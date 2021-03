Se reactiva el tránsito en el Canal de Suez

La Autoridad del Canal de Suez (SCA por sus siglas en inglés) informó que luego de cinco días de trabajo, finalmente se pudo desencallar al megabuque Ever Given con lo que el tránsito por la zona quedó reestablecido.

“La posición del navío fue reorientada en un 80% en la dirección correcta”, afirmó Ossama Rabie, presidente de la SCA, citado en un comunicado. “La popa del navío se alejó 102 metros de la orilla, cuando antes estaba a solo cuatro metros”, agregó.

“Las maniobras para reflotarlo se reanudarán cuando aumente el nivel del agua de nuevo, hacia las 11h30 locales (09H30 GMT)”, explicó el almirante, añadiendo que en ese momento el nivel del agua subirá lo suficiente “para reflotar totalmente el buque y colocarlo de nuevo en el medio de la vía“.

El responsable explicó que la navegación se retomaría “en cuando termine esta operación para recolocar totalmente el navío, que será dirigido después a una zona de espera” para poder liberar el paso del canal, donde esperan un total de 400 barcos.

