Covid-19 Autoridades de salud proyectan importación de vacuna Sputnik V durante el primer semestre Mientras nuevas inoculaciones podrían llegar al país, este lunes el proceso de vacunación masivo sufrió uno de sus primeros hechos de gravedad, con el robo de 40 dosis de Sinovac en un Cesfam de Curicó. Diario UChile Martes 9 de febrero 2021 10:32 hrs.

La eficacia de 92 por ciento demostrada por la vacuna Sputnik V en su ensayo de fase tres motivó al Gobierno a importar dosis durante este semestre. Según informó El Mercurio, los resultados de esta vacuna ocasionaron interés por parte del Ejecutivo, que estaría en conversaciones con el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología para llegar a un acuerdo de importación. En la última reunión sostenida hace unos días, el laboratorio ruso se comprometió a enviar documentos de evidencia, los que deberán ser analizados por el Instituto de Salud Pública. El trámite para la llegada a nuestro país se aceleraría más aún una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorice el uso de Sputnik V en toda Europa. De esta forma, Sputnik V podría convertirse en una inoculación presente en Chile, sumándose a las ya aprobadas Pfizer, Sinovac, y AstraZeneca. Robo de vacunas En medio de la campaña de vacunación que ha sido ampliamente felicitada por el Gobierno, este lunes se reportaron hechos de gravedad en lo que refiere a la protección de las inoculaciones. En el Cesfam Miguel Ángel Arenas López de Curicó se reportó el robo de una caja con 40 dosis de vacunas Sinovac. El Ministerio Público ya se encuentra investigando la situación, que se suma a la desaparición de dos unidades en Calbuco. “Para conocimiento de la comunidad, las vacunas, como bien es sabido, tienen tres requisitos: son voluntarias, son distribuidas por la autoridad y no tienen costo, así que si ustedes logran saber o ver que alguien va a generar otra instancia, obviamente no es legal ni seguro para la salud. Además, las vacunas han perdido su cadena de frío y, por lo mismo, no deberían estar activas y se desconoce si pueden causar algún daño”, señaló el jefe provincial en Curicó de la Policía De Investigaciones, subprefecto Gino Gutiérrez. La situación, que será investigada por la Brigada de Robos de la PDI, fue descubierta por los funcionarios de Salud en su recuento al final del turno, cuando al hacer la cuadratura notaron la ausencia de una caja, haciendo de inmediato la denuncia a las autoridades.

