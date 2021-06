Un archivo para el teatro contemporáneo: compañías nacionales exponen sus registros en inédita plataforma

En 2020, el Colectivo Arde comenzó a indagar en el trabajo de un grupo de compañías teatrales con el objetivo de explorar los procesos creativos detrás de sus propuestas. En específico, las investigadoras de Arde (Fabiola Neira, Constanza Alvarado, Pía Gutiérrez, Katharina Eitner y Javiera Brignardello) pretendían conocer las motivaciones, las metodologías y los oficios que se conjugaban en las prácticas artísticas de cada uno de los grupos seleccionados: Colectivo Zoológico, Antimétodo, Teatro Puerto, Teatro Container, Teatro Los Barbudos y La Niña Horrible. De esa forma, las investigadoras crearon un inédito archivo digital que, bajo el nombre “Huellas de Creación”, reúne bocetos, fotografías, guiones, entrevistas, conversaciones de WhatsApp y videos, entre otros. La plataforma está organizada de acuerdo a seis galerías que, en su conjunto, proponen una mirada integral de las prácticas teatrales, abordando dimensiones como la gestión y producción artística, los métodos de creación y las tareas colectivas de los grupos escénicos. Así, en la sección dedicada al Colectivo Zoológico, las investigadoras presentan registros de la obra DARK, mientras que, entre las materialidades de La Niña Horrible, figura una conversación con la dramaturga Carla Zúñiga. En total, el proyecto reúne más de 20 entrevistas realizadas a las y los integrantes de las compañías de manera individual y colectiva. Constanza Alvarado, una de las investigadoras del proyecto, señaló que el archivo busca revelar todo el entramado que está comprometido en la creación artística, ya que el trabajo colectivo de las compañías suele ser invisibilizado. “Hay una suerte de acción política de relegar el nivel de la producción, del trabajo colectivo, que se juega en el ámbito de las artes escénicas o las artes del teatro, en general”, dijo. “Ahora, no buscamos representar el teatro contemporáneo chileno. Esa no es la intención, sino más bien nos guiamos entendiendo que este es un trabajo extenso que no termina acá. Estos son archivos que van quedando abiertos. Las mismas compañías, si es que se animan, pueden seguir ingresando documentos a las colecciones”, añadió la investigadora. Los trabajos contenidos en el archivo digital “Huellas de Creación” también exponen que cómo los grupos teatrales son capaces de articularse a pulso, de manera autogestionada y sobreponiéndose a la falta de financiamiento. Otro punto tiene que ver con la colaboración artística que se da al interior de las compañías. “La obra no se crea sola ni le pertenece solo al director de la obra, sino que se requieren muchos oficios y siempre se trabaja en comunidad. No existe el artista solitario que crea solo. Incluso, el artista que trabaja más individualmente necesita una comunidad, medios, financiamiento, lo que sea para poder sacar su obra adelante, por ejemplo, necesita otros saberes”, dijo Katharina Eitner, también investigadora del proyecto. “Crear es como soñar en el sentido de que los procesos creativos son muy difíciles de controlar. Los procesos creativos son mucho más caóticos, pueden demorar años. Hay creadores que pueden tener una idea y la logran desarrollar cinco años después. Hay que entregarse al caos, a la errancia, a investigar, a perderse. Los creadores hablan mucho de la necesidad de perderse en la creación, no solamente buscar un fin o un resultado final. La creación surge de lo errante también”, comentó la investigadora. Para Katharina Eitner, el archivo digital “Huellas de Creación” se diferencia de otro tipo de colecciones al incluir registros íntimos de las compañías, profundizando, de esa manera, en otros aspectos de la creación artística. “Nos interesan, no sólo los documentos oficiales, sino que los cuadernos y bocetos. Hay compañías que nos compartieron los mensajes de voz que se mandaban a través de WhatsApp y que daban cuenta de sus reflexiones sobre el teatro y las biografías de las personas. Nos gusta mostrar este material y darle el carácter de documento”, explicó. “No existe una sola forma de crear. Hay quienes tienen diferentes inspiraciones, quienes escriben mejor en la cama, en la casa, en el teatro. Cada uno arma sus propias rutinas. Lo bonito es que es un trabajo colectivo”, agregó. El archivo “Huellas de Creación” será presentado este miércoles 2 de junio a las 12:30 horas a través de las plataformas virtuales de Matucana 100. Luego, el Colectivo Arde iniciará un trabajo para poner en valor el trabajo de las mujeres creadoras. También colaborarán con un archivo de Costa Rica, donde existen documentos vinculados a personalidades como Bélgica Castro y Alejandro Sieveking, quienes vivieron su exilio en dicho país. La idea es poder seguir creando archivos de libre acceso, procurando dar espacio a disciplinas que vayan más allá de las artes escénicas. El Colectivo Arde no descarta realizar un trabajo vinculado a las artes visuales y el cine, entre otros.

