar a la mayor cantidad de voces y puntos de vista de cara a una nueva Constitución, no obstante insistió en que los nombres que inicialmente les presentaron como parte de las listas para las elecciones constituyentes fueron cambiados a última hora: “Esto no fue una negociación, fue una imposición”, concluyó la diputada RN.

