Nacional Parlamentarios buscan inhabilitación de presidenta del TC, Maria Luisa Brahm, en votación por el tercer retiro El diputado Karim Bianchi lideró presentación al Tribunal Constitucional pidiendo la inhabilidad de la ministra presidenta, para conocer y definir futuro del tercer retiro del por ciento. Diario Uchile Domingo 25 de abril 2021 11:00 hrs.

Tal como lo realizó el Senado, el diputado por el distrito 28 de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Karim Bianchi Retamales, junto a su equipo jurídico y el apoyo de diversos parlamentarios del país, procedió a presentar un escrito solicitando la exclusión de la Ministra Presidenta del TC, María Luisa Brahm Barril, de la causa de inconstitucionalidad solicitada por el Gobierno al proyecto de tercer retiro del 10 por ciento, despachada este viernes desde el Congreso Nacional con amplio respaldo parlamentario. Se argumento que “hemos logrado la cantidad firmas suficientes para hacernos parte en el procedimiento sobre Control Preventivo de Constitucionalidad promovido por el presidente de la República en contra del proyecto de reforma constitucional que permite el tercer retiro”. La presentación tiene como objetivo impedir que la ministra y presidenta del Tribunal Constitucional conozca del asunto debido a que su presencia no otorga las garantías mínimas exigidas para que el proceso se desarrolle de manera imparcial, afectando con ello el debido proceso garantizado en nuestra constitución, agrego el parlamentario Magallánico. Es más “Su calidad de ex funcionaria subordinada y de exclusiva confianza del requirente Sr. Sebastián Piñera Echeñique genera un manto de dudas en torno a la imparcialidad que debe tener cualquier tribunal del país para conocer un asunto en disputa. Esta causal no solo atañe a ella, si no que pone en duda toda la labor encomendada a este Tribunal”. 57 Diputa@s apoyaron nuestro requerimiento de inhabilidad en contra de María Luisa Brahm. Con esto, buscamos que no vote el requerimiento del tercer retiro del 10% ante el TC #TercerRetiroDel10xciento @Camara_cl @biobio @elmostrador #TerceroRetiroDel10xCiento @Cooperativa pic.twitter.com/HW7so7Tvjl — Karim Bianchi Diputado (@KarimBianchi) April 23, 2021 El diputado que lidero además la indicación para que pensionados, y de rentas vitalicias, reciban recursos en este tercer retiro indico que hay que recordar que “El debido proceso debe primar en cualquier órgano jurisdiccional del país y, por sobre todo, con extrema rigurosidad en el tribunal encargado de dirimir cuestiones que afecten la soberanía popular. Cualquier hecho o circunstancia que amenace o pueda dañar la confianza depositada en él, debe ser razón suficiente para que sus ministros se inhabiliten de conocer asunto alguno. Bianchi recordó que se agrega los dichos de la presidenta del TC vertidos en un diario de circulación nacional en los cuales pretende detentar soberanía popular, amparando su poder en una eventual “tercera cámara”, alejándose con ello de la objetividad jurídica que su cargo le exige. Los argumentos del voto dirimente en el fallo sobre el segundo retiro de las AFP sólo vienen a confirmar esta causal de implicancia y su falta de rigurosidad jurídica ante uno de los asuntos de interés público más importantes de la última década. Finalmente el diputado Karim Bianchi, agrego con muchas fuerza que “Un estado que se precie de tal debe, al más mínimo atisbo de imparcialidad, ponerle atajo cuando antes. Y esa es la labor que juramos defender cuando asumimos como diputados y diputadas. Los aquí firmantes también defendemos la Constitución y con ello el debido proceso garantizado a todos las chilenas y chilenos”.

