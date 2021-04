35ef26b317

4f2b65c3e1

Trabajo Sindicatos “clausuran” Ministerio del Trabajo y envían carta a Melero con un café de Starbucks, considerado “bien esencial” La acción se produjo este viernes, en el marco de la huelga general convocada por varias organizaciones laborales. Diario Uchile Viernes 30 de abril 2021 16:09 hrs.

Este viernes, en el contexto de la huelga general de trabajadoras y trabajadores, sindicatos de diversos rubros acudieron al Ministerio del Trabajo para entregarle al ministro de la cartera, Patricio Melero, una carta para “contarle” la realidad de las trabajadoras y trabajadores en el contexto de crisis social y sanitaria, gracias a medidas impulsadas por el gobierno y apoyadas por él cuando era parlamentario. Por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo, “que permitió que cientos de miles de trabajadoras y trabajadores estuviéramos casi un año suspendidos sin sueldo, y otros varios miles llevamos 12 meses comiéndonos los ahorros forzosos con pagos inferiores al ingreso mínimo; perdiendo asignaciones, propinas y todo lo que servía para paliar los sueldos que no llegan a los $400.000 en la mitad de los casos. Quizás Ud. no entienda la gravedad de esto porque su remuneración de más de 9 millones de pesos no bajó un solo peso”, asegura la misiva entregada. Asimismo, le dejaron un café y un muffin de Starbucks, “empresa que, junto a otras, como McDonald’s, Burger King, y tantas más, son catalogadas por su gobierno como ‘esenciales’. “Y, lo que es mejor, queremos enviárselos hasta la puerta de su Ministerio a través de un trabajador de una aplicación móvil, como Rappi, Pedidos Ya! o Uber, que también son ‘esenciales’, aunque sin ningún tipo de protección o seguridad social”, detalla la carta. Como parte de la misma acción, las trabajadoras y trabajadores “clausuraron” el ingreso al Ministerio con una cinta que llevaba escrito “Peligro. Desprotección laboral”. Andrés Giordano, dirigente del Sindicato Starbucks y candidato constituyente por el distrito 8, indicó que “hemos venido a mostrarle nuestro repudio a las medidas sanitarias, laborales y sociales que ha tomado el gobierno durante el último año, y que han recaído sobre los hombros de la clase trabajadora, que hemos pagado los costos y hemos tenido que subsistir con nuestros ahorros previsionales y del seguro de cesantía”. “Somos considerados ‘esenciales’, se considera que vendemos bienes de primera necesidad, pero tenemos sueldos miserables, no hemos tenido voz ni voto durante la pandemia sobre ninguna de las medidas laborales y sociales que se han aplicado, ni acceso a la vacuna a pesar de que día a día nos exponemos para seguir manteniendo la operatividad de grandes empresas”. La carta entregada al ministro cuenta con las firmas de dirigentes sindicales de las empresas Starbucks, Riders Unidos Ya!, McDonald’s, Papa John’s, TNT Sports CDF, Burger King, ANEF, FENATRABAR, Asociación de Trabajadores de la Salud de Quilicura, Colectivo de Acción Sindical, Consejo Gremial Colegio de Profesores, Federación de Sindicatos Autónomos de Walmart Chile, Federación Nacional de Trabajadores Lider, Ripley Call Center, Isapre Consalud, Accenture Chile, Corona Melipilla, Pay-back, Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas, Amf Packaging SpA, Ripley Marina Arauco, Elsa Nacional, Holding Casinos Sun Dreams, Líder Huechuraba, Metrogas S.A., CCU Chile, SGS Minerals, París Marina, y de la coordinación de la Escuela de Formación Sindical de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Este viernes, en el contexto de la huelga general de trabajadoras y trabajadores, sindicatos de diversos rubros acudieron al Ministerio del Trabajo para entregarle al ministro de la cartera, Patricio Melero, una carta para “contarle” la realidad de las trabajadoras y trabajadores en el contexto de crisis social y sanitaria, gracias a medidas impulsadas por el gobierno y apoyadas por él cuando era parlamentario. Por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo, “que permitió que cientos de miles de trabajadoras y trabajadores estuviéramos casi un año suspendidos sin sueldo, y otros varios miles llevamos 12 meses comiéndonos los ahorros forzosos con pagos inferiores al ingreso mínimo; perdiendo asignaciones, propinas y todo lo que servía para paliar los sueldos que no llegan a los $400.000 en la mitad de los casos. Quizás Ud. no entienda la gravedad de esto porque su remuneración de más de 9 millones de pesos no bajó un solo peso”, asegura la misiva entregada. Asimismo, le dejaron un café y un muffin de Starbucks, “empresa que, junto a otras, como McDonald’s, Burger King, y tantas más, son catalogadas por su gobierno como ‘esenciales’. “Y, lo que es mejor, queremos enviárselos hasta la puerta de su Ministerio a través de un trabajador de una aplicación móvil, como Rappi, Pedidos Ya! o Uber, que también son ‘esenciales’, aunque sin ningún tipo de protección o seguridad social”, detalla la carta. Como parte de la misma acción, las trabajadoras y trabajadores “clausuraron” el ingreso al Ministerio con una cinta que llevaba escrito “Peligro. Desprotección laboral”. Andrés Giordano, dirigente del Sindicato Starbucks y candidato constituyente por el distrito 8, indicó que “hemos venido a mostrarle nuestro repudio a las medidas sanitarias, laborales y sociales que ha tomado el gobierno durante el último año, y que han recaído sobre los hombros de la clase trabajadora, que hemos pagado los costos y hemos tenido que subsistir con nuestros ahorros previsionales y del seguro de cesantía”. “Somos considerados ‘esenciales’, se considera que vendemos bienes de primera necesidad, pero tenemos sueldos miserables, no hemos tenido voz ni voto durante la pandemia sobre ninguna de las medidas laborales y sociales que se han aplicado, ni acceso a la vacuna a pesar de que día a día nos exponemos para seguir manteniendo la operatividad de grandes empresas”. La carta entregada al ministro cuenta con las firmas de dirigentes sindicales de las empresas Starbucks, Riders Unidos Ya!, McDonald’s, Papa John’s, TNT Sports CDF, Burger King, ANEF, FENATRABAR, Asociación de Trabajadores de la Salud de Quilicura, Colectivo de Acción Sindical, Consejo Gremial Colegio de Profesores, Federación de Sindicatos Autónomos de Walmart Chile, Federación Nacional de Trabajadores Lider, Ripley Call Center, Isapre Consalud, Accenture Chile, Corona Melipilla, Pay-back, Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas, Amf Packaging SpA, Ripley Marina Arauco, Elsa Nacional, Holding Casinos Sun Dreams, Líder Huechuraba, Metrogas S.A., CCU Chile, SGS Minerals, París Marina, y de la coordinación de la Escuela de Formación Sindical de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.