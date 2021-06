Librook: nace la primera feria del libro en 3D

Tal como si fuese una feria del libro presencial, con sus stand, con sus títulos destacados a la vista y con los jefes de ventas listos para resolver las preguntas de los lectores. Así emerge Librook, primera feria del libro en formato 3D que abrió sus puertas virtuales este martes de la mano de más de 50 editoriales de países como Chile, Colombia, Brasil y España. La inédita actividad surgió con el objetivo de revitalizar el sector del libro en medio de una crisis sin precedentes. En ese sentido, la feria busca, por medio de una experiencia inmersiva, visibilizar el trabajo más reciente de los sellos, reencontrando a los editores con el público. “Esta plataforma otorga a todos los expositores una visibilidad que muchos no tenían en este periodo de pandemia. Entonces, esta feria permite que todo el mundo pueda actualizarse y compartir”, dijo Anita O’Ryan, gerenta del proyecto. “Tú puedes hablar con un jefe de ventas, dejar un mensaje, un bibliotecario puede acceder como comprador y revisar el catálogo, lo que es mucho más entretenido que hacerlo en una Web. Acá hay una interacción y eso es lo que permite que volvamos a tener esa efervescencia que tienen las ferias del libro en general”, añadió. Anita O’Ryan también comentó que las ferias de libros son muy importantes para la industria y que, frente a la imposibilidad de realizar este tipo de eventos, era necesario generar una instancia capaz de revivir la experiencia de las ferias. “A veces uno llega por un libro y se encuentra con un vendedor que conoce muy bien su catálogo y te puede aconsejar. A veces encuentras maravillas que te sorprenden y terminas leyendo un libro nuevo. Por lo tanto, esta fue una respuesta a esta situación que nos impedía conectarnos de esa manera”, dijo. En la feria virtual, los asistentes pueden recorrer pasillos, revisar catálogos, comprar, interactuar con los encargados de stand y participar en el programa desarrollado especialmente para esta ocasión. En esta cartelera figuran presentaciones de libros, talleres así como muestras fotográficas y audiovisuales. De esa manera, es posible acceder a trabajos de sellos como LOM, Ocho Libros, Big Sur, Liberalia y Editorial Universitaria, entre otros. Anet González, encargada de comunicaciones y venta online de LOM, valoró la realización de la feria virtual, indicando que el proyecto propone otras maneras de acercarse a los libros. En esa línea, manifestó que aquí se favorece la interacción directa entre los visitantes y los expositores, lo que siempre es positivo para intercambiar experiencias. “Esto no va a ser nunca como lo que se hacía antes físicamente en las ferias, pero tienes un contacto directo por chat o llamada, lo que permite la misma plataforma. También puedes personalizar tu avatar con género, con ropa, con lo que prefieras. Eso es más divertido y es una manera de suplantar lo que no podemos hacer hace casi 2 años”, señaló. “También está el contacto con los mismos expositores. Hay una opción que da para reuniones y por ahí se hace un panel virtual para posibles trabajos. Entonces, también se enriquece nuestra feria. No solamente es la exposición y ventas de libros, sino que también está la comunicación virtual”, enfatizó. Para César Moya, gerente comercial de Editorial Universitaria, Librook es una experiencia que aporta de manera importante a las editoriales, sobre todo en un momento donde los sellos han sido duramente afectados producto de las restricciones de la pandemia: “El libro es algo físico y, por lo tanto, a la gente le gusta ir a las librerías y mirar los libros. En ese sentido, perdimos bastante espacio y este tipo de ferias lo que hace es revitalizar y volver al lector hacia el mundo del libro. Es un muy buen aporte”. “Para nosotros ha sido una experiencia difícil, como la mayoría. Estamos trabajando desde nuestras casas para nuestros clientes y les hemos sacado bastante partido a nuestras redes sociales. Acabamos de lanzar nuestro nuevo ecommerce. En el fondo, la pandemia nos obligó a replantear lo que teníamos y a sacar nuevas tecnologías”, dijo. Por su parte, Marisol Vera, directora de Editorial Cuarto Propio, señaló que la experiencia fue desafiante, ya que el formato implicó un reto en el sentido de cómo diferenciarse, digitalmente, del resto de las propuestas. Asimismo, expresó que Librook permite pensar en un panorama híbrido, donde convivan ferias presenciales y digitales. “No creo que vaya a suplantar el formato virtual. Es como cuando anunciaron con mucho entusiasmo el fin del libro físico por el libro digital. Eso es falso. No pasa eso. Esto es un plus, porque el costo de participación es infinitamente inferior y, si tenemos posibilidades de mirarnos cara a cara, bueno, vamos a ver, porque todavía eso es como ilusorio, pero creo que esto ha llegado para quedarse. No en reemplazo del contacto personal, pero sí puede ser un complemento maravilloso”. “Esta posibilidad era inimaginable, pero es muy bonito y muy interesante como desafío. Es como lo más parecido a lo que nos gusta y a lo que estábamos acostumbrados”, agregó, señalando que para Cuarto Propio, la crisis sanitaria ha sido “brutal”. “En mi caso y en varios más, ha significado una disminución de hasta más de un 50 por ciento. Eso tiene que ver con el cierre de librerías, a esta ausencia de contacto cara a cara. Todos hemos tenido que adaptarnos de golpe y porrazo a esta situación. Entonces, es bonita esta instancia. Todos los que estamos participando estamos muy ilusionados con lo que nos puede deparar esta experiencia y lo que puede significar de aquí en adelante”, apuntó. La feria Librook se realizará hasta el jueves 10 de junio. Para acceder sólo es necesario registrarse en la página Web de la actividad. A partir de este registro, la plataforma creará un avatar, lo que le permitirá a los visitantes transitar libremente por la feria virtual. Más información aquí.

