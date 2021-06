Cristóbal Cuadrado: “Si se aumentan las camas UCI a 5 mil será a costa de la merma en la calidad de los cuidados”

El médico y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile señaló que, por sí solo, el esquema de vacunación no es suficiente para reducir los contagios e hizo hincapié en la necesidad de tener una estrategia integral de enfrentamiento de la pandemia. "Lamentablemente no nos queda más que esperar que se acabe rápido este gobierno y que ojalá llegue una nueva autoridad sanitaria que realmente ponga los intereses de la salud de la población en el centro de su gestión", manifestó.

De acuerdo con las cifras entregadas este martes por el Ministerio de Salud, este martes se contabilizaron 5 mil 568 contagios nuevos, cifra que evidencia una baja a las anteriores, pero que se debe también al llamado efecto fin de semana en que se practican menos PCR que durante los días hábiles. Los datos de la red hospitalaria, sin embargo, se mantienen prácticamente sin variación con 3 mil 265 personas internadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las que 2 mil 771 se encuentran conectadas a ventilación mecánica y con un total nacional de solo 145 camas críticas disponibles. En conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radio Análisis, el médico Cristóbal Cuadrado, Magister y Doctorando en Salud Pública y Académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile analizó la actual situación que vive nuestro país. Respecto de la ocupación de las camas UCI y en general la condición de la red hospitalaria, el experto manifestó su inquietud ya que señaló que el escenario actual, desde la perspectiva epidemiológica, es lo más complejo que hemos vivido en la pandemia, pese a que el esquema de vacunación ha sido exitoso. “En ese escenario hay que ver las fuerzas que están detrás de esos nuevos contagios: primero tenemos circulación de nuevas variantes que son más contagiosas y generan cuadros más severos en una parte importante de la población, sobre todo la más joven. Segundo tenemos un relajamiento muy temprano de las cuarentenas sobre todo en la Región Metropolitana, previo a las celebraciones del día de la madre. Tercero, tenemos la estacionalidad invernal que en todos los países del mundo los brotes epidémicos son más severos porque las formas de interacción de las personas son distintas, durante el invierno hay menos ventilación de los hogares, más hacinamiento al interior de espacios cerrado y un cuarto elemento es que ha existido un relajamiento de las medidas de cuidado que se asocia a mensajes muy confusos de la autoridad, como si esto se hubiese superado, básicamente que la llegada de las vacunas acaba con el Covid y que básicamente podríamos tener nuestras vidas como antes de manera instantánea”, comentó el especialista. Para Cuadrado “todos esos factores se han reunido y superado con creces el efecto de la vacuna y hoy tenemos más pacientes en UCI que los que teníamos antes de la vacunación. Eso no ha sido leído adecuadamente por la autoridad ni se han entregado medidas adecuadas al sistema hospitalario”. Respecto de la falta de mensajes claros de las autoridades en relación a la gravedad de la situación sanitaria que se enfrenta a nivel país, el académico de la ESP explicó que esto ha sido una constante desde las autoridades desde el arribo de la pandemia y ello no se modificó con el cambio de ministro. “La gestión del ministro Paris es la misma que la del ministro Mañalich. Cuando aparecen en la prensa todos los días no están comunicando el riesgo de la situación de manera veraz respecto de la catástrofe que estamos viviendo, sino que se dedican a defender los logros del Gobierno tratando que no caiga tan estrepitosamente el apoyo. Eso es confundir la función pública de una autoridad sanitaria en el contexto de una pandemia que ha hecho un daño tan enorme que va a tomar un largo tiempo en recuperarse. Se ha hecho un ataque a la institucionalidad pública con una clara utilización política. Básicamente lo que hace el Minsal es aplicar una bomba de humo a la situación de los hospitales al negar el problema de la última cama y pareciera que toda la cosa está fantástica, pero si uno va a cualquier urgencia del país ve que hay personas que no puede ser hospitalizadas de manera oportuna, que no pueden ser conectadas, ambulancias en grandes números esperando fuera de los hospitales para poder ingresar los pacientes”. “Hay una total disociación de lo que está realmente pasando y de lo que se hace cargo la autoridad. Está en el centro de lo que está ocurriendo y a esta etapa de la pandemia lamento que el Gobierno jamás haya hecho una autocrítica ni cambiado el rumbo, siguen con las mismas tesis de antes, reabriendo rápidamente cuando la situación no está controlada lo que implica rebrotes y cientos de nuevos fallecidos”, indicó. Cuadrado señaló que “estamos en un loop eterno, nunca logramos control, se aceleran medidas que son absolutamente imprudentes y que hacen que empeoren la situación epidemiológica. Lamentablemente no nos queda más que esperar que se acabe rápido este gobierno y que ojalá llegue una nueva autoridad sanitaria que realmente ponga los intereses de la salud de la población en el centro de su gestión y no intereses secundarios que son los que están primando en la gestión de esta pandemia en el caso del gobierno de Sebastián Piñera”. Consultado sobre el margen real del sistema de salud para seguir recibiendo pacientes, señaló que ya se llegó al techo de la capacidad según lo expresado por los expertos en medicina de urgencia, intensiva y los jefes de las distintas urgencias de hospitales y clínicas del país. “Si se aumentan las camas UCI a 5 mil será a costa de la merma en la calidad de los cuidados que, probablemente, será tan importante que incluso podemos tener cuidados sub óptimos para la mayor parte de los pacientes. Eso es lo que hay que tener en vista al agregar números, siempre se van a poder agregar camas porque los espacios físicos siempre se podrán reconvertir, pero poder dar un cuidado adecuado 24/7 a esas personas es algo que no se puede garantizar, por eso hay que tener cuidado con la pirotecnia de este tipo de anuncios”, puntualizó. Cuadrado lamentó la actitud poco receptiva de las autoridades respecto de la opinión de expertos para superar la emergencia. “No existe una bala de plata que por si sola permita que enfrentemos de buena manera la pandemia y eso se refleja en lo señalado por el ministro Paris en cuanto a porqué se va a escuchar a expertos de fuera. Esa forma de ver el manejo de la pandemia, tan ensimismada, tan winner y que el haya un triunfo que sea propio y del que nadie más participe. Ese tipo de relato nos ha hecho extremadamente mal y, para decirlo muy claramente, las vacunas funcionan pero no son suficientes para detener un brote epidémico de la magnitud que tenemos ahora, se necesita un manejo integral y eso implica tener una excelente estrategia de trazabilidad y aislamiento que no tenemos aún a más de un año de pandemia”.

