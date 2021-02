684c0facd2

8594419295

Migración Nacional Plan Colchane: 138 inmigrantes son expulsados del país Son 87 migrantes quienes saldrán de Chile este miércoles en un primer vuelo de expulsión, los que se suman a 52 personas que a través de buses fueron forzados a abandonar el país. "Es la primera vez que en un solo día que se hace una expulsión administrativa tan masiva", señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Diario Uchile Miércoles 10 de febrero 2021 10:52 hrs. Me Gusta

Desde muy temprano el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto a los ministros Andrés Allamand y Baldo Prokurica dieron inicio este miercoles al llamado “Plan Colchane”, con la salida de 138 inmigrantes que ingresaron al país de forma irregular, a través de un vuelo de la FACh y en buses. Delgado, quien se encuentra en la zona desde el día de ayer por la crisis migratoria que afecta en particular a la comuna de Colchane, detalló que la mayoría de los pasajeros son de nacionalidad venezolana y un grupo menor proviene de Colombia. El primer vuelo que saldría hoy con 87 migrantes, tendría destino de llegada Venezuela y Colombia, a lo que se suman 52 personas que salieron en buses, con destino a Perú y Bolivia, hecho que fue calificado como “un hito, porque es la primera vez que en un solo día que se hace una expulsión administrativa tan masiva”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado El jefe de Gabinete explicó que solo 11 son devueltos a sus países por procesos judiciales, y el resto cursa procesos administrativos. “Son personas que no han cometido delitos graves, son personas que no tienen familia en Chile, que no son padres de familia ni tienen hijos acá, y lo que corresponde, como dice la ley, es que sean expulsadas. Lo que queremos dar con esto es una muy potente señal de que tenemos que ordenar el flujo migratorio por nuestras fronteras”, afirmó el Ministro Delgado. Ministro @RodrigoDelgadoM, junto a los ministros @allamand y @bprokurica, encabeza expulsión de inmigrantes https://t.co/N37d1FmdYy — Min. Interior Chile (@min_interior) February 10, 2021 El jefe de gabinete también reiteró la importancia de que haya una fiscalización exhaustiva de parte de las Fuerzas Armadas en el paso fronterizo con Bolivia, ya que de las 300 personas que entraban a diario al país a través de Colchane, solo ayer disminuyeron a 45.

Desde muy temprano el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto a los ministros Andrés Allamand y Baldo Prokurica dieron inicio este miercoles al llamado “Plan Colchane”, con la salida de 138 inmigrantes que ingresaron al país de forma irregular, a través de un vuelo de la FACh y en buses. Delgado, quien se encuentra en la zona desde el día de ayer por la crisis migratoria que afecta en particular a la comuna de Colchane, detalló que la mayoría de los pasajeros son de nacionalidad venezolana y un grupo menor proviene de Colombia. El primer vuelo que saldría hoy con 87 migrantes, tendría destino de llegada Venezuela y Colombia, a lo que se suman 52 personas que salieron en buses, con destino a Perú y Bolivia, hecho que fue calificado como “un hito, porque es la primera vez que en un solo día que se hace una expulsión administrativa tan masiva”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado El jefe de Gabinete explicó que solo 11 son devueltos a sus países por procesos judiciales, y el resto cursa procesos administrativos. “Son personas que no han cometido delitos graves, son personas que no tienen familia en Chile, que no son padres de familia ni tienen hijos acá, y lo que corresponde, como dice la ley, es que sean expulsadas. Lo que queremos dar con esto es una muy potente señal de que tenemos que ordenar el flujo migratorio por nuestras fronteras”, afirmó el Ministro Delgado. Ministro @RodrigoDelgadoM, junto a los ministros @allamand y @bprokurica, encabeza expulsión de inmigrantes https://t.co/N37d1FmdYy — Min. Interior Chile (@min_interior) February 10, 2021 El jefe de gabinete también reiteró la importancia de que haya una fiscalización exhaustiva de parte de las Fuerzas Armadas en el paso fronterizo con Bolivia, ya que de las 300 personas que entraban a diario al país a través de Colchane, solo ayer disminuyeron a 45.